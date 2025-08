Agentura Reuters v pondělí nad ránem informovala o ukrajinském dronovém útoku na ruský Volgograd. Útok byl cílený na železniční stanici, kde poškodil elektrické vedení a způsobil tak rozsáhlý požár. V důsledku mělo dojít ke zpoždění několika regionálních vlaků. Zatímco civilní letecká správa Rosaviatsia skrze Telegram informovala, že musely být také na několik hodin přerušeny lety na místním letišti.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zničilo 61 ukrajinských dronů, z toho šest v oblasti Volgogradu. Útok byl podle guvernéra volgogradské oblasti Andreye Bocharova „masivní“ a cílil na energetickou a dopravní infrastrukturu.

„Včera v noci protiletecká obrana ruského ministerstva obrany odrazila masivní útok dronů… Nedošlo k žádným obětem,“ citovala guvernéra Bocharova ruská státní agentura TASS.

Jen o den předtím ukrajinské drony zaútočily na ropný sklad poblíž ruského letoviska Soči, kde trosky sestřeleného dronu zasáhly palivovou nádrž a vyvolaly velký požár, který následně muselo likvidovalo přes 120 hasičů, uvedla agentura AP. I lety na letišti v Soči byly dočasně pozastaveny.

Russian Telegram channels report a drone attack and fire at Rosneft oil depot in Adler area, Krasnodar region of Russia, not far from Sochi airport. pic.twitter.com/YpysehjDeP

Mezitím nadále probíhají boje o Pokrovsk v Doněcké oblasti, kde se podle velitele ukrajinských ozbrojených sil, Oleksandra Syrského, Rusové pokoušejí o „totální infiltraci“. Ukrajina podle Syrského ruské taktice čelí speciálními mobilními zálohami, které mají za cíl ruské jednotky vyhledávat a ničit dříve, než mohou vytvořit problémy uvnitř linie.

Syrskyj, který navštívil velitelská stanoviště poblíž Porkovsku 2. srpna, uvedl, že Pokrovsk spolu s městy Dobropillia a Novopavlivka zůstávají „nejobtížnější situací“ v Doněcké oblasti.

Ruské jednotky vstoupily do frontového města Pokrovsk v doněcké oblasti 22. července, informoval ukrajinský deník The Kyiv Independent na základě informací skupiny DeepState, která se zabývá monitorováním bojiště z otevřených zdrojů.

Podle posledních zpráv z fronty, které přinesl ukrajinský list Euromaidan Press včera, 3. srpna, 100 000 ruských vojáků Pokrovsk „téměř“ obsadilo. Ruské sabotážní jednotky měly proniknout mezerou v ukrajinské obraně na okraji Pokrovsku. Poté obsadily několik budov, odkud měly přepadnout projíždějící ukrajinské jednotky.

Ukrajinské velení však okamžitě zareagovalo nasazením jednotek rychlé reakce, které tyto infiltrátory zlikvidovaly ještě předtím, než by Rusko mohlo poslat posily a využít vzniklé trhliny.

Podobná situace nastala i jižně od Pokrovsku v oblasti Zvirove, kde se ruským sabotážním a průzkumným jednotkám díky momentálnímu nedostatku ukrajinské pěchoty podařilo dočasně proniknout na okraj města a ukrýt se v terénu a několika domech.

Menší skupiny ruských vojáků se pokoušely o infiltrace i během noci. Ukrajinské síly proto zesílily sledování hlavních infiltračních tras pomocí dronů a právě díky těmto opatřením se podle ukrajinského listu podařilo zabránit tomu, aby se přibližně 100 000 ruských vojáků mohlo zapojit do bojů o Pokrovsk.

Podle vojenského analytika Tylera Weavera, který na platformě X vystupuje pod přezdívkou Armchair Warlord, se ovšem kolaps ukrajinské obrany u Pokrovska šíří i do okolních oblastí, konkrétně směrem k logistickému centru Dobropilia. Weaver varoval, že pokud Rusové spojí postup na severozápad k Alexandrovce s útokem na opětovné dobytí Krasného Limanu a Izyumu, které kontrolují přístupy ke Slavyansku a Kramatorsku, ukrajinské síly buď ustoupí, nebo se ocitnou v obklíčení.

„Rusové dokončí dobytí Donbasu bez jediného výstřelu, pravděpodobně ještě před koncem roku,“ upozornil na možný vývoj války analytik a připomněl rychlý ruský postup z Avdějevky do Pokrovska a nedávné obsazení Ugledaru díky podobnému manévru.

„Frontová linie se posouvá a tento pohyb se zrychluje!“ dodal Weaver.

This indicates that the ongoing collapse in Pokrovsk isn't just limited to the immediate area of the city but that AFU defenses are disintegrating ten miles to the northeast - with Russian troops advancing on the intermediate logistics hub of Dobropolia (yellow).??



If the… https://t.co/BIbO89ccn3 pic.twitter.com/kWiASbD3Bb