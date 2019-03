Herman (ANO): Odmítáme politické zásahy do rozhodování nezávislého úřadu

Zastupitelský klub hnutí ANO odmítá politické zásahy do rozhodování nezávislého úřadu

Zastupitelský klub Hnutí ANO považuje za naprosto skandální snahu politiků ovlivňovat rozhodnutí úředníků Středočeského kraje ve věci údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Hnutí ANO jednoznačně odmítá vyvíjet tlak na rozhodování v tomto i jiných případech, protože úředníci musejí rozhodovat nestranně, politici naopak nesmějí žádný tlak vyvíjet. Piráti a hnutí STAN se svými vyjádřeními naprosto jasně vlamovali do tohoto nezávislého řízení,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Hnutí ANO Martin Herman.

„My dodnes nevíme, kdo kauzu rozhodoval, nebo na základě jakých dokumentů. Striktně jsme se drželi zákona a zásadně nekomentovali kauzu a neovlivňovali tak rozhodování oprávněné úřední osoby. Naopak jsme se dozvěděli, že starosta Černošic Filip Kořínek se přišel na krajský úřad poradit, jak se zbavit tajemnice úřadu. V této souvislosti stojí za povšimnutí, že podnět k prošetření údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše byl černošickému úřadu podán již v srpnu 2018. Poté, co se v lednu 2019 funkce ujal nový tajemník, bylo rozhodnutí učiněno po 10 dnech. Určitě minimálně tato časová shoda je podezřelá,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti Robert Bezděk.

„Rovněž jsme se z otevřených zdrojů dozvěděli, že středočeský krajský zastupitel, politik ODS a podnikatel Michael Pánek zaměstnává ve firmě IBS ROKAL s.r.o. místostarostu Černošic Petra Wolfa. Jakou má tato skutečnost vliv na chod černošického úřadu, či politická rozhodnutí, se můžeme jen domnívat,“ řekl dále Martin Herman.

Snaha dostat řízení o údajném střetu zájmů Andreje Babiše pod politický tlak například přesunutím kauzy do Prahy je naprosto skandálním příkladem toho, jak se někteří politici staví do role soudců. „Skutečně se mi zdá, že by si zejména Piráti a hnutí STAN měli nastudovat zákon a ctít oddělení moci politické od úředního rozhodování,“ uzavřel Robert Bezděk.

