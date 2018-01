Hejtman Netolický: Změna nebo pokračování?

Právě začaly volby prezidenta republiky. Dovolím si říci svůj názor na celou situaci. Nečekal jsem na žádné instrukce stranických sekretariátů jako někteří kolegové, ale rád bych sdělil skutečně svůj osobní postoj. V minulých prezidentských volbách jsem podpořil Miloše Zemana, který podle mě mnohem více dle předvolebních debat prezentoval české zájmy. Líbilo se mi, že nechce zneužívat prezidentské pravomoce, posilovat vliv prezidenta nad rámec ústavy, že chce spojovat a být prezidentem dolních deseti milionů lidí, nebude udělovat prezidentské milosti, apod. Jako právník, který poctivě chodil na přednásky i semináře a studoval v rámci Ph.D. hlouběji ústavní právo jsem trochu zklamán. Nikde, ani v teorii práva, jsem do loňského roku neslyšel pojem "tvůrčí výklad ústavy", neboli pravděpodobně účelový výklad dle toho, jak se to hodí. Milost pro kontroverzního Kájínka jsem také nečekal. Musím ovšem ocenit časté cesty po regionech a zájem o potřeby krajů. Co ale dál? Řeknu jen několik východisek, kterými se budu ve svém rozhodování řídit:

1. budu volit kandidáta, kterého znám a nebude mě neustále překvapovat,

2. budu volit kandidáta, který spojuje lidi i politiky,

3. budu volit kandidáta, který přemýšlí dopředu a chce důstojně reprezentovat Českou republiku doma i v zahraničí,

4. budu volit kandidáta, který se řídí Ústavou ČR a jejím duchem, nebude ji vykládat účelově, ale významově s ohledem na tradice a stoletou historii naší samostatnosti,

5. budu volit kandidáta, který se účastnil předvolebních debat, které jsou vždy součástí předvolebního období - ostatně zakladatel našeho státu T.G.Masaryk říkal, že "demokracie je diskuse",

6. budu volit kandidáta, který má šanci uspět.

Vážení přátelé, je to na nás. Přeji všem šťastnou volbu!

