Hájek (ANO): Moje šachta bude příští rok slavit 200 let. Už ale nebude slavit, protože ji zavíráme

Děkuji za slovo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já se také rád držím věcné logiky. A my jsme tento zákon probírali tady ve třetím čtení 2. prosince. A je zajímavé, že pozměňovací návrh paní kolegyně Langšádlové, který pan Balatka opsal, opisovat by se nemělo, ale stává se to, opsal, tak to hlasování dopadlo tak, že ze sta přítomných poslanců 11 bylo pro, 51 proti a zdrželo se 38. To znamená, my bychom vůbec dneska neměli tady hodinu a půl diskutovat, protože Sněmovna se 2. prosince projevila jasně! Ódéeska celá byla proti! Dneska tady Ivan Adamec hovořil, jak bude podporovat tento Karlovarský a Ústecký kraj, ale 2. prosince při hlasování o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Langšádlové se zdržel. To znamená, byl proti. V čem je tedy ta změna? Je ta změna v tom, že v Karlovarském kraji je Piráti spolu, pardon STAN s Piráty, spolu vytvořili tu 11člennou koalici? To je asi ten hlavní důvod, pokud si nalijeme čistého vína.

My neřešíme příčinu a následek. Já jsem taky z uhelného regionu. Moje šachta bude příští rok slavit 200 let. Už nebude slavit, protože už ji zavíráme. To znamená 200 let Hornoslezská pánev tady nechci říct slovo živila, ale prostě ekonomický přínos pro Českou republiku byl jasný. Tak jak za komunistů severní Čechy držely ekonomiku Československa, tak nejenom za Československé socialistické republiky, ale 200 let to byla historicky Ostravsko ocelová páteř republiky. A tady se něco domluvilo. Tady se domluvilo, že když došlo k privatizaci uhelného průmyslu, a jaké privatizaci? My tady dneska diskutujeme o 200 milionech. Kolik nám uteklo z OKD? Sto miliard! Sto miliard vzal Bakala! A co dneska řešíme my? My, stát, daňoví poplatníci řeší to, abychom OKD nějak bezpečně a v nějakém sociálním duchu utlumili.

Jak dopadly severní Čechy? Kde jsou peníze z Mostecké uhelné? Kolik to bylo miliard? Kde jsou? No, nikde. Takže OKD vytunelované, a kdo bude dnes zahlazování důlních škod řešit, těch minulých? To znamená, za které se zavázal stát tuším že v roce 1994. Za tyhle peníze, které jsou vybírány z tohoto poplatku za vytěžený nerost skutečně musí Ministerstvu průmyslu a obchodu a životnímu prostředí, aby byly asanovány důlní škody, které vznikly ještě před privatizací. A je jich celá řada, pokud někdo přijdete do Moravskoslezského kraje, mohu vám jich ukázat desítky, možná pan hejtman mi s tím výčtem ještě pomůže.

Pan kolega Stanjura tady jednoznačně hovořil o tom, že Moravskoslezský kraj je na tom nechci říci hůře, ale minimálně stejně jako ten Karlovarský a Ústecký kraj, ale to je prostě úděl našich tří regionů a prostě je tady nutné, pokud bych byl spravedlivý, tak řeknu - Pražáci, my jsme vám pomáhali dvě stě let, máte tady za komunistů metro, tak pokud chceme spravedlnost, tak uděláme rozpočtově určení daní, že seberu Praze a dám to těmto třem regionům. Už se tady dívám, že se na mě ti Pražáci tady vrtnou (?).

Samozřejmě, je tady nebezpečný precedent, to znamená jestli řekneme O.K., my tady z uhlí vyděláváme peníze, tak musí jít do těch uhelných regionů, to znamená kde získává /nějakou nápovědu/ dnes nejvíc peněz? No z emisních povolenek. To znamená, řekneme hurá, kdo máme elektrárnu v našem kraji, dáme rozdělení emisních povolenek, než je dostane tady pan ministr nebo Ministerstvo životního prostředí a tam létají kolik, pane ministře, to jsou desítky miliard. Desítky miliard, pojďme na to. Já si myslím, že to každý kraj podpoří, zase převážná část elektráren je v severních Čechách, my tam máme jenom ty Dětmarovice v Moravskoslezském kraji, které nám moc peněz nedají.

Takže prosím vás, z mého pohledu systémové řešení je schválit to, co jsme skutečně jako Sněmovna schválili 2. prosince. Vysvětlete mi důvody, jestli jste 2. prosince všichni kromě jedenácti lidí hlasovali proti pozměňovacímu návrhu paní Langšádlové a senátní návrh je kopií tohoto pozměňovacího návrhu, proč došlo k této změně.

Děkuji.

