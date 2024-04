Všude jako v Bruselu. Bodání, vraždy, popravy. „Popírají to. Nebo hůř, tvrdí, že je to dobře.“

reklama

Každoroční Konzervativní politické akce v Maďarsku (Conservative Political Action Conference, CPAC) se účastní konzervativní novináři, komentátoři i volení představitelé ze Spojených států i z Evropské unie. Letošní rok se konference uskutečnila 25. dubna v Budapešti. Vystoupila na ní s krátkým projevem i nizozemská konzervativní politická komentátorka Eva Vlaardinerbroeková.

Vlaardinerbroeková je známá svou kritikou nizozemské vlády Marka Rutteho, vyjadřovala se také k problémům okolo protestů nizozemských farmářů. Mnohokrát také vystupovala po boku amerického novináře Tuckera Carlsona v jeho pořadu na Fox News.

Na sociální síti X svůj projev trvající necelých 13 minut sdílela. „Tady to je! Celý projev, který jsem přednesla na CPAC v Maďarsku… Řekla jsem zakázanou pravdu: Velká výměna již není teorií – je to realita. Bílí Evropané jsou nahrazováni ve svých zemích stále zrychlujícím se tempem a bude to znamenat konec naší civilizace, pokud věci nezměníme,“ nastínila na X, o čem v projevu hovořila.

„Dovolte mi na chvíli přeskočit formality a ponořit se do tématu, který ač není úplně radostný, je nutné o něm mluvit,“ uvedla svůj projev Vlaardinerbroeková a publiku zrekapitulovala události posledních 7 dní, které se v Evropě odehrály.

V ulicích Stockholmu byly pobodány tři starší ženy. V Londýně byli během 42 hodin pobodání další 4 lidé. V Paříži se při protestu dopouštělo výtržnictví stovky migrantů a v dalším francouzském městě byl zapálen kostel. „My všichni víme, že tyto incidenty nejsou už jen pouhými incidenty. Pokud je jistá jedna věc, tak je to to, že my i naše vlády víme, že existuje spojení mezi masovou migrací a kriminální činností,“ řekla Vlaadrinerbroeková.

„Nová realita v Evropě sestává z častých znásilněních, pobodáních, zabíjení, vražd, přestřelek i poprav. Ale dovolte mi ujasnit jednu věc: Dříve se to nestávalo, toto je nově dovezený problém,“ zdůraznila Vlaadrinerbroeková.

Zmínila, že americký autor Samuel Huntington tuto budoucnost Evropy předpověděl už před 25 lety. Nizozemská komentátorka citovala úryvek z jeho knihy: „V novém světě masové migrace nebudou nejpronikavější, nejdůležitější a nejnebezpečnější konflikty mezi společenskými třídami – nebudou mezi bohatými a chudými – budou mezi národy patřícími k různým kulturním entitám. V rámci civilizací dojde k kmenovým válkám a etnickým konfliktům.“

Vlaadrinerbroeková dala autorovi za pravdu. „Nejhorší na tom je, že my jako společnost, jsme se k tomu stali lhostejnými,“ dodala s tím, že navzdory četným vraždám zapříčiněných migranty, se stejně nic nemění a nic se s tím nedělá. „Dámy a pánové, co to o nás vypovídá? Tohle je odpověď společnosti, který boj už předem vzdala. Ale je to pravda? Vzdali jsme to?“ ptala se publika.

„Pokud nezačneme vážně bojovat za náš kontinent, za naše náboženství, za naše lidi, za naše země, tak doba, ve které žijeme, se do historie zapíše jako doba, kdy západní národy už nemusely být napadeny nepřátelskými armádami k tomu, aby byly dobyté,“ řekla Vlaadrinerbroeková. „Tato doba vejde do historie jako doba, kdy byl útočník pozván zkorumpovanými elitami. A nejen že ho pozvali dál, zkorumpované elity přiměly původní obyvatelstvo, aby za to platilo.“

„Každý, kdo má oči, to vidí. Původní bílé křesťanské evropské obyvatelstvo je nahrazováno stále se zrychlujícím tempem,“ dodala.

V Londýně je 54 % migrantů. V Bruselu 70 %. „Závěr: původní populace je v menšině,“ komentovala statistická data Vlaadrinerbroeková.

Z toho vyvodila, že tzv. Teorie velké výměny je realitou. „Na výměně je zajímavé to, že establishment buď popírá její existenci nebo, když už ji přiznají, řeknou, že je to dobrá věc, že původní obyvatelé Evropy už není většinou na svém vlastním kontinentu,“ poznamenala a dodala, že diverzitou je jednoduše myšleno „méně bílých, méně vás“.

„Náš establishment tvrdí, že bílí lidé jsou zlí a že naše historie je z nějakého důvodu zásadně jiná. Vědomě či nevědomě nasáli lži a anti-bělošská dogmata neomarxistické kritické rasové teorie,“ řekla Vlaadrinerbroeková.

Kritická rasová teorie je směrem v oblasti právní vědy a akademické hnutí vědců a aktivistů v oblasti občanských práv ve Spojených státech amerických, který kriticky zkoumá právo v souvislosti s rasovými otázkami v USA.

„Proto se totalitáři v Bruselu snaží nutit vás, maďarské obyvatelstvo a suverénní země, k akceptování migrantů i přes to, že jste řekli ,ne', stejně jako vaše vláda,“ vysvětlila Vlaadrinerbroeková a zdůraznila, že to samé se děje i v Nizozemsku. Zkrátka „žádná část Evropy nesmí zůstat evropská“.

„Jejich vize budoucnosti je neoliberální, nerozpoznatelná Evropa, jejíž města se budou podobat Bruselu. Budou ošklivá, špinavá, nebezpečná, bez sociální koheze, kde se budovy neustále přestavují a nikdy se jejich přestavby nedokončí,“ nastínila komentátorka chmurnou budoucnost.

V závěru uvedla, že když „nám“ elity vyhlásily válku, je čas i na nás vyrazit do boje a vyhrát.

Na konferenci vystoupil i maďarský premiér Viktor Obrán na konferenci. Řekl, že nadcházející evropské a americké volby jsou šancí pro pravicové síly porazit „progresivního světového ducha“ a vyzval bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, aby bránil „svou vlastní pravdu“ v jeho probíhajícím trestním řízení.

Volby do Evropského parlamentu v červnu a volby v USA v listopadu budou podle Orbána šancí zahájit „éru suverenity“ po vzoru Maďarska, které nazval „konzervativním ostrovem“, jak informovala agentura AP.

„Tyto volby se shodují s velkými posuny ve světových politických a geopolitických trendech,“ řekl Orbán. „Řád světa se mění a my musíme uvést naši věc k triumfu uprostřed těchto změn. Progresivní liberálové cítí nebezpečí. Nahradit tuto éru znamená nahradit je.“

Na konferenci dále vystoupil i nizozemský politik Geert Wilders, americký republikánský poslanec Paul Gosara nebo americký konzervativní komentátor Jack Posobiec.

