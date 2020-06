Hejtman Vondrák: Cestovní ruch v kraji nakopne výzva na sociálních sítích

Máme světový kraj. To je název on-line kampaně, která má představit zajímavá „světová“ místa v regionu a nalákat do kraje návštěvníky.

reklama

V rámci kampaně startuje i výzva na sociálních sítích, kterou dnes na svém facebookovém profilu spustil hejtman kraje Ivo Vondrák. Výzvu nastartují významné osobnosti z regionu, následně se do ní mohou zapojit všichni milovníci cestování, kteří už poznali, že má náš kraj co nabídnout.

„Spousta lidí si neumí dovolenou představit bez ležení na pláži u all inclusive hotelu. Letošní léto ale bude kvůli pandemii koronaviru jiné. Pojďme to vzít jako příležitost! Náš kraj má spoustu úžasných míst, o kterých možná víme, máme to za humny, ale nebyli jsme tam buď vůbec, anebo je to už hodně dávno. Doufám, že kampaň #MameSvetovyKraj začne ve virtuálním světě žít vlastním životem, že se do ní zapojí co nejvíce lidí, kteří k nám svými tipy nalákají cestovatele i z ostatních koutů republiky,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který výzvu odstartoval a ve videopříspěvku zve na Kozmické louky, kde se pasou divoké koně, a které svou atmosférou připomínají divoký západ. Hejtman Ivo Vondrák ve videu nominoval zpěváka Miraie. Kterou lokalitu představí a koho vyzve Mirai, to už se ukáže v nejbližších dnech.

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4617 lidí

Hlavní myšlenkou kampaně, která se šíří pod hashtagem #MameSvetovyKraj, je představit lokality v Moravskoslezském kraji, které zdárně konkurují těm světovým. Většina vybraných míst v kraji je s těmi světovými spjata nejenom podobou, ale i skrze nevšední příběhy a inspirativní osobnosti. „Jedním z našich světových míst je například zámek ve Slezských Rudolticích. Na první pohled připomíná palác ve Versailles, nicméně těch skrytých vzájemných podobností tam je více. Například v neuvěřitelných životních příbězích jejich majitelů, hraběte Hodice a Ludvíka XIV.,“ přiblížil logiku kampaně David Karčmář, ředitel krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, pod jejíž taktovkou kampaň vznikla. Dodal, že na natáčení spotů v rámci výzvy spolupracovali studenti oboru Multimediálních technik Slezské univerzity v Opavě. Kromě sociálních sítí se turisté se světovými místy v regionu seznámí i na webové prezentaci ZDE.

„Sociální sítě mají velkou sílu. Lidé jsou propojení, reagují na sebe, zapojují se do výzev. Bylo by skvělé, kdyby tato kampaň strhla lavinu dalších videí a dalších pozvánek. Cestovní ruch prostě potřebuje nakopnout, tak nám s tím pomozte. Zapojte se do výzvy, udělejte si výlet na své oblíbené místo a všem ho ukažte. Náš kraj má opravdu co nabídnout a bude skvělé, když o tom dáme vědět,“ vyzval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.

V rámci on-line kampaně #MameSvetovyKraj připravil MS Tourism také on-line soutěže „Pozvi kámoše do kraje“, které proběhnou v červnu a červenci na facebooku Severní Morava a Slezsko. Soutěžící pod hashtagem #pozviKamose mohou sdílet svá nejoblíbenější místa v kraji. Na vítěze čeká deset tisíc korun, za které může své známé pozvat na snový výlet po kraji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Dobře nastartovaný cestovní ruch je pro rozvoj regionu velmi důležitý Hejtman Vondrák: Krajský rozpočet musí po koronaviru nabrat dech Hejtman Vondrák: Testování bylo koordinované, bez zmatků nebo čekání Hejtman Vondrák: Připravujeme se na možnost vyhlášení stavu nebezpečí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.