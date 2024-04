Havlíček (ANO): Tady opravdu nejde o počin popleteného pana profesora

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já jsem pozorně poslouchal projev pana premiéra. Je vidět, že ty schůze vám jakožto vládě svědčí. Povzbudili jste se vzájemně. Zkonstatovali jste, že lidé mají radost, že se těší z vašeho vládnutí. Konečně ty preference tomu odpovídají. (Potlesk z lavic ANO.) Máte absolutní důvěru. Myslím absolutní u 2 % obyvatel. Já jsem tady kdysi řekl, že už to jsou pouze příbuzní. Omlouvám se, už to jsou jenom přímí příbuzní. Obávám se, že už i ti začínají prchat. Ale vy to vidíte jinak, pane premiére. Na to máte samozřejmě právo. Pokusím se vám vysvětlit, že to lidé vnímají jinak.

A teď se to jenom pokusím rozdělit do dvou oblastí. Jedna je ta, kde se můžeme běžně přijít, a to je konečně i to, co jste otevřel v tom závěru, já na to musím reagovat, a poté otevřu ty zásadní věci - věci, které jsou skutečně spojeny se zločineckými aktivitami. Ale začnu tím, co považuju za běžnou politickou šarvátku. A můžeme se zde přít o tom, co jste slíbili, pane premiére, a co jste nesplnili.

Můžeme se bavit o tom, že jste ještě na podzim roku 2022 tvrdil: Nezvýšíme žádné daně. To bylo v době, kdy už jste měli dvojnásobně vyšší inflaci, než byl průměr Evropské unie, čili nebylo to v době před krizí, tam bych to možná ještě pochopil. V době, kdy už bylo zle, jste říkal, že se nezvýší daně. Zvýšili jste je prakticky všechny!

Vzpomínám si na vaší rétoriku, a to nemá co do činění s energetickou krizí, ještě před volbami, kdy jste zejména vy, pane premiére, jakožto zástupce relativně konzervativní ODS, v té době konzervativní, tvrdil, že budete racionální vůči klimatickým ambicím Evropy. Odsouhlasili jste ty největší šílenosti v rámci Evropské unie! Vzpomeňte si na konec aut na spalovací motory, snížení počtu emisních povolenek, což bude znamenat růst cen energií. Vzpomeňte si na to, že jste zvedli ruku pro energeticky náročné budovy a že za vaší vlády předložila Evropská komise tu šílenou normu Euro 7! I když jste potom měli snahu, ať jsem objektivní, ji trošku zmírnit.

Vzpomeňte si, jak jste tvrdili, vaše vláda, že se nepřihlásíte k migračním kvótám. A podívejte se na výsledek včerejšího hlasování. Ale ve své podstatě nejde ani o to vlastní hlasování, ale o to, co probíhalo v rámci předsednictví. Nejvyšší evropští činitelé vám poděkovali za to, že v rámci předsednictví v Evropské unii jste měli lví podíl na tom, jak nakonec ty migrační kvóty, migrační pakt s tou takzvanou povinnou solidaritou, což je, myslím si, nejabsurdnější termín těch posledních let, jakým způsobem dopadlo! Ano, mají pravdu evropští činitelé. Měli jste na tom lví podíl. Úplně něco jiného, než jak jste říkal, pane premiére.

Můžeme se bavit o tom, že jste slíbili valorizace neměnit ještě v lednu roku 2023. Prásk! Po prezidentských volbách valorizace změněny v neprospěch důchodců. Obrali jste důchodce o tisíc korun za měsíc. A bez mrknutí oka jste to udělali ve stavu legislativní nouze. A můžeme ještě diskutovat o tom, kdy jste vy, pane premiére, ještě nedávno tvrdil, že nezvýšíte věk odchodu do důchodu. Ne-zvý-ší-te! Dneska vaši ministři závodí o to, o kolik se zvýší věk odchodu do důchodu. A nám vyčítáte, že jsme proti tomu. Ale to je to, co jste slíbili.

Můžeme dokonce diskutovat o tom, pane premiére, jakým způsobem lžete. Lžete o ruském plynu! Vzpomeňte si na tu ostudu, co jste zde udělali s tím, že jste prohlásili, že jste zbavili Českou republiku závislosti na ruském plynu. Ne, vy jste na to neměli žádný vliv. Stejně jako nemáte žádnou vinu na tom, že sem dneska proudí víc jak 60 % ruského plynu. Není to vaše vina. Stejně tak jste neměli žádný vliv na to, že sem přestal proudit plyn, ne k nám, ale do Německa, z Nord Stream jedničky, pokud byste náhodou neseděli v té ponorce, co to tam nabourala, což nepředpokládám. Ale to jsme si tady mnohokrát řekli. A vytrestalo vás to, protože vaše kampaň dneska přišla vniveč. A pan ministr Síkela na západních univerzitách, kde prohlásil, že už se učí jeho metody, dneska aby se bál vstoupit, protože je tam za šaška.

