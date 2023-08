Hejtman Kuba: Letiště konečně žije!

reklama

Středa 2. srpna je pro českobudějovické letiště památné datum. Tímto dnem se zařadilo po bok plnohodnotných mezinárodních letišť a začíná poskytovat své služby všem, kteří se chtějí pohodlně a bezpečně dopravit do vzdálených destinací. Cestovní kancelář Čedok zahajuje první charterové lety do turecké Antalye s leteckou společností Smartwings. Od příštího týdne přibude i Řecko, konkrétně Rhodos a Kréta. Těšit se však zájemci o služby jihočeského letiště mohou i na nové turistické destinace. Od příštího léta na tuniskou Enfidhu a bulharský Burgas. Letošní nabídka samozřejmě zůstává.

„Já myslím, že je to historický moment v tom, že v České republice se dlouho nezahajoval žádný provoz regionálního letiště. A kdo jste Budějovičáci nebo Jihočeši, tak víte, že tady ta hala stojí už hrozně dlouho a nedělo se tady vůbec nic. Ten příběh v podstatě začínal tím, kdy jsem vyrazil do Prahy za lidmi z Řízení letového provozu a z ÚCL (Úřad pro civilní letectví) a začal se jich ptát, co máme udělat proto, abychom dokázali naše letiště rozlítat. A samozřejmě jsem zjišťoval, že řada těch procesů tady nebyla nastavena úplně šťastně. Takže chci poděkovat moc všem lidem, kteří nám pomohli. Díky novému řediteli, který na českobudějovické letiště přišel, se nám povedlo ty věci narovnat a ve velmi krátké době letiště rozhýbat. My jsme museli udělat procesy, které kdyby udělal někdo před námi, tak se asi už dalo lítat dřív. Já to prostě už nechci posuzovat. Pro mě je důležité, že se to povedlo, že startujeme a že konečně tomu letišti dáváme život a můžeme ten potenciál využívat. A teď dělejme všechno pro to, abychom to dělali ekonomicky co nejrozumněji, aby tenhle ten majetek přinášel Jihočechům ten benefit, že odsud můžou odlétat na dovolenou,“ řekl během slavnostního zahájení hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a pochválil nové vedení letiště a všechny jeho zaměstnance za skvělou práci.

„Já mám velký respekt k tomu, co dokázalo vedení Jihočeského kraje, co dokázal hejtman Martin Kuba, protože to pro zdejší kraj znamená především využití té investice v řádech stovek milionů korun. A to, že se dneska fakticky ta investice zhodnotí a že bude sloužit lidem, je důležitá zpráva. Přeji Jihočechům, aby letiště dobře sloužilo a aby jim usnadnilo jak lety za poznáním, za odpočinkem, ale do budoucna, aby to také bylo letiště, které sem může přivádět nové obchodní kontakty a nové příležitosti,“ sdělil následně ministr dopravy Martin Kupka.

„Jsme rádi, že se podařilo díky spolupráci Jihočeského kraje a vedení českobudějovického letiště se všemi úřady i dopravcem dotáhnout všechny důležité kroky ke spuštění provozu a můžeme být dnes u historického milníku českého letectví. Zájem o odlety z Českých Budějovic boří již od začátku rekordy, proto můžeme dnes při slavnostním zahájení potvrdit, že odsud budeme příští léto létat už do pěti destinací. Po celou letní sezónu se tak mohou v roce 2024 Jihočeši těšit na přímé lety nejen do Turecka a Řecka, ale také nově do bulharského Burgasu nebo do Tuniska,“ uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Prvním letadlem, které přistálo v Českých Budějovicích, je Boeing 737 MAX letecké společnosti Smartwings s registrací OK-SWD pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Jeho kapitánem je Jihočech Jiří Jirmus. Všechny překvapilo, když při se při přiblížení letounu k odletové hale objevila v okénku stroje jihočeská vlajka. „Jsem šťastnej jako blecha, že jsem to zrovna já. Děkuju naší společnosti, že mi dala tu příležitost provést první let do Českých Budějovic. Počasí je nádherný, vždyť se podívejte, to je stejný, jako v Turecku,“ okomentoval situaci Jirmus. Cestující v turecké Antalyi přistáli přibližně před půl druhou ráno ve čtvrtek 3. srpna 2023, kde na ně také čekalo slavnostní přivítání.

Nabídka zájezdů Čedoku z českobudějovického letiště je k dispozici ZDE.

Seznam destinací s odletem z Českých Budějovic v létě 2023:

Plánované destinace s odletem z Českých Budějovic v létě 2024:

