Hájek (ANO): Opozice po nepřesnostech přímo lační

reklama

Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo,

ve včerejších Hospodářských novinách redaktor Honzejk nazval návrh opozice na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě opoziční koninou. Pokud jste, milá opozice, pravidelnými čtenáři Hospodářských novin a jste objektivní, tak budete se mnou souhlasit, že pan Honzejk určitě není příznivcem hnutí ANO, současné vlády a pana premiéra.

Mým cílem určitě není dělat reklamu panu Honzejkovi a redakci Hospodářských novin. Nicméně se ztotožňuji s jeho názorem, že vyvolání hlasování o nedůvěře vládě čtyři měsíce před volbami je nápad nemoudrý. Smysl by mělo, kdyby se jím dalo něco změnit k lepšímu. To se ale nestane, protože v České republice nemáme institut konstruktivní nedůvěry jako v Německu, kde automaticky při vyslovení nedůvěry přichází opozice s novou většinou, a tedy novou vládou.

Opozice určitě takový scénář nemá, ledaže by se vrátila do doby, kdy bývalý předseda KDU-ČSL pan Kalousek v roce 2006 souhlasil se zahájením jednání o společné vládě ještě s ČSSD s podporou KSČM. Opoziční strany svůj návrh na vyslovení nedůvěry vládě se snaží veřejnosti sdělit, že se jedná o důležitý symbolický akt. Tím ale tento návrh určitě není. Nalijme si čistého vína. Blíží se parlamentní volby, koalice SPOLU v rámci zahájení volební kampaně symbolicky rozezněla zvon naděje, na který si naposledy zazvonil i Dominik Feri.

Lídři Pirátů se STAN se společně vyfotili u Úřadu vlády, volební kampaň se rozbíhá, a proto rozumím opozici, že se snaží využít dnešního dne k oslovení potenciálních voličů. Z těchto důvodů jsme dnes svědky plejády projevů opozice, jejichž společným jmenovatelem je kritika vlády a premiéra. Parlamentní opozice z mého pohledu až nechutně využívá období pandemie COVID-19 ke kritice současné vlády a jejích kroků.

Ing. Josef Hájek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přiznávám, že vláda nerozhodovala úplně bez chyb, ale každý, kdo někdy řídil a za něco zodpovídal, tak to dokáže pochopit. Důležité je se z chyb poučit, a to pan premiér a vláda učinila. Každý objektivní občan, který si sundá stranické brýle, musí se mnou souhlasit, že boj s pandemií vláda sice ne bez dílčích problémů, ale zvládá. Samozřejmě, že největší dík za zvládnutí všech dosavadních vln patří našim zdravotníkům, vojákům, hasičům, prostě všem těm, kteří byli v první linii. Upřímné poděkování rovněž patří také krajským vedením, která v zásadních chvílích nepodlehla politikaření a zájem ochrany občanů povýšila nad stranickou disciplínu.

Ve své bývalé hornické profesi jsem byl i vedoucím likvidace havárií. Zažil jsem bohužel řadu důlních nehod, při kterých zahynuli mí horničtí kolegové a hrozilo riziko dalších obětí i z řad důlních záchranářů. Osobně jsem řídil havárie, které ovlivňovaly životy pěti tisíc horníků. Vláda a premiér řeší pandemii, která ovlivňuje zdraví a životy více než deseti milionů našich obyvatel. To je obrovská odpovědnost, se kterou se v naší historii nesetkala žádná vláda. Samozřejmě kromě těch milníků v naší historii, když se rozhodovalo o naší svobodě.

Proto se zcela dokážu vcítit do pocitů pana premiéra a celé vlády, kteří to skutečně nemají jednoduché a snadné. Opozice to měla a má podstatně jednoduší. Na rozdíl od vlády, která musí rozhodovat a za svá rozhodnutí nést politickou odpovědnost, opozice jenom kritizuje z pohodlí sněmovních lavic a politických sekretariátů. To se opravdu potom dobře kritizuje. Opozice a jí spřízněná média více než rok létají jako supi nad Strakovkou a čekají na jakékoliv pochybení vlády. Doba covidová je dobou turbulentní a vládní nařízení se tak často musí aktualizovat a měnit, což s sebou někdy přináší nepřesnosti jejich výkladu. Normální člověk to pochopí.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 35% Ne 28% Mé pocity k němu jsou rozporné 37% hlasovalo: 4216 lidí

Opozice ne. Ta po těchto nepřesnostech přímo lační. Na opozici spřátelených serverech se pak následně můžeme znovu a znovu dočítat, jak je vláda neschopná. Opak je však pravdou. Není to tak dávno, co opozice silně kritizovala premiéra a vládu za to, že je neschopná zorganizovat očkování. Pan premiér si očkování vzal pod přímé řízení. A jaký je výsledek dnes? Denní očkovanost dosahuje až čísla 100 tisíc. A očkování je už umožněno i mladým lidem. Za to je třeba vládě upřímně poděkovat. Z úst opozice se toho poděkování vláda určitě nedočká.

Vidina premiérského křesla dodává opozici křídla, a tak bych byl opravdu bláhový, kdybych si myslel, že opozice změní svou rétoriku. Nezmění. A dnešní rozprava mě v tomto názoru jenom utvrzuje. Řešení pandemie COVID-19 není samozřejmě problémem jenom České republiky. Celá řada dalších zemí byla nucena přijímat řadu nepopulárních opatření. Můžeme se podívat na Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Holandsko, Francii či Švýcarsko a celou řadu dalších zemí, u kterých vlády v souvislosti s pandemií byly nuceny uzavírat prodejny, restaurace, hotely a bohužel i školy. Vlády byly nuceny zakazovat hromadné kulturní a sportovní akce či dokonce vyhlašovat zákaz vycházení.

Ale každý zachráněný lidský život, který byl těmito opatřeními zachráněn, by měl být pro nás odměnou za tato dočasná opatření. Poslední, (kde?) zaznamenáváme - díky bohu - výrazný incidencí. Nejsem ani lékař, ani epidemiolog, ale určitě se mnou řada z vás bude souhlasit, že na tomto poklesu má podstatný vliv úspěšně rozběhnuté očkování. Život našich občanů se začíná pomalu vracet do normálu. Všichni věříme, že se do normálního režimu vrátí i chod našich institucí, úřadů a vlády.

Pan Honzejk ve svém článku nazvaném Pár důvodů, proč je hlasování o nedůvěře vlády opoziční konina mimo jiné uvedl. Cituji. Představa, že vyslovování nedůvěry vládě, přenášené živě na ČT 24, přinese SPOLU nebo Pirátům a Starostům nějaké nově voliče, je zhruba tak naivní, jako že Večerníček O makové panence změní životní preference naší nejmladší generace. Konec citátu. Naši lidé nejsou hloupí. Přes systematickou mediální masáž opozici blízkých médií si většina lidí zachovává jasnou mysl a selský rozum.

Každé volby nastavují vládě zrcadlo. A já se domnívám, že dnešní exhibice opozice, která vyvolala toto hlasování o nedůvěře vládě, pohled velké části voličů na politickou scénu nezmění.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Hájek (ANO): Moje šachta bude příští rok slavit 200 let. Už ale nebude slavit, protože ji zavíráme Hájek (ANO): Klusová má vztah k horníkům jako Okamura k migrantům Hájek (ANO): Pane kolego Jando, skočil jste si na šachtu? Skočil jste se tam podívat? Hájek (ANO): Jsem pro kritiku, ale napřed si zametu před vlastním prahem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.