ČEZ: V květnu si budou moci lidé prohlédnout vodní elektrárnu Hněvkovice

Čtyři víkendy v květnu. To jsou možnosti, kdy se lidé budou moci podívat do útrob vodní elektrárny Hněvkovice. ČEZ tak po několika letech zpřístupňuje vodní dílo, které udržuje dostatek vody pro nedalekou Jadernou elektrárnu Temelín. Prohlídky navazují na zimní prohlídky vodní elektrárny Lipno, během kterých si nejvýkonnější zdroj tzv. Vltavské kaskády prohlédlo téměř sedm stovek lidí.

„Prohlídky vodních elektráren se setkávají s velkým zájmem veřejnosti. Na samém vrcholu jsou Dlouhé stráně a Hučák. Občas ale máme možnost nabídnout i jiná unikátní díla. Hněvkovice jsou zajímavé svým významem, historií i prostředím, ve kterém se nachází, a my je nyní můžeme představit v balíčku 3v1 – elektrárna, čerpací stanice a hráz v jedné prohlídce,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center a vzdělávání Skupiny ČEZ.

Prohlídka trvá přibližně hodinu a půl, návštěvníci budou chodit v desetičlenných skupinkách. V doprovodu průvodkyň se dostanou například ke dvěma Kaplanovým turbínám, nahlédnou do čerpací stanice, která dodává vltavskou vodu na elektrárnu Temelín nebo do chodby 190 metrů dlouhé betonové hráze. Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor. Zájemci se mohou registrovat ZDE.

Vodní elektrárna Hněvkovice je součástí vltavské kaskády. Byla postavena v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. Nádrž vodního díla obsahuje 22,2 miliónů m3 vody. Vodní hladina pokrývá 312 hektarů. Nádrž slouží k využívání hydroenergetického potenciálu v pološpičkové vodní elektrárně a především jako rezervoár technologické vody pro areál temelínské elektrárny. Pro tento účel je na levém břehu, nedaleko hráze a přehrady, postavena výkonná čerpací stanice s rozvodnou 110 kV. Provoz vodní elektrárny je plně automatizován. Je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích.

ČEZ udržuje hněvkovickou elektrárnu ve výborné kondici, aby byla schopna plnit svou roli i v prostředí moderní energetiky. Poslední velká modernizace za desítky milionů korun tu proběhla na strojní i technologické části soustrojí TG1 v letech 2019-21. Na celé Vltavské kaskádě má modernizaci za sebou více než polovina všech elektrárenských bloků, tedy 12 z celkových 22. ČEZ v posledních 15 letech investoval do zmodernizovaných vodních elektráren více než 4,5 mld. korun. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí více než 1500 MW, tj. asi 3 výkonu Jaderné elektrárny Temelín. Modernizace znamená asi o 4-5 % vyšší účinnost u velkých elektráren, u malých dokonce o 10 %. Při nestálých hydrologických poměrech posledních let na českých řekách umí tak vyrobit stejné množství energie z menšího objemu vody.

