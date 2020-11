Havrda (Svobodní): Paradoxy vládního boje s Covidem

reklama

Ve své ordinaci léčím nohy. Mám zde řadu pacientů, kterým zarůstají nehty a docházejí léta do specializovaných studií, kde odborně vyškolené pedikérky dokáží pomocí vysokootáčkové frézky, speciálních pilníků a šponovacích metod nehet bezpečně a bezbolestně vybrousit a narovnat. Vynikající metoda je to zejména pro děti a diabetiky. Jelikož je pedikúra služba, je zde rozhodnutím státu zavřeno. Místo toho si mohou dojít na chirurgii, která je otevřená, kdy jim nehet vyštípají nebo rovnou strhnou. Většinou však doma trpí se zarostlým nehtem a zánětem nehtového lůžka…

Tento týden vláda zavedla v ještě nezavřených prodejnách 15 m2 na osobu. I když je v Německu či Rakousku pouze 10 m2, lze to pochopit. Proč však mohou bez omezení cestovat lidé metrem, autobusy či vlaky a zde se Covid najednou nešíří, to již normální člověk nepochopí. Měla by zde logicky platit stejná protiepidemiologcká pravidla a pokud by počet osob překročil povolené metry, měly by čekat na další spoj…

Sportovat venku můžete jen ve dvou anebo jako rodina. Pokud si jdou 4 kluci z ulice zakopat s míčem na hřiště, je to nezákonné… Již vůbec nemluvím o sportování v obrovských halách, kde jsou např. tenisové kurty. Zákaz.

Můžeme nechat ostříhat svého psa, ale sebe nikoliv. Zavřeno. Můžeme si zakoupit ve vinotéce víno, ale nové boty již nikoliv. Můžeme si koupit květiny a ne kalhoty. Internetový obchod vše nevyřeší.

V hobbymarketu můžeme do zahrady, ale náhradní žárovku si nekoupíte. Pokud máte živnostenský list, potom si novou žárovku koupíte. Bravo.

Nyní mají jít konečně nejmenší děti do škol, povoluje to vláda. A jeden z hlavních odborníků na Covid, prof. Prymula, okamžitě prohlásí, že je to skrytá virologická bomba. Vyznejte se v tom.

Na veřejnosti se nemůže pít alkohol, ani pivo v kelímku. Pozdě to zjistil Marián Jurečka (KDU-CSL), který se vyfotil s jedním pivem v parku a ještě si dal fotku na facebook. Kdyby si dal kafe, nebo nebyl by kelímek průhledný, nikdo by ho nemohl napadnout. Takhle je to ale problém.

O víkendu byla na horách inverze. Vydali jsme se pěšky na Sněžku. Lidí bylo na stezce hodně a nikdo roušku na puse a nose neměl. Ono to do kopce ani moc s rouškou nejde. Na horské chalupě zalité sluncem ve 1200 m nad mořem bylo otevřené okénko a venku byly krásné dřevěné stoly. Podávala se frankfurtská polévka, palačinky, hranolky, guláš a pivo do sklenice. Bylo to fajn. Po dlouhé době jsem se se cítil s celou rodinou opět svobodný.

MUDr. Miroslav Havrda

člen Republikového výboru a garant pro zdravotnictví Svobodných

