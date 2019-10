Hanák (ČSSD): Není důvod pro souběh dvou či více tarifů

Od 1. ledna 2020 začne platit nová smlouva o závazku veřejné služby mezi Českými drahami a Jihomoravským krajem. Na jižní Moravě tak skončí pro cesty osobními a spěšnými vlaky v rámci regionu souběh krajského tarifu a tarifu Českých drah a cestující si v budoucnu koupí pouze jízdenku krajskou. Důvodem je nová podoba smluv, kterými na sebe Jihomoravský kraj bere riziko tržeb za regionální železniční dopravu.

„Není důvod pro souběh dvou či více tarifů, obdobně jako je tomu v autobusové dopravě, kde již 15 let uplatňujeme pouze tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Současná situace představuje fakticky konkurenci dvou tarifů, která z pohledu dotované dopravy nemá dle našeho názoru opodstatnění a v konečném důsledku znamená vyšší úhradu finančních prostředků z rozpočtu Jihomoravského kraje dopravci, který dotovanou dopravu provozuje,“ vysvětlil důvod změn náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Pro vnitrokrajské cesty osobními a spěšnými vlaky na území jižní Moravy, například z Rajhradu do Brna, tak bude cestující odbaven právě jen jízdenkou IDS JMK.

„V současné chvíli finišují práce na uzavření akceptační smlouvy s Českými drahami, podle které by byly jízdní doklady Českých drah uznávány pro mezikrajské cesty, a vybrané celosíťové jízdenky, jako například In Senior, In Business a In 100, i pro všechny cesty uvnitř hranic regionu - přesný výčet je ještě v jednání. Cestující tak bude odbaven vždy jedním jízdním dokladem. Stejně tak budou akceptovány i mezinárodní jízdenky,“ doplnil Hanák.

V případě cesty vlakem například z České Třebové do Vranovic (a přestupu v Brně na osobní vlak) nebo ze Zastávky u Brna do Třebíče, bude podle akceptační dohody cestující odbaven jednou jízdenkou dle tarifních podmínek Českých drah. „V případě cesty ze Zastávky do Třebíče bude mítmožnost využít alternativně i jízdenku dle připravovaného tarifu Veřejnédopravy kraje Vysočina, jehož platnost bude na základě předběžné dohodykrajů zasahovat na území Jihomoravského kraje právě až do Zastávky u Brna,“ přiblížil Hanák.

Bc. Roman Hanák ČSSD



Odbavení v tarifu dopravce pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje bude možné i v dálkových vlacích objednávaných Ministerstvem dopravy (např. Brno – Blansko), případně vedených na komerční riziko dopravců mezi stanicemi, kdy tyto vlaky zastavují. V případě JMK se nejedná pouze o České dráhy, ale i o společnost RegioJet.

Jihomoravský kraj rovněž finalizuje dohody s dopravci, které zaručí další platnost Tarifu IDS JMK nejen v dálkových vlacích Českých drah, ale nově i ve vlacích dopravce RegioJet v relaci Brno – Vyškov (- Nezamyslice) a cestující tak i v těchto vlacích budou moci využít jízdné IDS JMK.

Kvůli změnám smluv Jihomoravský kraj do budoucna počítá i s posílením revizorské činnosti prováděné zaměstnanci koordinátora IDS JMK, společnosti KORDIS JMK. „Chystáme i další novinky. Od 1. 1. 2020 budou jednorázové jízdenky IDS JMK prodávány zcela nově přímo ve vlacích. V průběhu roku 2020 se připravuje ke spuštění též e-shop IDS JMK, díky němuž si budou moci cestující on-line nakupovat předplatní jízdenky,“ uzavřel náměstek hejtmana.

