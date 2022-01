Foldyna: Zahraniční politika, kterou jste napsali, je ideologickou proklamací

reklama

Paní místopředsedkyně, dobré ráno, dobré ráno milá vládo,

to zní hezky, dobré ráno Vietname, říkali v tom jednom filmu, a dobré ráno, moji kolegové v Poslanecké sněmovně českého Parlamentu.

Já bych se chtěl vyjádřit velmi zkráceně k určité části programového prohlášení, a to té části, která se týká zahraniční politiky. Ona je trošku taková plytká, je to takové placaté, moc se to nedá komentovat, je to takové prohlášení ideologického charakteru, věcně se to netváří. V zásadě se dá jedna část shrnout na vyjádření a přísaze věrnosti Berlínu, Bruselu a Washingtonu. To zní hezky a vy jste to pojmenovali havlovskou zahraniční politikou. Já nevím, kdo to psal, ale domnívám se, že došlo k záměně jmen. On se spletl. Takovéto vyjádření té věrnosti těm státům spíš vypadá, že jste se spletli a je ne havlovskou, ale háchovskou politikou, politikou nesuverénního státu. To jste psal vy, pane ministře, promiňte, že to říkám. Já jsem si to myslel, ale nechtěl jsem to říct. (K ministru zahraničních věcí.)

Jaroslav Foldyna SPD



Vy se tady v zásadě jakoby dáváte do rukou toho Berlína, Bruselu a Washingtonu, pak se tady zmiňujete o nějaké jaksi kvalifikovanosti a vzdělanosti té politiky. Já se vás nikterak nechci dotknout, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já jsem si nevšiml, že byste byl nějakým kariérním diplomatem a byl kvalifikovaným zahraničně politickým politikem. Možná že to má nahradit vaše účast v Aspen Institute. To je polovina vlády, tam dřepí, to je ten institut, co tady zřídil Bakala.

Víte, kdo je to ten Bakala? To je ten nechvalně známý podnikatel, co nám vytuneloval ty byty na Ostravsku a udělal z lidí žebráky. On to dal dohromady s nějakou paní Albrightovou, v zahraničí jí říkají krvavá Madla. Ne, to jsem takhle slyšel a četl v některých novinách. To je ta ministryně zahraničních věcí s českým původem, která nechala bombardovat Jugoslávii v rozporu s mezinárodním právem. Tak to jsou ti, co udělali ten Aspen Institute. To je taková zahraniční organizace, která sdružuje lidi stejného názoru.

Není to organizace Spojených států, ale jenom jedné její části, nějaké demokratické strany Spojených států. A zrovna že to tady zakládal ten pan Bakala, co nás tak překvapil s těmi byty v té Ostravě, a ta paní Albrightová, která sice je považovaná za velmi úspěšnou, nicméně je velmi známá hlavně také proto, znovu opakuji, že v rozporu s mezinárodním právem rozpoutala válku na Balkáně a že tisíce dětí v Iráku, když se jí ptala redaktorka na to, jestli jí není líto, že tam umřely, tak říkala, že když to jejich boji pomohlo, tak jim to líto není.

Takže ta kvalifikace pana ministra odporuje tomu prohlášení, že to bude kvalifikovaná odborná politika. Mě to zaujalo, proto jsem se o tom chtěl dneska zmínit. Já vím, že už je teď pět hodin ráno a nikdo už není zvědavý na nějaké další věcné argumenty, ale víte, ona ta zahraniční politika je pro ten český stát a pro naše národní zájmy velmi důležitá. A já se domnívám, že takto plytká zahraniční politika této vlády je jeden z důvodů, proč to asi řada z nás nemůže podpořit při tom hlasování. Takže to je vlastně všechno, co jsem tady chtěl v pět hodin ráno říct. Nepodpořím návrh o vyslovení důvěry této vládě, protože zahraniční politika, kterou jste tady napsali, je takovou ideologickou proklamací, která nereprezentuje zájmy České republiky.

Děkuju.

