Hejtman Kubis: Dostali jsme se mezi sedm uhelných regionů v Evropě, které získaly technickou pomoc

Expertní skupina se během tří dnů seznámila s historií a současnou situací Sokolovska a celého kraje, s okolnostmi plánovaného útlumu těžby a s problematikou řešení jeho dopadů.

Společně s vedením kraje, měst a obcí následně skupina vytvoří pracovní plán spolupráce platný až do října 2021. Vznikne také takzvaný regionální profil Sokolovska, tedy nástin možností, jakými konkrétními cestami by se měla celá těžební oblast ubírat. Na závěr návštěvy to potvrdil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

„Musíme využít toho, že jsme se dostali mezi 7 uhelných regionů v Evropě, které získaly technickou pomoc. Po třech dnech, kdy jsme expertům představili Sokolovsko, celý kraj a diskutovali jsme o tom, jak nám EU může pomoci, je dohoda následující – odborná skupina připraví ve spolupráci s námi pracovní plán, který si vzájemně odsouhlasíme. Plán bude zahrnovat veškeré kroky, které chceme provést v rámci útlumu těžby. Dál vznikne regionální profil Sokolovska, tedy popis možností, jež město a okolí má, kam bude směřovat v době „pouhelné“. Po dobu 2 let sem experti budou jezdit a připravovat návod, jak provést transformaci, přeměnu regionu, vytipujeme priority pro financování našich projektů z hlediska Sokolovska. Mezi hlavní z nich patří vznik nových pracovních míst, zvýšení kvalifikovanosti zaměstnanců, rozvoj vzdělávání, vědy a výzkumu, řešení sociálních problémů v území, alternativních zdrojů energie a dalších oblastí,“ vysvětlil hejtman.

Evropská komise také v rámci přechodu k obnovitelným zdrojům a k trvale udržitelnému rozvoji připravuje návrh na vytvoření „fondu pro spravedlivý přechod“ (Just Transition Fund?), odkud by měly jít finance právě na projekty regionů postižených těžbou. „V případě ČR by mělo jít o 14, 6 miliardy korun, ovšem je nutné stanovit, na jaké projekty by přesně bylo možné peníze čerpat,“ doplnil hejtman s tím, že transformace uhelných regionů je natolik náročná, že vyčleněná částka rozhodně nemůže být konečná. „Rád bych připomněl, že za celou dobu provozu hnědouhelných dolů na Sokolovsku se odtud vytěžila 1 miliarda tun uhlí. Za odtěžené nerostné bohatství by teď měla kraji pomoci nejen Evropská unie, ale především i stát,“ dodal.

Členové Sekretariátu platformy pro transformaci uhelných regionů i pozorovatelé z Generálního ředitelství Evropské komise se shodli v závěru návštěvy Karlovarského kraje na tom, že i ostatní oblasti v Evropě postižené těžbou se potýkají s podobnými problémy, obávají se především o osud lidí dlouhodobě pracujících v těžebních provozech, pro které bude obtížné hledat nové uplatnění. Kromě Sokolovska patří k 7 vybraným uhelným regionům EU, jimž se dostane technické pomoci, dvě oblasti v Polsku, jeden region v Rumunsku, Řecku, Irsku a Španělsku.

