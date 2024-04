Havlíček (ANO): Když rozdáváte rány, tak se nesmíte bát rány taky občas přijímat

reklama

Já už to budu mít poslední, protože vím, že jsou tady další body, tak poslední jenom. Začnu to odzadu.

U pana ministra Blažka mě tam zaujala ta de-ko-mu-ni-zace. No, ale jestli si to uvědomujete, pane ministře, s tou dekomunizací, tak po naší vládě komunisté odešli a po vaší se tam možná vrátí. (Smích a potlesk z lavic hnutí ANO.) Takže to jenom, abychom v tom měli jasno. A zůstalo ještě něco po ODS a já se zase vracím k té dopravě. Zůstala doba temna na dopravě po ODS. A rozdělme to na dvě části.

Pan ministr Kupka říkal, jak se stavělo, co zde zůstalo, skanzen a tak dále, některé vlády stavěly více, některé méně. No, víte, které vlády stavěly opravdu hodně? I ODS. A to byl ten rok 2006 až 2010. Skutečně. Když se podíváte na počet otevřených dálnic, tak se stavěly hodně. Za 450 milionů korun jeden kilometr dálnic. My jsme o 13 let později stavěli v době, kdy byly stavební materiály výrazně dražší, stavební práce výrazně dražší v průměru, za 280 milionů korun dálnic. Já jsem rozuměl té motivaci, proč se tenkrát stavělo dobře, úplně jasně. Stačí se podívat na firmu Viamont, stačí se podívat, jakým způsobem v té době rostly její tržby, stačí se podívat na vazby, které tam tehdy byly - a pak už (si?) jenom dotáhneme opět ty igelitky s těmi desítkami milionů korun.

A pak přišla další fáze ODS - a nejenom ODS, ať jsem tedy spravedlivý, byly tam i jiné strany - a to byla největší doba temna na české dopravě, 2011 až 2014. Podívejte se, jak razantně letěly dolů rozpočty, výdaje na dopravu. Zastavilo se prakticky úplně vše. Proto se taky tenkrát zahájilo jenom 800 metrů dálnic za čtyři roky. 800 metrů. To já si ani nedovedu dneska představit. Znovu říkám, my jsme přidávali více jak 100 kilometrů rozestavěných dálnic, jenom v posledním roce to bylo, tuším, 71 kilometrů. Tak to byla ta doba temna.

A pak přišla doba pana Ťoka, který byl naprosto konsternován a nešťastný, protože všechny ty stavby musel začít připravovat. To není tak, že to zdědí, přejímá 800 metrů, tak ty dostaví, to je fajn - ale co dál? To znamená, začal připravovat projekty, a to trvá samozřejmě několik let. Takže to, že já jsem mohl rekordně stavět a investovat, byla, popravdě řečeno, práce zejména pana ministra Ťoka, protože on mi to všechno připravil. Na mně už bylo to, že se musel na vládě vybojovat peníze, což taky nebylo jednoduché, ale jako vláda jsme se shodli mimo jiné i v době covidu, že to podpoříme, a šli jsme z asi 87 miliard na 127 miliard během dvou let a díky tomu dneska můžete stavět. A dobrá zpráva, ať máte na kongresu ODS dobrou náladu, je ta, že v tom zaplaťpánbůh pokračujete.

Takže já beru výzvu pana ministra Kupky, že budeme diskutovat o těch finančních nástrojích, jenom pozor, prosím, na jednu věc. Nesoustřeďme se jenom na PPP - já jsem jejich fanouškem - ale PPP projekty nejsou extra výhodné, nehrajme si na to, že to bude skvělý nástroj. On je pohodlný, to je pravda, ale je drahý, není to úplně levná záležitost. Proto my jsme neměli žádné další alternativy a sázeli jsme na rozpočet, na evropské zdroje, případně tedy částečně i na ty PPP, ale už jsme se moc nevrhali do dalších, protože víme, že nás to jednou doběhne. Můžeme si vysnít leccos, ale musíme na to mít rovněž peníze.

Poslední, co bych ještě chtěl - nemůžu si to odpustit - pane předsedo Michálku, vy se rozčilujete, kterak byla napadena vaše rodina. Tvrdíte, jestli se nestydíme, že se nenecháte očerňovat. A já i celkem rozumím, že hájíte svoji rodinu, jo, tvrdíte, že to bylo zprostředkovaně, že to byl známý známého a tak dále. Asi bych taky bránil svoji rodinu, ale co jste dělal v době, kdy zde napadli paní Janu Mračkovou Vildumetzovou? To se vám nezdálo, že je očerňování? To, že v té době, kdy ona měla svatbu a přišel jí tam svědek na svatbu, známý jejího manžela - podotýkám, manžela, z ODS - jak asi mohla ovlivnit to, kdo tam na té svatbě bude sedět? A vy jste jí očernili, že - (Hledí do pléna.)

- ne, pane kolego, nekývejte na mě - je to svatba, je to rodinná záležitost a je to úplně stejné jako to, co říká zde pan Michálek. Je nechutné to do toho tahat. A donutili jste ji k tomu, aby odstoupila, donutili jste ji k tomu. A to vám nevadilo v té době? Takže vy se rozčilujete, že někdo někoho očerňuje, a úplně v klidu jste ji zatáhli do toho, že její manžel si pozval na svatbu nějakého svědka - a že má odstoupit z pozice místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Ona to udělala tehdy. Dobře, udělali jste to si vyřiďte s vaším svědomím, ale na druhou stranu, prosím, když rozdáváte rány, tak nesmíte se bát rány taky občas přijímat.

Díky.

