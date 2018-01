Gabrhel (ČSSD): Rozhodnutí Ústavního soudu je překonáním další překážky

Jihomoravský kraj tak může nadále pracovat na plánování strategických staveb v rámci celého regionu, a zároveň pokračovat i v aktualizaci a přepracování současných zásad územního rozvoje. Rozhodnutí je důležité i pro obce a města, které se staví na stranu Jihomoravského kraje a žádaly zachování těchto zásad. Mezi nimi je i město Znojmo.

„Jsem rád, že naše společná jednání se zástupci Jihomoravského kraje, která se týkala převážně právě zásad územního rozvoje a skutečností, které jsou důležité pro realizaci stavby, vedlo k úspěšnému výsledku,“ vyjádřil se k rozhodnutí Krajského soudu starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.

Ing. Vlastimil Gabrhel ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opačné rozhodnutí, tedy zrušení zásad územního rozvoje, by znamenalo zpomalení rozvoje celého kraje, a tím i realizace některých dopravních staveb, jako je i obchvat Znojma. Podle starosty Gabrhela je to pro znojemský obchvat další pozitivní krok kupředu poté, co Ústavní soud zamítnul stížnost na jeho trasu.

„Je to vynikající zpráva a rozhodnutí Ústavního soudu je pro nás překonání další překážky. Nyní přišla dobrá zpráva i z Jihomoravského kraje, doufáme a věříme, že budeme ve stavbě obchvatu nadále úspěšně pokračovat,“ komentoval zprávu starosta.

Psali jsme: Gabrhel (ČSSD): Nabídku na odkup moderní sportovní haly využijeme Gabrhel (ČSSD): Tématem Dne otevřených dveří budou národní kulturní památky Znojemští školáci mluví anglicky. Převzali certifikáty z rukou pana starosty Na podporu cestovního ruchu na Znojemsku vznikne destinační společnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV