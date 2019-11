Hejtman Netolický: Pokud má být labská větev DOL chráněna, je nutné mít jen jednu variantu

Problematika kanálu Dunaj-Odra-Labe byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického a starostů v okolí České Třebové s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Hejtman je zastáncem co nejmenšího omezování obcí teoretickou možností výstavby labské větve kanálu DOL. Dalšími tématy jednání byla problematika kůrovce a hydrogeologických vrtů.

„Stát se rozhodl, že chce zachovat hájení takzvané labské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe, i když se jeví jako velmi problematická především co se týká finanční náročnosti. Pro nás je i přes snahu zachovat hájení území pro potenciální stavbu relativně dobrou zprávou, že Ministerstvo zemědělství chce, aby byla vybrána jedna konkrétní trasa a ne několik, jak je tomu nyní. Nadále budou probíhat meziresortní jednání s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Předpoklad je, že vláda by návrh měla projednat do konce letošního roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který na jednání přizval také starosty České Třebové, Třebovic a Rybníka, kterých se problematika nejvíce dotýká.

„Je podstatné, že stavba labské větve nemá vliv na splavnění Labe do Pardubic a plán na vybudování multimodálního uzlu, což jako samospráva podporujeme. Pro Českou Třebovou a okolí je však tento plán, který nemusí být ani nikdy vzhledem ke své finanční náročnosti realizovaný, znamená blokování rozvojových ploch, kterých již v lokalitě není mnoho,“ doplnil hejtman Netolický.

Názor hejtmana potvrdila také starostka České Třebové Magda Peterková. „Již nyní jsou naše rozvojové lokality spoustu let blokované a je předpoklad, že další možná i desítky let blokované budou, což je pro naše město, ale i kolegy starosty z Třebovic a Rybníka velmi složité,“ řekla starostka Peterková.

Problematika kůrovce

Druhým tématem jednání byla problematika kůrovce. Hejtman ministra Tomana informoval o průběhu jednání krajského kůrovcového štábu. „Zpracováváme návrh dotačního titulu pro vlastníky lesů a obce, jakožto zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou zapojit do odklízení kůrovcového dřeva. V tuto chvíli počítáme s tím, že se bude dotace týkat vlastníků s plochou lesa do 50 hektarů, kteří by mohli obdržet 200 korun za kubík. Celkově v návrhu rozpočtu počítáme s částkou 30 milionů korun,“ sdělil hejtman.

„Kraje však dlouhodobě nemohou sanovat prostředky státu. Na rok 2019 předpokládá pan ministr potřebu čtyř miliard korun, které však v tuto chvíli nejsou garantovány,“ doplnil hejtman Netolický, který ministra seznámil také s jednáními ohledně hydrogeologických vrtů v oblasti Vysokomýtské synklinály.

