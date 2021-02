Fryč (Trikolóra): Už toho máme dost

reklama

Upřímně – přemýšlel jsem, jestli zrušení nouzového stavu je cestou ke svobodě, efektivnějšímu řešení a řízení nebo cestou do pekel. Mnozí předpovídali do třech týdnů katastrofu, ale nepochybuji o tom, že v duchu doufali, že se nic takového nestane, nebude žádný hororový scénář. Lidé po nekonečných omezeních a chaosu pochopili, jakou hodnotu má svoboda a tedy se dalo očekávat, že ji vezmou absolutně zodpovědně. Stejně tak tomu bylo i po ukončení nouzového stavu po první vlně pandemie, kdy někteří předvídali hromadné nezodpovědné útoky lidí na obchody. Nic takového se však nekonalo.

Český národ není národem tupců. Jsme národem hrdých a svobodných lidí, umíme se o sebe zodpovědně postarat. Nepotřebujeme různé Hamáčky, kteří by nám chtěli stále něco nařizovat. Chceme mít nejen osobní svobodu, ale zvládneme i zodpovědnou osobní svobodu. Ta jediná dokáže zvrátit stav, do kterého se dostaly školy, nemocnice, hospodářství a naše psychika. Pandemie je skutečně prověřovacím testem naší historické paměti, kondice obyvatelstva, ekonomiky, zdravotnictví, školství, svobody i zodpovědnosti, sobectví a altruismu a v neposlední řadě politické a manažerské vyzrálosti, připravenosti, koncepčnosti myšlení a jednání. Pandemii nepřekonáme opakovanými příkazy a zákazy. Ty přinášejí pouze její oddálení nebo prodloužení. Pandemii překonáme naší osobní odpovědností a koncepčním řízením našeho státu.

Různé konspirační teorie válcují virtuální svět, naše doba se stala synonymem nepravd a pravd, které jsou ověřovány počtem „lajků“. Čím větší katastrofa – tím větší senzace a více sledovatelů. Sledujeme denně v přímém přenosu počty pozitivně testovaných (aniž by byla definována akutnost příznaků) a úmrtí (aniž by byla uvedena skutečná příčina smrti). Očkování je nadějí a bohužel někdy i chimérou. Naše vláda nezvládla organizaci nákupu vakcín a vlastní očkování. Velké, náhlé uzdravení národa se nekoná, neznáme ani účinky a srovnání různých vakcín. Co se však koná, je rozklad společnosti, likvidace živnostníků a podnikatelů a rozmach šedé ekonomiky.

Nastal nejvyšší čas vrátit se ke zdravému úsudku, racionálnímu myšlení, umírněnosti v jednání a jednoduchým logickým faktům. Pokud je někdo nemocný – ať se léčí, pokud má někdo příznaky nemoci – ať se mu dostane lékařské péče, na kterou má nárok a právo. A to platí o všech nemocech, nejen o covidu. Mnoho lidí skončilo v nemocnicích jen proto, že nedostali adekvátní, včasnou nebo dokonce žádnou zdravotní péči při chorobách nesouvisejících s covidem. Všechny choroby, ať již jsou například kardioviskulární, onkologické nebo virové, jsou stejně nebezpečné a musí být včas léčeny. Dnes je tisícům pacientů odkládáno vyšetření nebo operace.

Nastal nejvyšší čas začít vést pozitivní kampaň, která povede k podpoře zdravých návyků, stravování, prevenci a hygieně. S okamžitou platností je nutno zavést do vyučování hodiny zdravovědy. Naše vlastní imunita je první a nejsilnější zbraň, která za nás bude bojovat, pokud ji správně podpoříme. Smích, radost, pohyb a smysluplná práce je to, co potřebujeme v době krize, osamělosti a frustrace.

Pandemie a epidemie nás doprovázely, co je země zemí a nikdy netrvaly jen rok. Cholera, mor, tyfus, španělská chřipka se prolínaly různými časy a vracely se ve vlnách. Co čekáme nyní? Budeme stále čekat na zázrak v podobě vakcíny nebo vyšší moci a ztrácet drahocenný čas? Vláda a parlament ať si už konečně přestane mezi sebou přeměřovat, kdo má větší svaly. Vykašlete se již na to! Občany zajímá pouze rychlé vydání jasných preventivních a logických opatření pro fungování obchodů, nemocnic, pečovatelských domů, škol, výrobních závodů, dopravy atd. S těmito opatřeními otevřete ekonomiku, školy a život v ČR. Máme možnost začít všichni od sebe, a to hned teď, dnes, již neváhat a nečekat ani minutu.

