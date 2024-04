Gregorová (Piráti): Nesmíme dopustit, že eurovolby rozhodne Putin a strach

Europoslanci odsuzují ruské pokusy o vměšování do dění v Evropském parlamentu a nadcházejících evropských voleb. Jedná se o reakci na skandál ohledně Ruskem financovaného zpravodajského webu Voice of Europe.

Přijaté usnesení apeluje na rozšíření protiruských sankčních balíčků a efektivnější boj proti vměšování i dezinformačním kampaním. Před ruskými hybridními hrozbami dlouhodobě varuje europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Portál Voice of Europe je dle české BIS (Bezpečnostní a informační služby) provozován proklemeskými podnikateli včetně ruského oligarchy blízkého Putinovi, Medvědčuka, s cílem ovlivnit evropské volby. Česká vláda web již zařadila na sankční seznam.

„Voice of Europe dlouhodobě šířil ultrapravicové nebo dokonce dezinformační narativy. V Německu jsou díky zjištění nyní prověřováni minimálně dva europoslanci z krajně pravicové frakce ID pro podezření z braní úplatků, aby šířili v Evropském parlamentu ruskou propagandu. Putin má totiž na volbách do Evropského parlamentu nezpochybnitelný zájem, protože pokud budeme pomáhat Ukrajině méně, komu to nejvíc prospěje? Putinovi,” vysvětluje kontext skandálu Gregorová.

Schválená rezoluce vyzývá členské státy, aby rozšiřovaly a dolaďovaly sankční balíčky proti Ruské federaci s cílem účinněji omezit agresivní válku. Europarlament by měl dle textu provést důkladné vyšetřování a posoudit všechny možné případy ruského vměšování s potenciálním dopadem na výsledek voleb do Evropského parlamentu. Také je nutné zvýšit úsilí v boji proti organizované zahraniční korupci a dezinformačním kampaním.

Tento týden také europoslanci finálně schválili prodloužení liberalizace obchodu s Ukrajinou. Dle Gregorové se jedná o jedno z nejdůležitějších hlasování tohoto roku. Výsledek byl dle ní však také bohužel ovlivněn ruskými dezinformacemi.

„Dohoda o volném obchodu pomůže stabilizovat válkou narušenou ekonomiku Ukrajiny a dále posílit vztahy s EU. Jsem nicméně zklamaná z výsledku. Ten byl ovlivněn mj. i ruskými dezinformacemi, které podnítily mnohé ústupky zemědělcům. Uvolnění obchodu s Ukrajinou se přitom dotýkalo jen 1,2 % zemědělského dovozu do EU – na druhou stranu teď Ukrajinu připravujeme o 330 milionů EUR. Je to lepší, než nemít dohodu žádnou, o což se snažil nezodpovědně europoslanec Hlaváček z ANO populistickými pozměňovacími návrhy, ale stále jsou to ztráty. Proto mám radost alespoň z příslibu Komise vyjednat trvalé uvolnění vzájemných obchodních vztahů s Ukrajinou, což je obří vítězství v přiblížení Ukrajiny našemu společnému trhu,” říká Gregorová.