Mluvíte nepravdy o dopravě. Mluvíte nepravdy o tom, kterak my jsme vám předali dopravní infrastrukturu v nedobrém stavu. Každý, kdo kdy postavil garáž, plot nebo vykopal jámu a potřeboval na to stavební povolení, ví velmi dobře, jak dlouho trvá stavební řízení. A když už jsme u těch čísel, tak si je pojďme připomenout. Já vím, že to zde říkám často, ale ono je dobré si to vždycky zopakovat. Tvrdíte, že zahájíte letos nebo zprovozníte 118 kilometrů. Máte pravdu. A proč? Protože jsme vám předali víc jak 100 kilometrů rozestavěných dálnic. Více jak 100 kilometrů! Jenom v posledním roce jsme jich rozestavěli 71 kilometrů. A když jsme to přebírali od vás v roce 2014, pane premiére, z vlády, ve které jste seděli, ve které seděl pan ministr dopravy, tehdy Stanjura, a někteří další ze současné vlády, tak jste nám přidávali 800 metrů. 800 metrů!

Ano, říkáte, že jsem pobíhal mezi dvěma rezorty? No to máte pravdu. Pracoval jsem. Pobíhal jsem mezi dvěma rezorty. Ale díky tomu, že jsem takhle pobíhal, můžete dneska stříhat pásku! Kdybych nepobíhal, tak maximálně už jenom stříháte metr do toho, než skončíte. A ty pásky stříháte u 95 % staveb, které my jsme zahájili tak, že jsme kopli do země. A to, že dneska zahajujete další výstavbu, je nepochybně správně. Ale můžete ji zahajovat jedině proto, že jsme vám na to připravili komplet všechny projekty. Znovu říkám, kdo kdy postavil garáž, ví, jak dlouho trvá příprava vlastní stavby, projektové dokumentace a tak dále. Všechno to, co se odehrává dneska na dopravě, je dílem toho, že my jsme vám vše připravili a zahájili. Konečně, také jsme měli rekordní výstavbu v té době, ve které jsme byli ve vládě, zejména v těch letech 2020 a 2021. Toliko k té dopravě.

Můžeme vás samozřejmě kritizovat za to, co všechno nezvládáte - počínaje hospodářskou politiku. Já bych vás hrozně rád kritizoval za hospodářskou politiku. Problém je, že vy žádnou nemáte! Vy nás stavíte do role, že už není ani co kritizovat. Já bych hrozně rád s vámi diskutoval o tom, kde budeme generovat tu budoucí přidanou hodnotu, z čeho budeme platit ty investice, které jste naplánovali. Já bych s vámi chtěl diskutovat, jakým způsobem pomůžeme trhu práce. Nic takového z vás nevypadává! Nemáte žádnou vizi. Nemáte žádného hospodářského lídra. Ten výbor, co jste zřídili pro strategické investice, je směšný a už ho bojkotují i ti, kteří v něm sedí. A víte, že jste v této oblasti neudělali prakticky nic. Nemáte nikoho, kdo by byl schopen řídit hospodářskou politiku napříč rezorty. Dokonce ani v 5K nemáte nikoho, kdo by alespoň částečně tomu hospodářství rozuměl!

Můžeme vás kritizovat za energetická opatření, díky kterým jste vyhonili inflaci tak, že za poslední dva roky je mezi třemi nejvyššími v celé Evropské unii. Prosím pěkně, pane premiére, chlubit se tím, že dneska máte nízkou inflaci - je technicky nemožné, abyste ji neměli nízkou. Jestliže v lednu a v únoru roku 2023 byla na 16, 17 %, tak naprosto logicky dnes musí být extrémně nízká. To snad dá rozum. Ten průšvih je někde jinde, když si sečtete tu inflaci za poslední dva roky. Pokud někdo měl uložené nějaké peníze ještě v době předtím, než jste začali vládnout, tak dnes má o 28 % méně. Pokud si někdo koupil nějaký předmět, nějaké zboží, za 75 korun, dneska ho to stojí 100 korun a vy mu s velkou slávou říkáte, že na konci tohoto roku ho to bude stát jenom 103 korun. To je výsledek vaší práce? To je výsledek řízení nebo spoluřízení vaší inflace? Tak prosím pěkně, o inflaci raději nemluvte. Nedalo se to udělat hůře.

