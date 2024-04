Havlíček (ANO): Je naprostou ztrátou soudnosti nám vyčítat více než sto kilometrů rozestavěných dálnic

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

vzhledem k tomu, že jsem včera musel odejít o něco dříve z té mimořádné schůze a reagoval na mě ještě pan ministr Martin Kupka, tak jsem slíbil, že se k tomu ještě vrátím. Omlouvám se, musel jsem ale na důležitou železniční konferenci. Nebudu dlouhý, pouze v pár bodech reakce na to, co zde padlo. Takže ještě jednou.

Výstavba dopravní infrastruktury může se současnou vládou probíhat v této intenzitě pouze proto, protože jsme ty stavby zahájili. Bez nás byste si v tomto nestřihli. To je realita, to není výtka vůči vám. Tvrdit, že dnes zahajujete 118 kilometrů, je pravda. Je to proto, protože jsme vám předávali více jak 100 kilometrů rozestavěných dálnic.

Stejně tak je to se zahájením staveb. Jestliže jste zde, pane ministře, hovořil o tom, že zahajujete další stavby, a já to potvrzuji, což je dobrá zpráva, tak je to proto, že jsme vám je všechny projektově připravili. Stejně tak jako já jsem mohl zahajovat stavby, které přede mnou připravil pan ministr Ťok. Na tom není nic divného.

Je naprostou ztrátou soudnosti, že pan premiér, který byl společně ještě s panem ministrem Stanjurou ve vládě, která nám předala rozestavěných 800 metrů dálnic, tak nám vyčítá, že my jsme vám předali více jak 100 kilometrů rozestavěných dálnic. Díky tomu všemu dnes můžete zahajovat provoz, pane premiére, případně pane ministře. Za nás to byl rekord. A dobrá zpráva je ta, že tahle vláda v těch rozestavěných stavbách pokračuje, případně že navazuje na naše projekty. Dokud nebudete v tomto soudný, tak já zde neustále budu vystupovat a budu toto připomínat. My vás nekritizujeme za to, že dneska stavíte. Ale není možné, abyste si toto přivlastnili, abyste tvrdili, že za nás tady byla potopa. Hovořím nyní zejména k panu premiérovi, aby bylo fér.

Další - tato vláda, tak jak tvrdí pan premiér, nezvyšuje zdroje ze státního rozpočtu do dopravních investic. Není to pravda. Když se podíváte, kolik tam jde ze státního rozpočtu, je to přibližně stejné, jak to bylo v roce 2021. Zbytek jede na dluh, na dluh Státního fondu dopravní infrastruktury. Ať už z Evropské investiční banky nebo z dluhopisů. To je pouze třeba připomínat. Ano, tyto dluhy se budou muset splácet a bude je muset splácet Ministerstvo dopravy nebo Státní fond dopravní infrastruktury v tomto případě. Je třeba připomenout, že nejsou kryty investice, které se předpokládají v příštím, přespříštím a dalším roce. V tuto chvíli už dochází k tomu, že se stagnuje s těmi výdaji na dopravní stavby a na příští rok bude chybět - podle mého odhadu, ještě se to dopočítá - kolem 50 miliard korun. To není malá částka. A už v tuto chvíli je zjevné, že Ministerstvo financí takhle velkou částku neuvolní. To znamená, budeme před velmi vážným problémem, z čeho budeme v příštím roce financovat připravené stavby, které požadují v tomhletom případě Ředitelství silnic a dálnic a Správa železnic.

Další problém, který je, že se začíná snižovat v důsledku chybějících financí - a v dané chvíli neschopnosti zabezpečit další finance - střednědobý výhled. Ten už v tuhle dobu se měl pohybovat někde v roce 2025 na úrovni 210, 220 miliard korun. Zjevně to bude někde o 40 až 50 miliard korun méně, a to ještě navíc bude těch přibližně 50 miliard korun chybět. Ale to bylo jenom k tomu, co zde padlo, k těm číslům, k té výstavbě, jenom abychom si v tomhletom rozuměli.

