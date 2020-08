Hladík (KDU-ČSL): Vzduch nezná hranice, přesto ČR patří k nejvíc znečištěným zemím v Evropě

Podle Air Quality Life Indexu, který vydal v červenci Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC) patří Česká republika k nejhůře znečištěným zemím v Evropě. Nejhorší situace je v Polsku, což výrazně ovlivňuje také situaci u nás.

Vzduch ale nezná hranice a je potřeba toto téma řešit především na úrovni evropské legislativy. Zásadně se nikam neposuneme, dokud nebude existovat jednotný evropský směr, na základě kterého dokážeme opustit systémy výroby, které jsou tu zaběhnuté prakticky už od průmyslové revoluce.

Byla by ale chyba se vymlouvat na Evropu. Dílčí kroky může český stát učinit hned, chce to jen vůli a odvahu. V současnosti se v České republice nachází 26 funkčních tepelných elektráren, které se podílejí na výrobě zhruba 41 tisíc GWh elektrické energie. Zároveň však 25 tisíc GWh vyrábíme v Česku navíc a následně prodáváme do zahraničí. Znamená to, že Česká republika může hned odstavit zhruba polovinu tepelných elektráren a výrazně tak přispět ke zlepšení ovzduší nejen v České republice, ale i v okolních státech.

Investice do lidského zdraví

Celý svět se vyrovnává s poklesem hospodářského růstu a hledá cesty k těm správným investicím, které opět nastartují ekonomiku. Myslím, že je ideální doba k nasměrování investic do lidského zdraví a zdraví naší planety. Investice do získávání energie z obnovitelných zdrojů může být důležitou součástí restartu ekonomiky a zároveň zásadním krokem pro změnu uvažování v rámci výrobních procesů. Stát by měl motivovat vlastníky nemovitostí, aby investovali do umístění fotovoltaických technologií na své střechy. Rozhodně ale ne na pole, tam naopak má stát udržovat biodiverzitu, zadržovat dešťové vody a bojovat proti vodní i větrné erozi.

Každý občan by měl mít možnost si jednoduše vyhodnotit, zda se mu investice do fotovoltaiky na svou střechu vyplatí a jakou taková investice má návratnost. V Brně jsme společně s Ústavem výzkumu globální změny – Czech Globe vytvořili veřejně dostupnou a uživatelsky přívětivou Mapu osvitu. Pokud tuhle službu dokáže nabízet město, nevidím žádný důvod, proč by něčeho podobného nemohl být schopný stát. Bohužel ale zatím nevidím vůbec žádnou snahu naší vlády, jako by si neuvědomovala, že nynější situace je tou nejlepší příležitostí pro změnu investičních priorit.

