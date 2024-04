Dostálová (ANO): Nad dopisy diváků aneb Autentické otázky voličů

reklama

Skoro každý den mi do mailu nějaké přijdou a skoro každý den na ně odpovídám.

Otázka: Není chybou, že za ANO vystupují stále ti stejní? Babiš–Schillerová–Havlíček, občas vy nebo pan Nacher? Není potřeba, aby generovalo další osobnosti?

Odpověď: Musím říci, že já mám opačný pocit, že se v médiích, ale i na tiskových konferencích hodně střídáme. Klíčová je odbornost. Takže když jde o finanční témata, na to máme kolegyni a bývalou ministryni financí Alenu Schillerovou, když je to průmysl nebo doprava, je tady Karel Havlíček, když jde o dotace, EU, bydlení, to je zase moje parketa. Ale když přijde na řadu školství je to naše stínová ministryně školství Jana Berkovcová, na sociální témata máme Aleše Juchelku, na zdravotnictví Kamala Farhana, spravedlnost Radek Vondráček… všechny naše stínové ministry najdete ZDE. Takže rozhodně si myslím, že nových tváří máme dost a odborníků taky.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Otázka: Prý budete ve sněmovně jednat o migračním paktu. Znamená to, že jde ještě zvrátit jeho schválení nebo nějak zasáhnout do jeho znění? A můžete to udělat vy poslanci nebo to je záležitost jen Bruselu, kde podle toho, co jsem slyšela, ale pakt už prošel. Tak jak to s ním vlastně je? A ještě by mě zajímalo, jak je to s tou výjimkou z migračního paktu. Existuje nebo ne?

Odpověď: Za prvé musím bohužel konstatovat, že žádná výjimka pro ČR neexistuje. Je to samozřejmě špatně. Já jsem zásadně proti Migračnímu paktu. Zachránit se to ještě dá, ale musela by vláda jednat a chtít. Migrační pakt musí ještě schválit Rada EU. I když už se většinou jedná o formalitu, nemusí to tak být a v minulosti se podařilo při schvalování Radou EU některá nařízení zastavit.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16902 lidí

Otázka: Myslíte, že má EU budoucnost, a že je pro nás dobrá? Ptám se, protože kandidujete do EP, tak mě zajímá váš názor. Děkuji.

Odpověď: Jako Česko jsme nedílnou součástí EU i NATO, což je naším zájmem a nic bych na tom neměnila. To ovšem neznamená, že nemáme přistupovat k EU kriticky. Naopak. Pokud chceme, aby EU měla budoucnost, nesmíme si nic nalhávat a věci pojmenovávat pravými jmény. Principiálně se EU musí vrátit ke kořenům, tedy k ideálům, se kterými vznikala - 4 základní svobody - jednotný trh a svoboda pohybu osob, zboží a kapitálu.

Otázka: Nepobral jsem prohlášení kandidátky STAN do Evropského parlamentu Danuše Nerudové o migrantech. Ví se, kolik je v ČR aktuálně migrantů? A co si myslíte o migrantech z Ukrajiny? Máme je přijímat?

Odpověď: V detenčních zařízeních v Česku jsou nižší stovky. Mimo ně tady máme 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Byli jsme velmi solidární a ukázali jsme sobě i světu, že pomáhat umíme. Vše má ale své hranice.

Otázka: Překvapuje mě, že soukromí majitelé rekonstruují své zámky z dotací Ministerstva kultury a ROP za nemalé částky, přičemž po silnicích 2. a 3. třídy, které přes obce k těm zámkům vedou, je strach projet, neboť jsou samá díra. Co vy na to? Jak byste toto řešila?

Odpověď: S evropskými fondy se to má tak, že jsou rozděleny do tzv. operačních programů. Kultura i silnice 2 a 3 třídy jsou u nás podporovány z Integrovaného regionálního operačního programu. Na začátku období musela ČR dát monitorovací ukazatele k návrhům objemu peněz k jednotlivým aktivitám. U silnic 2. a 3. třídy se mohou podporovat jen ty silnice, které jsou napojeny na síť TEN-T. Ostatní opravy silnice by měly zajišťovat kraje, jakožto vlastníci.

Psali jsme: Dostálová (ANO): My chtěli diskusi. Ale vy jste neustále tvrdili, jak je migrační pakt super Dostálová (ANO): 1,2 milionu nelegálních migrantů jen za loňský rok Dostálová (ANO): Danuše Nerudová je asi slepá Dostálová (ANO): Krajským zdravotnictvím zmítá chaos a průšvihy, nemá žádnou vizi

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE