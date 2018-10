Goldemund (ČSSD): Výměna dlažby v centru města končí. Překážek bylo hodně

Odměnou je pro ně ovšem vyměněná dlažba a nová odpočinková plocha v Husově ulici. Pro plynaře potom nutná rekonstrukce plynovodní sítě, pro město a další vlastníky inženýrských sítí zase instalace velkého množství kabelových chrániček.

Na samém začátku stál záměr výměny plynovodů. Společnost innogy zahájila práce loni na jaře, město se snažilo úseky po plynařích kopírovat. „Od začátku šlo o vyvolanou investici. Sami od sebe bychom do oprav nešli. Když už ale mělo být náměstí odkryté, oslovili jsme další vlastníky inženýrských sítí, kteří si rovněž naplánovali své opravy a zásahy. Náměstí je tak nově prošpikované sítěmi, ale jsme pochopitelně rádi, že se nebude odkrývat několikrát, i když poslední měsíce byly pro mnohé náročné,“ uznal starosta Vyškova Karel Goldemund.

Předláždění náměstí má na podzim skončit.

Vzhled náměstí byl z počátku 90. let minulého století. Ovšem forma předchozí zámkové dlažby se dnes už nevyrábí. Vedení městského úřadu proto zvolilo jiný vzor. Ačkoliv byly práce pečlivě naplánované, od začátku se dělníci potýkali s řadou překážek. Potíže se objevovaly v podobě základ ů původních staveb domů, pozůstatků předchozích konstrukcí původní komunikace nebo podzemních prostor, které bylo nutné stavebně zabezpečovat, inženýrských sítí, ke kterým se nikdo nehlásil, takže bylo nutné zjišťovat jejich funkčnost, vlastníka a postup, co s nimi dál.

Samostatnou kapitolou byla i komplikovaná komunikace s některými vlastníky domů skrze opravu nevyhovujících domovních přípojek. Mnozí neznali přesnou polohu vyústění přípojek, takže se složitě hledaly, i v letošním roce se pak objevovaly pozůstatky sklepení, které byly v kolizi s navrhovanou trasou podzemních sítí. „Vše jsme tedy museli operativně řešit. Předem jsme nevěděli, co pod dlažbou očekáva t, takže město nemohlo coby objednavatel, následně projektant a logicky ani zhotovitel leccos tušit. Tak to prostě je,“ zdůraznil starosta Vyškova. Radní města tak před několika týdny schválili dodatek na základě žádosti zhotovitele, společnosti MRÓZEK a.s., o termínu dokončení z 30. září do 31. prosince. „Pevně ale věříme, že dláždění bude dokončeno začátkem listopadu, v souběhu jsou v řešení také nejrůznější vady a nedodělky,“ upřesnil vyškovský starosta.

Průtahy vedení města mrzí. Šlo nicméně o objektivní příčiny. „Kdybychom znali všechny překážky bránící plynulé výstavbě předem, bylo by snazší se na ně připravit a vyřešit je. Aktuálně nicméně vše směřuje do finále,“ ujistil staros ta Goldemund.

Celková cena prací je zhruba 27,5 milionu korun včetně DPH.

autor: PV