Jenom podotýkám, když už jste tady ta čísla měl, že na konci roku 2021 jsme vám předávali tuto zemi tak, že jsme byli na průměru Evropské unie v rámci inflace, na průměru 5,3, 5,4 %. Během jednoho roku vašeho vládnutí díky nezvládnuté energetické politice jste se dostali na dvojnásobek průměru Evropské unie. Vzpomeňte si na ten zmatek, na ten chaos, který vypukl v září, možná dokonce už v srpnu, roku 2022, kdy vám energie stály 1 000 euro za megawatt hodinu. Vy máte tu drzost nám říkat, kterak dneska je energie levná, a srovnávat to s námi na konci roku 2021?

Já vám připomenu ta čísla. Na začátku roku 2021 stála megawatthodina na světových trzích, na které nemá vliv ani vaše vláda a samozřejmě neměla ani naše vláda - prosím pěkně, nechlubte se už nikdy tím, kolik stojí energie na burze, máte na ni vliv tak asi tak jako na tání ledu na Antarktidě - ale za nás stála 50 euro na začátku roku. Ano, na konci roku vlivem už nabíhající energetické krize v celé Evropě, v celém světě, letěly ceny nahoru a už se to pohybovalo někde mezi 200, 250, eur za megawatthodinu. Poté jste šly až na 1 000 euro za megawatthodinu. To je těsně poté, co jste říkali, že nemůžete přistoupit na ta populistická a extremistická opatření z dílny opozice. No, tak jste na ně přistoupili bohužel o rok později, výsledkem čehož je to, že jsme zde měli nejvyšší nárůst cen energií ze všech zemí OECD, dokonce i za rok 2023. To už nešlo udělat hůře a také proto jsme měli jednu z nejvyšších inflací.

Ale zpátky k těm cenám. Vy dneska argumentujete cenou na burze. To je lichý argument, pane premiére, protože všichni ti, kteří se na nás dívají, si nekupují elektřinu z burzy, oni si ji kupují od obchodníků. Pokud, pane premiére, jste si to nikdy dostudoval, tak nepochybně víte, že k té ceně na burze se ještě musí připočítat regulovaná složka a ta regulovaná složka nás opět činí nekonkurenceschopnými v podnikatelském sektoru a máme opět nejvyšší nárůst cen energií. Jak můžete říct, že jsme vás tady strašili na podzim tím, že porostou ceny energií a oni nerostou.

Podívejte se prosím do Českého statistického úřadu. Meziročně 11 % nárůst cen energií, a to v minulém roce na začátku byly tedy extrémně vysoké. Proboha svatého, kde jste na ta čísla přišel? Pokud říkáte, mě nezajímá leden, únor, tak se pojďme podívat na poslední čísla z března. Tak podle Household Energy Price Index - nosím to všechno v hlavě - přes kupní sílu máme opět nejvyšší cenu energií. Protože mě někdo upozornil včera, že není fér ukazovat to přes kupní sílu, ať pěkně vytáhnu ta čísla reálná, absolutní - a já s tím souhlasím, není to fér - tak jsem si dohledal i ta reálná čísla. Household Energy Price Index, nezávislá agentura zřízená středoevropskými energetickými agenturami. Tak víte, jak jsme na tom? Druzí nejhorší. Co řešíme? Že klesají všude ve světě ceny silové složky? No, to je pravda. Ale bohužel ve srovnání s ostatními zeměmi u nás rostou. Vysvětlujte to prosím firmám, které musí nakupovat dražší energie, než je jinde ve světě, a vysvětlujte to prosím domácnostem. Tak tolik jenom k těm energiím.

Ale můžeme se dále přít o to, jakým způsobem v té slavné hospodářské politice, kterou jste nazval restart Česka, řídíte budoucí investice. Je skvělé vysnít si to, že zde budeme mít čtyři jaderné bloky. My s tím souhlasíme, pane premiére. Je skvělé vysnít si to, že zde budeme mít vysokorychlostní tratě, a my, byť ve střízlivější verzi, než předkládá pan ministr Kupka, s tím rovněž souhlasíme. Víte, kolik to bude stát? Plus F-35? Minimálně dva biliony korun! Beru všechno to, co jsem řekl. To si k tomu připočtěte cenu peněz, protože na to nemáme, takže si bude muset půjčit. Takže jsme na čtyřech, 4,5, bilionech korun v horizontu 20, 25 let, což je 200 miliard korun ročně navíc. To jsem tedy hodně střízlivý, což je dvojnásobek současných investic.

Prosím pěkně, když řeknete, že budeme investovat, musíte k tomu říct za B, z čeho to budeme pořizovat. To je asi tak stejné, jako když budete mít průměrný příjem v domácnosti a rozhodnete se, mámo, táto, pořídíme si Rolls-Royce. Myslím, že děti vám zatleskají, za toho Rolls-Royce, budou mít radost. Ale měli byste taky dětem sdělit to, za co si ho pořídíte.

Protože máte dvě možnosti, buď na to vyděláte a budete muset prudce zvednout vaše příjmy v domácnosti a z průměrné se stát hypernadprůměrným vydělávajícím člověkem. Nechci vás podezřívat, ale troufám si tvrdit, že to nenastane, protože hospodářský růst je mizerný v České republice. Pak už nezbývá nic jiného, než že si na to budeme muset půjčit. Milá rodino, koupíme si Rolls-Royce, ale zadlužíme se na dalších 40, 50, 60 let. Vyřiďte to vašim budoucím dětem, našim budoucím vnoučatům. I to je možné, ale musíme se na tom shodnout. Nemůžete říkat za A, že budeme stavět, a za B, že na to nemáme. Anebo že na to máme, ale že si půjčíme. Anebo za B, že nezvedneme zadlužení. To nejde.

Já po vás nic jiného nechci. To by měla být ta diskuse mezi námi. Hledejme ty finanční nástroje, ale ať budeme hledat zleva nebo zprava, přes penzijní spoření, nebo to budeme hledat přes půjčky z Evropské investiční banky nebo přes PPP projekty, stejně nás to dožene a budeme to muset splácet. Proč tohle neřešíme? Tomu říkáte hospodářská politika? Ne, to jsou jenom sny. Nezlobte se na mě, pane premiére.

Můžeme vám vyčítat, že kážete vodu, že pijete víno. Můžeme vám vysvětlovat to, že máte ministry navíc, kolik máte politických náměstků navíc a tak dále. Můžeme vám ukazovat vaše fiasko v oblasti digitalizace. Vždyť to už nemohlo dopadnout hůře. Vy sice máte ministra pro digitalizaci, vy o tom krásně mluvíte, vy jste si nechali rozkutálet všechny Piráty, kteří v České republice jsou, anebo se jimi rychle stali, když viděli, že jste se dostali do vlády, protože zjistili, že získají docela slušný flek ve státní sféře. Takže máte všude piráta, kam se podíváte. Jediné, co nemáte, je ta digitalizace.

Jediný kloudný výsledek, který jste udělali v uvozovkách kloudný, řekl bych hmatatelný podle vás, je ten, že jste zrušil elektronickou evidenci tržeb. Nic jiného jste elektronizaci a v digitalizaci neudělali a výsledkem budiž vaše digitální stavební řízení. Jestli máte trochu soudnosti, tak se za to rychle omluvíte lidem, stavebníkům, projektantům a tak dál. Po 2,5 letech s ministrem pro digitalizaci jste neudělali vůbec nic.

My jsme měli nikoliv ministra, je pravda, měli jsme pouze zmocněnce, ale udělali jsme eRecept eNeschopenku, Čtečku, Tečku, elektronickou dálniční známku. Zvládli jsme vakcinace, vše, co v té době bylo nutné. Udělali jsme bankovní identitu pro víc jak šest milionů lidí. Kdybyste tady neměli pana Dzurillu, tak dodneška nemáme vůbec nic v té digitalizace. Poděkovat byste mu za to měli každý den. (Předsedkyně Schillerová: Ještě online finanční úřad.) Ještě tady máme online finanční úřad, ano, vzpomínám si na to. Můžeme se přít klidně i o to, jestli restart udělá, pane premiére, stát, jak tvrdíte vy, anebo privátní sektor, jak tvrdíme my. Pro mě je to úplně zcela zásadní diskuze, kdy vy tvrdíte, že ten restart uděláte přes zvýšené investice do dopravy třeba. Já tvrdím, že tak žádný restart neuděláte, protože vy si na ty investice do dopravy musíte půjčovat, půjčovat si je musí Státní fond dopravní infrastruktury, který je bude muset v čase vracet. Akorát se cyklíte v tomhletom. To není žádné umění.

Restart je o tom, že zabezpečíte výdělky privátním firmám, ne tím, že do nich budete lít peníze, ale že jim vytvoříte předvídatelné prostředí investičního charakteru, daňového charakteru, že budou vědět, že zde nespadnou do černé jámy v podobě růst cen energií, jako jste jim způsobili vy, a že zde budou tyto firmy investovat. Že zde nenastane situace taková, kdy sem nepřijde jediný kloudný investor za poslední 2, 3 roky, a naše firmy začínají stěhovat svoje firmy do zahraničí. Výsledkem bude to, že budete mít právě ten nerůst, i když se jím dneska chlubíte, nemáte žádný růst, ani predikce není nijak slavná. Jinými slovy, nemáme příjmy.

A to je to, v čem je náš zásadní rozdíl. My tvrdíme, že nemáte peskovat firmy za to, že vydělávají, máte jim zdvořile poděkovat a máte je zdanit. Nikoliv tím, že jim daně budete zvyšovat, ale tím, že je důsledně vyberete. Ano, nám jste se smáli, že jsme zaklekávali. Ne, my jsme chtěli, aby všichni platili férově daně. Až se vrátíme, nejenom, že zavedeme elektronickou evidenci tržeb, ale opět budeme chtít, aby se důsledně daně vybíraly. Ale na rozdíl od vás je nezvýšíme. V tom se lišíme. Vy byste měli peníze získávat od ekonomicky stabilních subjektů a z nich potom platit dálnice, silnice a železnice. Ale to je náš dlouhodobý spor a těžko to teď změníme.

Můžeme se zde vzájemně přít o tom, proč jste aktivističtí v zahraniční politice, proč nejste pragmatičtí, proč vaše zahraniční politika je určena dneska zejména směrem na Ukrajinu a na Tchaj-wan a maximálně projedete pár afrických měst, proč zde dnes nemáme aktivní ekonomickou zahraniční politiku, pragmatickou. To všechno můžeme řešit a můžeme se o tom hádat. Můžeme se hádat o tom, proč jste arogantní, proč jste papaláši. A můžeme se přít i o tom, jestli další pokračování války na Ukrajině přinese ten kýžený efekt. Vy tvrdíte, že ano, my tvrdíme, že ne. Ale já to ukončím, tenhleten svůj úvod, protože tohle všechno je, pane premiére a vážené paní ministryně a ministři, běžná politická diskuze. My jako opozice nebudeme stát tiše v koutě a nebudeme šoupat nohama a budeme útočit a nebudeme se s vámi mazat.

Ostatně podobně, jako jste to dělali vy, na tom není nic divného. Vzpomeňte si, co jste nám dělali v době covidu. Vzpomeňte si, jak jste v té době byli racionální. Vzpomeňte si, jak jste nám házeli klacky pod nohy. Vzpomeňte si, jak jste nás kritizovali za každý program, který jsme připravili, za každou roušku. Vzpomeňte si, jak jste nás kritizovali za to, že má být zavřeno, nemá být zavřeno a tak dále. Ale já jsem to bral, to je prostě realita a toto všechno si vyhodnotí volič. To není o tom, co vy se domníváte, pane premiére, možná ani ne o tom, co my se domníváme. Voliči si musí toto vyhodnotit a oni vám dají zpětnou vazbu tak, jak jste říkal, jestli mají radost z vašich výsledků, anebo nikoliv.

To důležitější, proč tady dneska jsme, není to přít se o to, co jsem zde teď říkal, ale zamyslet se nad kauzami, které smrdí - nikoliv neschopností, to bych pochopil, možná ještě, to je ta politická diskuze, ale ony smrdí kriminálem, zločinem, mafiánskými praktikami - a to už je něco, co není možné vyřešit pouze politickou rétorikou. Dochází k propojování organizovaného zločinu s nejvyššími politickými činiteli. Dochází k pronikání zástupců různých klanů, organizovaných skupin do veřejné sféry a dochází k tunelování veřejných organizací.

A tady nehovořím o selhání jedinců v regionech, to může nastat v každé straně, konečně i u nás to nastalo. Ano, taky jsme neuhlídali některé naše pobočky v krajích. Stejně tak v ODS - to bychom tady mohli dlouze a dlouze mluvit, podívejte se na STAN, no, to už je příběh sám pro sebe. Podívejte se teď na poslední informace jenom z Libereckého regionu, opět STAN je v tom. Včera Ódéeska v Liberci a tak dále. Ale o tomhle já vůbec nemluvím. Tohle se stát opravdu může kterékoliv straně, podstatné je, jak to která strana rychle vyřeší. Takže my jsme našeho Krkošku vyřešili během několika dnů, vy vašeho Půtu řešíte několik let. To je jediný rozdíl, který mezi námi je. Ale stát se to může, může vám selhat jedinec v regionu. Můžete na to různě reagovat.

