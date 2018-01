Hejtman Netolický: Národ chce změnu a tou je Jiří Drahoš

První kolo prezidentských voleb je za námi a již jeho výsledky mnohé naznačují. Současné hlavě státu se neúčastí ve volebních debatách a přístupem k obhajobě mandátu podařilo sjednotit nejen všechny relevantní protikandidáty, ale také značnou část české veřejnosti. Když jsem obhajoval v nelehké době funkci hejtmana, do kampaně jsem se aktivně zapojoval a na debaty jsem chodil, přestože moje názory lidé v kraji také znali. Bral jsem za samozřejmé konfrontovat moje názory a postoje s názory protikandidátů, protože to k volbám prostě a jednoduše patří.

Velmi mě mrzí, že v posledních dvou letech jsme kvůli antipatii prezidenta a premiéra byli svědky trapných scén, které jsou nedůstojné oběma úřadům. Je hezké se neustále bavit u televize a rozhlasu z rádoby vtipných komentářů hlavy státu, ale měli bychom si jasně říci, co vlastně chceme a kam máme směřovat. Přímá volba hlavy státu totiž neznamenala změnu kompetencí ústavních orgánů. Nejsme a nechci, abychom byli prezidentská republika nebo monarchie. Osobně jsem proto velmi citlivý na jakékoliv náznaky autoritativního či jiného modelu řízení státu, který není v souladu se západoevropskými moderními demokraciemi, ke kterým se snažíme již téměř 30 let přiblížit.

U nás byla vždy ústřední úloha parlamentu, o kterém mnoho lidí říká, že je pouhou žvanírnou. Ano, i to může být tak bráno, nicméně to není špatně, jelikož v parlamentu má probíhat hlavní diskuse o směřování státu. To že prezident si s ústavou hraje a vykládá její ustanovení "tvůrčím způsobem", tedy účelovým, také o něčem svědčí a lidé toto evidentně vnímají. Tři miliony z občanů našeho státu hlasovaly v prvním kole pro změnu.

Koho podpořím ve druhém kole já? Budu volit člověka, o kterém vím, že je kultivovaný, vzdělaný, uvážlivý a hlavně mě nebude neustále něčím překvapovat. Pane prezidente, moc děkuji za to, co jste udělal pro náš stát a regiony za uplynulých pět let. Mám však pocit, že pro nadcházející období nabízí lepší směr pro naši zemi Jiří Drahoš. Možná se mýlím, ostatně i to je lidské, ale jsem o tom niterně přesvědčený. V tomto ohledu budu komunikovat s ostatními kolegy hejtmany a předpokládám, že na společném setkání v Brně při veletrhu cestovního ruchu Regiontour budeme společně formulovat jednoznačnou podporu pro druhé kolo prezidentské volby.