Pak zde padlo ještě, pane ministře Kupko, to výběrové řízení na České dráhy a co je s tím spojeno. Já na to musím reagovat, i když už jsem to tady včera řekl, ale vy jste reagoval ještě tím, jak my jsme vybírali. Je zjevné, že jste nepochopil, oč zde běží. Já jsem nekritizoval, pane ministře, generálního ředitele Českých drah, já jsem tady naopak řekl, že se domnívám, že v dané chvíli je to asi ten člověk, který tam být má. Myslím, že jste ho nevybrali špatně, navíc ho znám.

A ve své podstatě já jsem ani nekritizoval kompetence člověka, kterého jste dosadili na pozici dceřiné společnosti Českých drah ČD-Telematika. Já ho neznám, nepřísluší mi ho komentovat, to je vaše rozhodnutí. Já jsem kritizoval to, jakým způsobem to proběhlo. Já jsem kritizoval to, že jste umožnili zapojit lidi z prostředí kampeličky do výběru těchto lidí, a to buď tak, že se stali přímo těmi manažery, anebo že asistovali u toho, když tyhlety lidi vybíráte.

Já myslím, že to je snad jasné, o co se zde hraje. Tito lidé chtějí mít vliv, tito lidé chtějí být u všeho, tito lidé chtějí mít vliv na ministry, tito lidé chtějí mít vliv na klíčové lidi ve státní sféře, tito lidé chtějí mít vliv na vlivné lidi, kde se rozdělují velké peníze. A vy jste vystavili tím pádem i toho ředitele Českých drah do nezáviděníhodné pozice. Já neříkám, že to tak dopadne, ale v každém případě už v tuhle chvíli, když ho někdo vybírá a je to člověk, který je z této čtvrti, když to zjednoduším, to znamená z téhleté zvláštní party, no tak v tuhletu chvíli to není normální. To je to, co jsem kritizoval, nikoliv ty lidi vlastní, to je zásadní rozdíl. Jinak si můžete samozřejmě vybrat, koho chcete, v tom není žádný problém, tak jako jsme vybírali my.

Nám budete vyčítat pana Nebeského, kterého jsme vybrali, případně pana Bednárika? To nechte na nás, to bylo naše rozhodnutí a vybírali jsme je normálním způsobem, tak jako vy si můžete vybrat normálním způsobem. Ale proč my jsme vybrali pana Bednárika za pana Nebeského? A proč jsem tenkrát řekl, že pan Nebeský není vhodný restrukturalizační manažer? No právě proto, že začal covid, pane ministře.

Vy jste nám tady vyčítal výsledky v době covidu, to přece nemůžete myslet vážně. Na 20 % se jelo v Českých drahách v té době. Totální krize a nemohli jsme ji nějak podpořit, protože to byla nedovolená podpora. Hlídali si to samozřejmě všichni ostatní dopravci. To znamená, museli jsme okamžitě udělat opatření, které směřovalo k restrukturalizaci té společnosti, to znamená tvrdým nákladovým opatřením. A proto jsem tenkrát řekl naprosto správně a stojím si za tím, že pan Nebeský by tohleto těžko zvládal, on byl manažer prorůstového charakteru, jinak bychom do toho nezasahovali. Proto jsme ho vyměnili, dali jsme tam tenkrát tvrdého restrukturalizačního manažera a díky němu se podařilo, a za tím si stojím České dráhy zachránit.

Podívejte se, jaké problémy měly všechny dráhy v okolních zemích. Bednárik byl člověk, který to silně uchopil, okamžitě tam seřezal náklady ve vedení společnosti a dokázal přežít po dobu dvou let s dvacetiprocentní výkonností Českých drah. To bych chtěl vidět, jak byste to zvládali dneska. Na 20 % se jelo. A nemohli jsme tam poslat žádné peníze, protože by to samozřejmě jak už jsem říkal, byla nedovolená podpora. Takže za to byste nás spíš měl pochválit, že jsme tohle to udělali.

