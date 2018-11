Hampl (KDU-ČSL): V takovéto instituci příliš neplatí nějaká hrubá síla

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Senátu, vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři.

Já především vás všechny chci pozdravit v novém funkčním období, pogratulovat a přivítat nově zvolené senátory a těším se na spolupráci.

Je mi velikou ctí, že mě klub KDU-ČSL a nezávislí nominoval na tuto funkci, že mě mnozí další senátoři podpořili jasným stanoviskem. Jsem si velmi dobře vědom toho, že předseda Senátu nejedná zdaleka jen sám za sebe, ale že musí reprezentovat podle svých možností a sil celý Senát a vlastně i v jistém smyslu ČR a její občany, a to jak v domácích záležitostech, tak i ve spojeneckých a dalších mezinárodních vztazích. Většina z vás mě, myslím, docela dobře zná z mého dosavadního působení v Senátu. Václav Hampl nepřestane být Václavem Hamplem, pokud byste se rozhodli ho zvolit předsedou Senátu. Ale považuji za vhodné se alespoň stručně představit novým členům této naší komory. Jaké politické hodnoty jsou tedy pro mě podstatné? Na prvním místě mezinárodní ukotvení ČR, členství v EU a v NATO pro nás nemá žádnou reálnou dobrou alternativu. To samozřejmě neznamená, že bychom neměli být kritičtí, ale zásadně konstruktivní přístup. Tak mě znáte i ze čtyřletého působení ve VEU. S tím souvisí jeden konkrétní úkol, který si myslím, že na něm musíme začít pracovat v tom nadcházejícím dvouletém období, a to je jakási vzdálená ideová příprava českého předsednictví v Radě EU. To sice nastane až v roce 2022, takže času ještě trochu máme, ale rozmyslet myšlenky, které bychom rádi prosazovali v rámci parlamentní dimenze předsednictví, je dobře začít už teď. Další mojí důležitou prioritou je ochrana ústavních hodnot liberálně demokratického zřízení v ČR, od toho tu podle mě Senát je, je to jedna z jeho důležitých rolí. Já cítím potřebu, kdykoli vypustím z úst slovo nebo sousloví liberální demokracie, tak hned dovysvětlovat, co tím myslím, protože se často setkávám s tím, že to lidi chápou jako demokracii, která nějak protěžuje liberalismus nebo něco takového. Já to myslím tak, jak to asi chápe většina politologů, jako systém, kde rozhoduje většina, ale při právním respektu k jasně vymezeným a definovaným individuálním právům a svobodám.

Proto si myslím, že je důležité, aby Senát se snažil o další posilování své role v ústavním zřízení, a to z mého pohledu na prvním místě znamená dělat svou práci dobře. Naše práce především je kontrola zákonů, jsem rád, že za tu dobu, kdy jsem tady v Senátu byl, tak skutečně šlo vždy o meritorní posouzení těch zákonů, ne o nějaké partajní boje, jedni jsou v koalici, jiní v opozici, tak jim to nandáme. Doufám a věřím, že toto meritorní posuzování zákonů tu bude i nadále převládat.

Myslím si, že je také důležité, aby Senát tak jako dosud, možná častěji než dosud, pronesl jasné slovo tehdy, když některý z jiných politických aktérů ústavní principy nějakým způsobem znevažuje. Nemohu zapomenout svůj předchozí život rektora Univerzity Karlovy. Stál bych o to, aby Senát pod mým předsednictvím byl jasnou oporou vědy, vzdělávání, inovací, kultury, aby české vědecké kulturní instituce cítily a věděly, že je Senát podporuje, a to opět jak na domácí scéně, tak i v mezinárodních vztazích. Je tu na co navazovat. To, co můžu já vám nabídnout jako osoba, je několik věcí. Jedna jsou zkušenosti ze zahraničí. Já jsem pět let žil a pracoval ve Spojených státech, tuto zemi našeho blízkého spojence důležitého znám, myslím, dost důkladně i zevnitř. I během vedení univerzity jsem si zvykl na kontakty s předními světovými politiky, od prezidentů amerických po ruské, přes předsedy Evropské komise, členy britské královské komory a podobně. To pokračovalo samozřejmě i teď v působení mém jako předsedy evropského výboru, který, jak asi víte, je jedním z nejpilnějších v rámci EU. A myslím-li nejpilnějších, tak tím mám na mysli právě tu konstruktivní kritiku, ne jen pouhé přitakávání.

Mohu nabídnout i tu osmiletou zkušenost s vedením Univerzity Karlovy, jistě důležité, zásadní instituce, velké instituce, s nějakými 65 tisíci lidmi. A zejména tu zkušenost, že v takovéto instituci neplatí příliš nějaká hrubá síla. Vedení takovéto instituce je hrozně moc o vyjednávání, přesvědčování, argumentování.

A to poslední, co vám mohu nabídnout, je elán do každodenní práce pro Senát a pro občany v celé České republice i pro jejich prospěch v zahraničí. Moc vám děkuji za to, že jste mě vyslechli a za váš případný hlas, pokud se mi ho rozhodnete dát.

