Vích (SPD) Za vlády Petra Fialy rodiny strádají

Pokles životní úrovně za vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN (donedávna i s Piráty) je v české moderní historii něco nevídaného. Aby se nějaké vládě za 4 roky podařilo tak „rozfofrovat“ peníze ze státního rozpočtu, zároveň nás zadlužit na desetiletí dopředu, a ještě se tvářit, jak to dělají dobře a hodnotově správně, to si při nejlepší vůli nešlo představit. Nárůst státního dluhu na 3 biliony Kč (to byl před pár lety jeden bilion, a i to bylo hodně). K tomu zadlužení přes Evropskou unii, aby nás mohli ještě poučovat z Evropské komise. To je opravdu velmi nezodpovědné.

Přitom výsledkem podpory Ukrajinského režimu, kam směřují miliardy Kč (včetně podpory migrace Ukrajinců do České republiky) je to, že v České republice raketově stouply nájmy, hlavně v Praze a dalších velkých městech, snížila se zaměstnanost českých občanů, stoupla kriminalita v ČR a na Ukrajině zemřelo zase víc lidí kvůli neustálému prodlužování války, která už dávno mohla skončit, kdyby byl zájem jednat o míru.

Příjmová chudoba pracujících musí skončit

Do příjmové chudoby se v loňském roce propadlo 12 procent domácností rodin s dětmi v České republice. To znamená meziroční nárůst o jednu šestinu. Nejhůře jsou na tom pracující rodiče-samoživitelé a rodiny se třemi a více dětmi, Tyto údaje vyplývají z nových dat Českého statistického úřadu. Dle průzkumu si třetina matek-samoživitelek nemůže dovolit pořídit ani základní potraviny pro své děti, polovina jich musí omezovat vytápění bytu a používání elektřiny a roste i počet rodičů-samoživitelů, kteří nemají peníze na zdravotní péči, léky nebo školní potřeby. Jde o tragickou vizitku proti rodinné politiky asociální Fialovy vlády v končícím volebním období. Vláda ODS, TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Pirátů mj. zrušila dvě základní rodinné daňové slevy – školkovné a slevu na manželku či manžela. Tím připravila rodiny s jedním předškolním dítětem za dva poslední roky o téměř 90 tisíc korun. V souběhu s razantním růstem inflace a zdražováním základních životních potřeb jde o hlavní příčiny varujícího propadu porodnosti v naší zemi.

Vyšší porodné a obnovení daňových slev pro rodiny

SPD má jasný plán, jak okamžitě pomoci našim pracujícím rodinám a jak podpořit porodnost. Navrhujeme obnovení daňových slev zrušených Fialovou vládou, významné zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti a vyšší porodné či snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče. Rodina je pro hnutí SPD na 1. místě.

Jestli chcete, aby se Vaše životní úroveň přestala rapidně snižovat a vrátila se doba pozvolného růstu, nezbývá než v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny volit zásadní změnu politického kurzu. Proti současné vládě to může být jedině lepší. Média Vám stokrát vysvětlí, že se mýlíte, ale podívejte se do své peněženky, co si za ty peníze dnes koupíte a kolik Vám zbyde na to, co chcete, ne to, co musíte? Hnutí SPD Vám nebude „tahat“ peníze z Vaší peněženky na podporu dalších zvrácených ideologií, ale budeme se Vám i nám snažit zachovat normální životní styl. Včetně bydlení, kde chcete, a ježdění jakým autem chcete.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

