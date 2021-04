Hejtmanka Pecková: Dobrá hospodyňka skáče i přes plot, stát na to jde opačně

reklama

Studie, kterou Středočeský kraj před časem inicioval (pro všechny škarohlídy, co ji kritizují, aniž by ji četli, tak už byla otištěna v největším odborném informačním webu prolekare.cz a nyní se pracuje na její publikaci v zahraničním časopise), rozebrala virové nálože u mnoha tisíců PCR testů provedených v laboratořích za několik měsíců.

Jasně se prokázalo analýzou hodnot Ct charakterizujících vstupní koncentraci virové RNA, že v dětských věkových skupinách jsou virové nálože mnohem nižší než u dospělých, a že i v případě právě probíhající infekce jsou na úrovni, kterou antigenní testy obvykle nezachytí. A tak budeme děti testovat dvakrát týdně, aby testy dvakrát týdně nezachytily nic.

Kupecké počty

Státem vysoutěžený test Lepu vyjde na 65 korun. Dvakrát týdně to máme 130 korun za to, že víme, že nic nevíme. Pokud se něco dozvíme a test má dítě pozitivní, pak víme, že to nevíme jistě a je nutno antigenní test překontrolovat testem PCR.

Takže po šťourání mělkém nastupuje šťourání hluboké, za které donedávna platila pojišťovna 1674 korun, ale od ledna už “jen” 1109 Kč.

Pokud je dítko pozitivní v pondělí, ostatní spolužáci chodí dál do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, jdou ihned do karantény všichni. Tohle naprosto nechápu, ale nebudu to komentovat.

Každopádně platí, že na ověření antigenní pozitivity šťouráme dítko ještě PCR testem a pokud bude opravdu pozitivní i na PCR testu, pak musí na PCR test i všichni, které dítě potkalo za poslední dva dny. Se spolužáky, učiteli a rodinou to dělá pěkné množství lidí krát 1109 Kč proplacených pojišťovnou.

Oproti tomu můžeme testovat cucacími testy PCR rovnou. Laboratoře rychle zareagovaly na poptávku a ceny PCR testů v nabídkách pro školy významně zlevnily. Umožnilo jim to tzv. poolování, které mezi dětmi ve školách, kde bude prevalence rozhodně nižší než 5 %, má smysl. Ceny tak jsou nyní i s logistikou, distribucí testů, svozem vzorků, připojením do sytému, kolem 150 až 250 korun za test, který je:

Cucací a nikoho nestresuje

Má stejnou senzitivitu jako test PCR z nosohrtanu

Nemusí se konfirmovat dalším testem

Je citlivý i pro děti

Odhaluje nákazu mnohem dříve než testy antigenní (tedy hovoříme o dospělých, protože u dětí jsou antigenní o ničem)

A má o to stát zájem? Nemá. Neustále dokola tvrdí, že PCR testy nemohou být, protože:

Prevalence nákazy v populaci musí klesnout (ale ve školách už nízká je)

Laboratoře na PCR testování nemají kapacity (aniž by je někdo kontaktoval a řešil to s nimi)

PCR testování je drahé (aniž by někdo řešil s firmami možnosti zlevnění a spočítal náklady)

Tak si je spočítejme na vzorku 500 dětí:

500 dětí - 65 000 Kč týdně za antigenní testy (65Kč x 2 x 500)

2 % pozitivních - 10 dětí = 11 090 Kč konfirmace testy PCR (pojišťovna proplácí 1109 Kč)

5 dětí potvrzeno PCR testem jako pozitivní - 5 x 15 dětí (třída MŠ) nebo 5x cca 25 (taková průměrná třída ZŠ)

budeme tedy počítat cca 20 spolužáků jako průměr + rodiče a sourozenec - 23 + učitelka a družinářka - 25 testovaných osob - 5 dětí x 25 osob - 125 PCR testů x 1109 Kč od VZP - 138 625 Kč od pojišťovny 65 000 Kč + 11 090 Kč + 138 625 Kč - 214 715 Kč

Oproti tomu 500 x 150 Kč (nejlevnější nabídka PCR) je 75 000 Kč - k tomu otestujeme 5 dospělých od každého pozitivního dítěte (děti samotné už ne, byly totiž předtím otestovány PCR testy - 5 x 5 x 1 109 Kč - 27 725 Kč + 75 000 Kč - 102 725 Kč

Dobře, pokud vezmeme zatím nejdražší nabídku PCR na trhu 250 Kč, je to 125 000 Kč plus doplatek pojišťovny. Pořád mnohem méně než varianta řešení od státu.

Ale opakuji, je to řešení, kdy hned víme, že víme, a to, že víme, je vysoce pravděpodobně správná informace.

Už to jen celé dorazí zjištění, že v testech Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR dopadly státem nakoupeného testy ze všech testovaných antigenních testů nejhůře, že k nim nedorazily stojánky, a tak je učitelé vyráběli z plat od vajíček, kusů dřevěných špalíčků v dílnách nebo čtvrtek papíru a vlastně si zopákli takovou variaci na šití roušek.

A myslíte, že by stát něco tak úplně celé neorganizoval centrálně a nechal rozhodnutí na školách nebo rodičích a těm, kteří se rozhodnou pro testování kvalitnějším testy PCR třeba uhradil částku, kterou stojí testy antigenní a zbytek by si zřizovatel školy a rodiče třeba doplatili? Ne. To nečekejte.

Raději přihlížejme, že to jsou úplně zbytečně vynaložené peníze, které nás ale konejší ve falešném pocitu bezpečí.

Ostatně o tom svědčí i počet dnes pozitivně testovaných dětí. Je jich tolik, asi jako kdyby žádný covid vůbec neexistoval.

