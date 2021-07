Hannig (Rozumní): „Popírači“ versus „Svědci Covidovi“

reklama

Tento článek je tak trochu mým osobním vyznáním. Nám, Rozumným a hlavně mně, jako předsedovi, se novým antagonismem vytvořil velký problém. Já jsem příznivcem toho biblického: Když se Ježíše Nazaretského ptali, jestli mají Židé platit daně Římanům, odpověděl. Ukažte mi minci. Co na ní vidíte? Císaře. Takže, co je císařovo patří císaři a co je Boží, patří Bohu. Tak nějak to bylo vyjádřeno, možná mi budou biblisté namítat, že to bylo řečeno trochu jinak, ale podstatou problému je, že lidé mají zachovávat určitý řád. Není možné žít v permanentním odporu proti vládám, pokud to nejsou vlády přímo zločinné, které chtějí národ zničit.

Takže já a Rozumní zachovávají vlastenecký postoj v otázce zachování českého jazyka, české měny, hrdosti vůči některým nesmyslným a protinárodním opatřením Bruselu, zachování papírových peněz, pevného postoje v nepřijímání migrantů z bezpečnostně rizikových zemí (Afghánistán pod.).

Stavíme za to, aby každý měl právo se rozhodnout sám v otázce vakcinací. Jsme však proti neustálým rozsudkům, které jdou proti zdravému rozumu. Každá vláda, každého státu musí ochránit své občany před zkázou. Existují zákony, které vůbec nepočítaly s tím, že přijde něco takového, jako je pandemie koronaviru. Zákeřnost této pandemie je umocněna globalizací, která nebyla za doby chřipkové pandemie po první světové válce.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mnozí vyčítají, že vakcíny nejsou stoprocentně ověřené. Kdyby se ovšem čekalo na obvyklé ověřování, tak by polovina lidstva vyhynula. Lidé jsou také, ačkoliv to nevnímají, ovlivněni americkou agenturou QAnon.

Jenže není právě „vlastenectví“ QAnon pláštíkem pro skutečnou depopulaci? Pět mých přátel, kteří čerpali zprávy z těchto platforem (Tadesco atd.) a předávali je dál prostřednictvím svých mailů či dokonce tiskoviny, už jsou mrtví. Byli zásadními odpůrci vakcinací, roušek, respirátorů uzavřených restaurací a pod. Umřeli na Covid a ne s Covidem.

Chápu živnostníky, restauratéry, že jim bylo znemožněno podnikání. Jsou solí naší země, neboť to, co dávají do rozpočtu je také důležité. Je ovšem nutné vymyslet systém, jak zachovat podnikání malých a středních podnikatelů a zároveň ochránit populaci.

Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 33% Přehání to, ale souhlasím s ním 17% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 46% hlasovalo: 10879 lidí

Čili nějaké extempore v poslanecké sněmovně je pro pouhé upozorňování na sebe a nic neřeší, právě tak, jako nic neřeší neustálé demonstrace, které stojí organizátory zbytečně peníze, které mohli vložit do předvolebních kampaní a pak z poslanecké sněmovny napomáhat k vyřešení svých podnikatelských problémů ale zároveň při zachování zdraví jak svého, tak svých hostů.

Ať už se dostal vir mezi lidstvo jakýmkoliv způsobem, je nutné lidstvo před ním ochránit.

Takže, vycházím a Rozumní se mnou, vlastně vstříc několika skupinám. Těm, kteří vyčítali Rozumným, že bere hlasy vlastencům jako třeba SPD, či nově Volnému bloku či Trikoloře. Dále těm, co říkají, že Rozumní se stejně nedostanou do Poslanecké sněmovny a nakonec těm, že proč já, předseda Rozumných, který je pro dodržování nařízení, které chrání občany před rozšířením pandemie, chci kandidovat ve skupině stran, které jsou proti vládním nařízením a pořádají demonstrace, či se jich zúčastňují, proti vládním nařízením. Odcházíme tedy z této formace Otevřeme Česko, abychom vlastně svým vstřícným postojem k zastavení pandemie nekazili tomuto společenství image.

Vyřešili jsme tak vše jedním tahem. Rozumní budou kandidovat v rámci Aliance pro budoucnost, což je strana s neomezeným rozpočtem pro volební kampaň. Strana, která se rozumně zastává oprávněných požadavků živnostníků, malých i středních podnikatelů. Co se týká EU, přijímat z EU to, co je dobré pro naši zem a naše občany a odmítat různé ideologické nesmysly a zelené šílenství. Je to stran s akcentem na zdraví, protože v rámci této strany kandiduje i Strana pro sport a zdraví s mnoha lékaři, kteří zdůrazňují, že nejlepší prevencí je zdravá mysl ve zdravém, sportem zoceleném těle. Je to strana těch, na co se mnohdy nemyslelo, farmářů, lidově řečeno sedláků a zemědělců, protože v této formaci kandidují Agrárníci (strana zakázaná po roce 1945, ačkoliv to byla strana státotvorná za první republiky). Aliance pro budoucnost se ujímá i týraných zvířat, protože v některých krajích kandiduje i Demokratická strana za práva zvířat (chtějí ochránit naše domácí mazlíčky zákazem silvestrovských petard).

Takže, ti, kteří nám vyčítali, že drobíme vlasteneckou scénu, už tak nečiníme, pokud se vlastenectvím myslí všechno to, co se děje proti zamezení neustálého rozšiřování pandemie. My si naopak myslíme, že se zdravým rozumem, bez podléhání různým teoriím, se může za čas pandemie dovést do, pro lidi přijatelných, mezí. Protože my, Rozumní nejsme ani popírači a svědci. Jenom si myslíme, že nenávistí jeden k druhému nic nedocílíme.

Mgr. Petr Hannig

lídr Aliance pro budoucnost v Královéhradeckém kraji

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Diskriminace týmů z nových zemí EU Hannig (Rozumní): Naprosté pominutí zdravého rozumu Hannig (Rozumní): Feri, ovšem tak nějak jinak Hannig (Rozumní): V případě D. Feriho jde o víc než o sexuální skandál

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.