Já mířím k něčemu úplně jinému a mířím na to, že dnes zde vidíme první ligu organizovaného zločinu a propojení na nejvyšší vládní politiky, protože zde máme dvě megakauzy, které toto přesně splňuji, a to je kampelička a Dozimetr. Jsou to dvě megakauzy, z nichž jaksi za každou by ve vyspělých zemích, které vy nám dáváte za příklad, řka, že to jsou ti správní demokraté, protože vy cokoliv, co vám nelíbí, je nedemokratické, tak v těchto zemích, které nám dáváte za příklad, tak tam byste už dávno nebyli po těchhle dvou kauzách.

Jedna zde bují již druhým, dokonce možná třetím rokem, myslím Dozimetr, další několik měsíců a každým týdnem tam bobtná o další a další díly. Sledujeme neuvěřitelnou jihoamerickou telenovelu v přímém přenosu. Padají do ní nejvyšší politici včetně premiéra a včetně vicepremiéra, proto (to) tady dneska otevírám, a jejich nejbližších týmů. A co je na tom to nejhorší? Neděje se nic. Nic. Vysmíváte se, vymlouváte se, lžete. A když se dostanete pod tlak, dokonce pod tlak od médií, která vám jsou nakloněna, což už je co říct, tak kličkujete a nemáte jakožto lídr, pane premiére, vůbec odvahu do toho říznout, přiznat to, přiznat ten problém. Ten může nastat, ale máte ho řešit, máte vyměnit ty lidi, máte být rozhodný. Jestli totiž něco chybí téhleté vládě, tak je to rozhodnost - prakticky ve všem. Vy nedokážete rozhodnout vůbec nic. Možná proto, že je vás zpět, možná proto, že máte strach, možná proto, že to jediné, co vás spojuje, je nenávist a obava o to, že tam nebudete. Vy máte paranoidní strach rozhodovat. A tím se nedá vládnout, s tím se opravdu nedá vládnout.

My jsme nebyli bezchybní. Musím uznat, že i v té covidové době jsme nasekali spousty chyb. Ale co nám tady fakt nemůžete jaksi vzít, je to, že jsme rozhodovali. Ano, s vědomím, že někdy to rozhodnutí nemusí dopadnout dobře. To je pravda, v kritické situaci (to) tak nastává. A to bychom vám nevyčítali, kdybychom viděli, že rozhodujete, že se nebojíte. Vy se bojíte i vlastního stínu - to je to, co vás dohání dneska. A kdybyste nebyli pod naším permanentním tlakem a nevyvolali jsme i tohleto parlamentní setkání, tu mimořádnou schůzi, tak opět všechno vymlčíte. Takhle vy to vymlčíte i tak, protože ji neschválíte, ale alespoň se to trochu nasvítí, alespoň lidé budou vědět, co se zde vlastně řeší. Co se zde řeší? Kampelička. Ne. Tady opravdu nejde o jaksi počin popleteného pana profesora.

Toto je velký problém, velký problém Ódéesky, celé vlády, protože jde o propojení na organizovaný zločin. Je to spojení s praním špinavých peněz, se skrytým financováním politické strany, dokonce i kampaně Restart Česka, byť nepřímo. Každý vidí, že to je klub vyvolených politiků - 150 lidí a jejich kamarádů, prapodivných existencí, které dokonce pronikají nebo pronikaly do důležitých institucí státních, vzpomeňte - nebo podívejte se na IKEM, není přece normální, co se tam děje. Já nechci dělat rozhodčího a nevím, kdo má pravdu větší nebo kdo má pravdu menší, ale to, že tam ta kampelička smrdí, no, to je zjevné - stejně tak jako smrdí v Českých dráhách.

A bohužel pan premiér ve spolupráci s těmito podivnými investicemi tyto aktivity ještě kryl. A co hůře, kryje je ještě v době, kdy už je v té vládě - čili to není otázka historie. Můžeme se bavit o tom, kam se poděly desítky milionů korun, které byly určeny pravděpodobně na Ukrajinu, které se v hotovosti vynášely. Prosím pěkně, dovedete si představit, jak se někde nosí desítky milionů korun? Já jsem v životě nepřinesl víc v kapse než 10 tisíc korun - možná 20, ať to nepřehání. Já si nedovedu představit, že by někdo slyšel do kampeličky pro desítky milionů korun. To vám nebylo divné? Ono se vám to zdá normální? Ano, v devadesátkách se to tak dělalo. Ono se to dělalo ještě před pár lety zde. (Můžeme) se bavit o tom, proč tam bylo jenom 150 lidí, proč to bylo uzavřený klub. Můžeme to vztáhnout k tomu, že tam dokonce nechyběla ani mrtvola, že neměla žádný odborný kredit, ta kampelička.

