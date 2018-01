Franěk (ANO): Mezigenerační solidarita je jednou z našich priorit

Poradenství, zajímavé přednášky a semináře, cvičení, tvořivé dílny, tipy pro aktivní trávení volného čas, možnost setkávání, využití internetu zdarma. Navíc příjemné a přátelské prostředí, které vytvářejí kontaktní pracovnice a pracovníci, jež jsou všem návštěvníkům k dispozici. Tak lze stručně charakterizovat Family a Senior Pointy v Kraji Vysočina, které působí ve všech okresních městech kraje již několik let. „Nabídka aktivit jednotlivých Pointů je čím dál tím širší a zajímavější, snažíme se reagovat na aktuální požadavky návštěvníků. Family a Senior Pointy napomáhají žít rodinám s malými dětmi a seniorům aktivně, pomoc jim zprostředkují i v případě, že se dostanou do obtížné životní situace. Samozřejmostí je i možnost setkávání a to jak s vrstevníky tak i napříč generacemi,“ popsal poslání Family a Senior Pointů náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.