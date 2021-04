Gajdůšková (ČSSD): Nemůžeme dopustit, aby nám vypadly celé ročníky

reklama

Páni poslanci, paní poslankyně, já bych teď hodně ráda reagovala na pana kolegu Jurečku a připomněla bych mu, jak se také jednalo i v Poslanecké sněmovně. Neudělám to. Jde mi o to, abychom doprojednali tento bod, abychom usnesení schválili, protože je to hodně odpracované. Já děkuji Kateřině Valachové, děkuji všem, kteří se na tom podíleli, panu Raisovi, všem dalším, školskému výboru, že skutečně se na věc podívali z praxe, z toho, jak to běží.

Já k tomu jenom dodám ještě dva pohledy opět z praxe a velice rychle. To jedno je na začátku před těmi maturitami. To jsou přijímací zkoušky na střední školy. Já už jsem o tom zde mluvila. Tam, kde si školy dělají samy přijímací zkoušky a je to v pořádku, by měly ale dát studentům možnost se připravit a vyhlásit dopředu typové příklady, typové otázky právě pro ty přijímací zkoušky. To je také jeden z mailů a z toho, jak se na mě obrací studenti. A z toho druhého konce za těmi maturitami teď musím jako členka správní rady, respektive předsedkyně Správní rady Univerzity Tomáše Bati požádat, aby ta věc skutečně byla řešena tak, abychom zachovali kontinuitu vůči vysokým školám. My nemůžeme dopustit, aby nám vypadly celé ročníky. My nemůžeme ale také dopustit, aby kvalita těch maturantů byla taková, že by vysokou školu dál nezvládli.

Proto chci ještě apelovat skutečně na to, aby Ministerstvo školství se postaralo, aby tam byly podmínky, aby ti letošní maturanti si skutečně mohli ty věci dotáhnout. Děkuji a podporuji velmi to usnesení.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