Ale je zde jeden velký problém, který jsem zde načal, a ten já vidím jako ještě větší nebezpečí než to, co jsem zde říkal, a to je prorůstání do veřejných institucí. Ano, máme zde i pana ministra Kupku a on to ví, já už jsem mu to říkal - problém v ČD Telematice a ve výběru generálního ředitele Českých drah. To, že dosadíme tyto lidi z této kampeličky, z tohoto klanu bez výběrového řízení do docela prestižní společnosti, dceřiné společnosti Českých drah, to normální není. A to, že asistuje další z téhleté party u výběru generálního ředitele Českých drah, rovněž není normální. Přičemž podstata teď vůbec není v tom, kdo je v čele Českých drah. Já dokonce tvrdím, že to je docela schopný člověk, který tam dneska je. Aspoň si myslím, že z toho výběrového řízení se tam asi nedalo vybrat lépe, navíc toho člověka znám ještě z minulosti a nemyslím si, že se vybral špatně. Ten problém je úplně někde jinde.

Vy jste umožnili, aby člověk z téhleté party z té kampeličky seděl u toho vlastního výběru. To je ta mafiózní praktika, kdy ti lidé chtějí ukazovat svůj vliv a vytvářet si tyhlety vztahy. Vy jste vpravdě udělali v tomhletom medvědí službu pro nového ředitele (Českých) drah, protože ten minimálně určitým způsobem může být i zavázán všem těm, kteří ho tam vybrali, včetně tohohle člověka. Chápeme jaksi, k čemu mířím? To jsou ty mafiózní praktiky, kdy tihle lidé u toho chtějí být. Oni nechtějí asi sedět na té horké židli šéfa Českých drah, ale chtějí tam mít ten vztah, chtějí být u toho výběru, chtějí být ti, co zvednou ruku, protože za to zvednutí ruky můžou někdy v budoucnu něco chtít.

Minimálně je tam nějaký psychologický závazek. To je to, jak ti mafiáni žijí, to je to, co oni chtějí. A vy jste tohle dopustili, a to je to, co mi na tom vadí. Vůbec nejde o toho ředitele Českých drah, znovu říkám. Jde o to, že se tihle lidé pouštějí do veřejné sféry tímto způsobem. A toto všechno Petr Fiala kryje. To není o tom, že by před pár lety prozřel a pochopil, kam strčil peníze, že to nebyla šťastná volba. No, to víme všichni. Ale toto probíhá nyní, toto neprobíhalo před sedmi lety. Nyní se vybírají ti lidé, nyní ti lidé z té kampeličky a z té party u toho asistují.

Dovedete si vůbec představit, že by to udělal někdo z nás? Plná Letná by byla do druhého týdne. Kde je ta parta, jak se jmenovala, já jsem zapomněl - Milion chvilek. Kde jsou? Viděli jste je někdo někdy? Dlouho jsem o nich neslyšel, dva roky jsem o nich neslyšel vůbec nic, dokonce jsem i zapomněl, jak se jmenují. Dovedu si představit, až se za rok a půl vrátíme, jak se zase vyrojí Milion chvilek. A dovedu si představit, jak budou pranýřovat za každou věc. Já i to bych možná bral, ať pranýřují, ale ať to dělají vůči všem. Neděje se vůbec nic, a je to všem jedno, nebo tohleto nikomu nevadí? Vy lynčujete naše lidi kvůli Čapímu hnízdu, kvůli dotaci, která se nakonec prokázala jako regulérní, kterou všichni zkontrolovali, která šla na věc, kterou každý sledoval a viděl, a sami přitom hájíte zločince první kategorie. To je to, co mě štve. (Potlesk poslanců ANO a SPD.)

