Gazdík (STAN): Budeme tvrdou i konstruktivní opozicí

„Česká republika už nutně potřebuje stabilní vládu, která bude řešit skutečné problémy občanů. V posledních měsících jsme ovšem svědky čirého politikaření a politického vydírání, do kterého se zapojují i komunisté bažící po moci. Naši poslanci jsou připraveni být tvrdou i konstruktivní opozicí vůči nově vznikající vládě, “ řekl předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Spolu s Věrou Kovářovou dále představil priority hnutí STAN pro následující schůzi Poslanecké sněmovny.

„Za nejzávažnější považuji zrušení povinnosti dvouletých dětí a dětí v předškolním věku. Obce ani mateřské školy nejsou na tento krok připraveni. V mateřských školách by mohlo chybět několik tisíc učitelů, kterých by bylo po umělém nárůstu potřeba. Hnutí STAN podporuje zrušení této povinnosti a bude apelovat na obce, aby byly připraveny na případný nárůst zájemců. Rozhodování o připravenosti dětí v předškolním roce by mělo být výhradně na samotných rodičích, stát by jim měl do výchovy zasahovat pouze v nejkrajnějším případě,“ doplnil Petr Gazdík.

Poslanecký klub hnutí Starostů a nezávislých také navrhl změnu volebního zákona, který řeší nesoulad mezi služebním zákonem a zákonem o volbách do krajských zastupitelstev. Na tento nesoulad doplatila před dvěma lety Dana Drábová.

Do prvního čtení míří změna zákona snižující sazbu DPH na veřejnou dopravu. Její cíl je odlehčit veřejným dopravcům v jednotlivých regionech, a tím i zvýšit jejich kvalitu. „Pokud vláda uvažuje nad snížením sazby pro pivo či květiny, tak považuji náš návrh jednoznačně za rozumné řešení,“ řekla poslankyně Věra Kovářová.

„Tímto bych také ráda oznámila, že stahujeme náš znovu podaný návrh na změnu směnárenské činnosti, který zpřísňoval podmínky pro provozování směnáren, aby již nebylo možné podvádět a okrádat turisty. Je to z toho důvodu, že vláda po odmítnutí naší novely ve sněmovně podala téměř totožný návrh jako my, a proto jsme samozřejmě ochotni ho podpořit. Jsme rádi, že naše aktivita nakonec dovedla vládu k činům,“ ujasnila Věra Kovářová.

