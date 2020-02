Foldyna: Někteří předsedové politických stran dostali výhružnou SMS

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem řekl údajně, já nezpochybňuji, že v některých případech jaksi koná velmi dobrou činnost a v některých se chová jako hybridní politická organizace. To znamená, vyjadřuje určité názory atd. Já netvrdím, že nedělá dobročinnou činnost, nic takového tady nezaznělo. Já jsem říkal údajně. To je všechno. Nemám se za co omlouvat. Za co bych se vám omlouval! A to, že píše předsedům politických stran, že budou mít problémy v případě, že zvolí Křečka - to si myslím, že je docela vyhrožování nějakým způsobem. Já chápu, že jsme si už na to zvykli, že tady běhají jakési Miliony chvilek s neúspěšnými kandidáty na všechno možné a s neúspěšnými politickými stranami, a chtěly by diktovat, jak se v této zemi bude vládnout. Dobře, tak běžte do voleb a pak to provádějte. Je to občanská možnost nebo občanská aktivita, to já nezpochybňuji. Já se tomu jenom usmívám. A řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové - někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka. Já ho budu volit už jenom proto.