A u toho Dozimetru je to stejné. Tak já nevím, která kauza je větší nebo menší. Obě jsou totální průšvih, opět nejvyšší patra politiky. A vím, že to začalo bizarně, když jsem tenkrát řekl kokain v řiti, všichni se tomu smáli, ale to jsme netušili, kam to bude pokračovat. Tenkrát to byl kokain (už nechci říkat kde) u prostitutek, ale podívejte se, kam se to dostalo dnes. Drancování veřejných společností, podívejte se na Dopravní podnik - stamilionové podivné zakázky. Ovlivňování veřejných zakázek významnými politiky STAN, odhalování propojení zločinců na ministra školství - ten tedy naštěstí kvůli tomu skončil, myslím tím pana Gazdíka - šifrované telefony. Nejdřív kauza, jak je možné, že se používají, rozšlapejte to, pak se zjistí, že ten kdo říkal, ať je rozšlapou, je vesele používal, komunikoval s nimi - je to groteska, prosím vás, co předvádíte. Společné dovolené, ještě fotky si z nich děláte. Rozdělujete prachy, odvolávání ministra kvůli šifrovaným telefonům, fajn, aby se za pár měsíců zjistilo, že je pak používá ministr vnitra, prosím pěkně, žádný béčkový hráč, ministr vnitra. Je to šílené. Vyhodíte generálního ředitele České pošty, v zásadě slušného člověka, který se jednou potkal s panem Rédlem (to si zapamatuje, co jsem říkal), jednou se potkal s Rédlem a šel. Já se k tomu vrátím za chvíli. Aby se pak zjistilo, že jste financovali z těchto peněz kampaň Hnutí STAN a TOP 09. Tak tam vás zase napráskali vaši kamarádi Piráti. (nesrozumitelná krátká poznámka,), (veselost a potlesk levé části sálu) Telenovela graduje, co tam ještě chybělo, ještě chyběly tajné služby. Tak ty jste tam také měli. To jmenoval pan Vít Rakušan, aby záhy zjistil, že je tam namočen, že udržoval styky s tou hlavou z té zločinecké skupiny, to je šílený úplně.

Mezi tím se zjistí, že tam byly vazby a TOP 09. A do toho jste se ještě pokoušeli zdiskreditovat Janu Mračkovou Wildumetzovou, protože jednou byl na její svatbě jeden z té kauzy, v době, kdy vůbec nemohla tušit, že bude z něčeho obviněn, navíc to byl kámoš jejího manžela, který byl v ODS. No prostě strašné.

Pokračujete nové Holešovice, kauza pokračuje, pan Hlubuček - ten myslím napráská všechny, kteří v tom byli namočeni, včetně vedení Hnutí STAN. Ten scénář, to kdyby člověk vymýšlel, tak to nenapíše. Fakt ne. Já když jsem si to tak dával dohromady, tak jsem si říkal, že je to skoro vyloučené tak to dát dohromady. Takže dnes už nepráská jen pan Hlubuček, už práská i pan Dovhomilja (to jméno se mi špatně čte), ten zase napráskal, že generální ředitel Dopravního podniku se dvakrát setkal s panem Rédlem a řešili IT zakázky. Vzpomínáte si, co jsem říkal před chvílí? Že pan Rédl se potkal jednou s panem ředitelem Knapem, šéfem České pošty. Ředitel Knap okamžitě musel skončit. No a generální ředitel Dopravního podniku vesele funguje dál. Zdá se vám to normální? Slušného člověk vyhodíte, protože se s ním jednou potkal, Bůh suď na čí přání to bylo, abyste pak zjistili, že podnik, který byl tunelován, kde je obviněno 11 lidí, možná se pletu, ale myslím, že 11, tak se dvakrát s ním potká a řeší IT zakázky, což se vzájemně sami napráskáte a neděje se vůbec nic. Ten člověk tam je a jede se dál.

Pak se prokáže, že ten kokain zjevně nekončil jenom v otvorech prostitutek, je to strašné, není to ani možné přečíst, já to mám napsané, činitelů TOP 09. Prostě hrozné, činitelů TOP 09. Z moci činitelů TOP 09 - tady mám napsáno. (Veselost.) Vy se tomu smějete, ale ono je to fakt k pláči. Dovedete si představit, že by někdo z Hnutí ANO byl takhle načapán, vyfocen, že by se to objevovalo ve všech novinách, kam se všude sype kokain, a vy byste se to snažili vymlčet - o nic nejde, o nic se nehraje. Je to něco strašného.

Takže ten závěr, který jsem si dokázal nějak zformulovat by vyzněl z mého pohledu trochu bizarně. Petr Fiala, který v kauze kampelička sehrál hlavní roli kavky, kryl všechny podezřelé transakce, ať už vědomě či nevědomě. To je nepodstatné, je na tolik inteligentní, že musel vědět, kde je a s kým tam hraje. Dopustil se, že ti lidé této mafiánské linie se dnes dostávají do manažerských pozic ve veřejných firmách, umožnil, že ta kampelička nepřímo financovala tu pochybnou kampaň Restart Česka, že je premiérem, ale současně tváří té kampaně Restart Česka. A Vít Rakušan, který je šéfem strany, která byla těmito mafiány založena, využíval šifrované telefony pro komunikaci právě s těmi dotčenými osobami. Akceptoval, že se tím skrytě akceptuje STAN, není možné, aby o tom nevěděl, to je technicky vyloučené, tak je stále ministrem vnitra, pod kterého spadají ti, kteří ten případ vyšetřují. Pokud se vám tohle všechno zdá normální, tak tu schůzi neotevírejte.

Děkuji.

