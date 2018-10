Hejtman Čunek: Majitelé pozemků v Malenovicích dali nové nemocnici zelenou

Od začátku září tak probíhají jednání s majiteli pozemků v lokalitě Malenovice. Zlínský kraj, který by byl jejím investorem tak oslovil všech 49 majitelů pozemků, aby jim představil plán výstavby nové nemocnice. Druhou lokalitou, kde by se dala nemocnice postavit je současný areál krajské nemocnice ve Zlíně, nicméně s ohledem na prostorové možnosti, by byla tato varianta velmi komplikovaná.

„Odborníci preferují lokalitu Malenovice také z důvodu dobré dopravní dostupnosti pro pacienty, ať už se jedná o vlak, trolejbus či parkování, ale i lepší prostorové možnosti," zdůvodnil volbu Malenovic hejtman Jiří Čunek a dodal: „Během setkání však vyplynula také témata, která občany zajímají, a my se jimi budeme zabývat. Byla to zejména ochrana proti hluku v sídlišti Malenovice nebo dopravní obslužnost MHD. Odpovědi na ně budou řešeny v zadané prověřovací studii, s jejíž výsledky budou opětovně projednány nejen se zástupci sídliště Malenovice. Mezi dotazy se objevilo také další využití současného areálu KNTB."

V případě obav ze zvýšeného hluku, bude tato záležitost řešena protihlukovými opatřeními po obvodu areálu. „Nechceme však dělat betonové stěny a ploty, jak to bývá obvyklé, ale bude to kombinace terénních úprav, výsadeb a zemních valů, aby byla splněna nejen funkčnost, ale i estetická stránka," doplnil zlínský hejtman. Mezi nemocnicí a sídlištěm je v plánu vybudovat plochu pro volnočasové aktivity, parčík, dětské hřiště či mateřskou školku pro zaměstnance. „Mezi budovou nemocnice a současným obchodním centrem bude na zemi umístěný heliport," zmínil Čunek s tím, že umístění je záměrně plánováno na zemi, protože kdyby byl heliport na střeše, tak by hluk šel do sídliště.

Co se týká dopravní obslužnosti, tak se počítá s dostatkem parkovacích míst před novou nemocnicí, samozřejmostí je návaznost na MHD a železniční dopravu, tak aby přístup do nemocnice byl nejen pro pacienty, ale i personál či příbuzné co nejkomfortnější z hlediska dopravní dostupnosti.

Souběžně se zpracováním dokumentace na novou nemocnici běží i podobná činnost na dokumentaci v současném areálu KNTB o jeho dalším využití. Zlínský kraj na ní bude úzce po komunálních volbách spolupracovat s městem Zlín. „Zvažují se však různé varianty, v úvahu přichází například výstavba bytů společně s vytvořením bydlení se sociálními službami vhodnými pro seniory," nastínil Čunek s tím, že již v současné době je jisté, že v areálu zůstane oddělení LDN a rehabilitace.