A prosím pěkně, už se nepouštějte, pane ministře, do toho hodnocení té finanční analýzy Českých drah. Děsí mě, že se takhle vůbec může uvažovat. Pomíjím to, že v té době covidové, když se jelo na 20 %, se pochopitelně musela vytvořit ztráta, tu vytvářely tady prakticky všechny společnosti, které v České republice byly, na tom nebylo nic divného. Stejně tak je naprosto logické, že v současné době by tam ta ztráta už neměla být a že se pohybujete někde kolem nuly. To není to nejpodstatnější. Jedete už na plný výkon, to znamená, nejedete na pětinu výnosu, ačkoliv musíte udržovat celkové náklady.

Ten problém, který já jsem pochopil, že nevnímáte, a to je to, co jsem si z toho včera odnesl asi to nejdůležitější, pane ministře, a to je spíše varování pro vás, a teď ne osobního charakteru, ale varování pro to, abyste si na to dal pozor. České dráhy nejsou v dobré kondici. Prosím pěkně, neargumentujte tím, jaký mají provozní nebo celkový hospodářský výsledek kolem nuly. To není to nejpodstatnější. Je to bilanční pohled, to je zásadní věc. České dráhy a tyhlety velké firmy musíte posuzovat z úhlu pohledu rozvahy, z úhlu pohledu bilance, z úhlu pohledu zadluženosti, z úhlu pohledu faktorů jako je ROI, ROE a tak dále, to všechno vám určitě vaši lidé řeknou. Co tím chci říct? Že když se podíváte na bilanci Českých drah, tak se zhoršuje a zásadním způsobem. Já z toho nemám radost, a dokonce vám to ani nedávám úplně fatálně za vinu.

Je to zásadní věc, která je spojená s tím, že České dráhy se dostávají do úplně jiného módu ve smyslu soutěží, ve smyslu nástupu privátní konkurence, ve smyslu toho, že tam bude muset proběhnout podle mého názoru zásadní změna. To teď není otázka výtky vůči tomuhle managementu. Ale realita je taková, že máte skoro dvojnásobně vyšší zadluženost, než která byla za nás. A to je varující signál, který pochopitelně budou vnímat ratingové agentury, budou ho vnímat financující instituce a reálně hrozí to, že České dráhy budou muset fungovat v módu takovém, kdy stát bude muset za ně převzít záruky za další úvěry. A to nebude jednoduchá věc, pane ministře. ***

Představte si, že prostě dojde k situaci, že banky řeknou - my budeme dále financovat České dráhy za předpokladu, že stát převezme záruky. A už vidím, jak se to bude domlouvat s Ministerstvem financí, protože to samozřejmě bude vstupovat do dluhu státu a tak dále... To už jsme si tady zažili i v minulosti. Takže prosím pěkně, neargumentujte tím, jak České dráhy hospodařily v roce 2020, 2021 v době celosvětové covidové krize a jak hospodaří dneska z úhlu pohledu hospodářských výsledků, jakožto zisku před zdaněním nebo po zdanění. To opravdu nic neříká o kondici Českých drah.

Takže můj závěr, abych ten včerejšek ukončil aspoň za svoji stranu. Premiér potvrdil, že vůbec netuší, co se na Ministerstvu dopravy odehrávalo, případně co se tam odehrává, ať už ve smyslu financování nebo ve smyslu návaznosti jednotlivých staveb. A u pana ministra Kupky, tam ho prosím o jednu věc, ať se dostane do podstaty a soustředí se na zásadní věci, a to je zajišťování financování i ve spolupráci s námi, protože vás už se to třeba týkat nebude. A hrajeme tady o to, kde získáme dalších ą100 miliard korun, někdy od roku 2026, 2027, a nemáme je, na stabilizaci Českých drah a opět spojeno s financováním a s bilanční rovnováhou Českých drah. A pak doporučuji jednu jedinou věc - manažersky umět říkat, pane ministře, ne, ne na lidi, které vám tam nastrkují různí šíbři.

Děkuji.

