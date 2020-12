Holomčík (Piráti): Čím dříve se tohoto paskvilu zbavíme, tím lépe

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já budu poměrně stručný, protože část toho, co jsem chtěl říkat, už za mě řekl pan ministr. Projednáváme zákon o nouzových zásobách ropy a můj návrh, o kterém tady pan ministr hovořil, v podstatě reaguje na jiný pozměňovací návrh, který naprosto nelogicky a bez nějakých souvislostí prostě přináší změnu povinnosti přimíchávat biopaliva nebo biosložky do pohonných hmot, a to konkrétně navyšuje přimíchávání bioetanolu na více než dvojnásobek.

My už jsme v minulosti jednou dávali návrh na zrušení povinného přimíchávání biopaliv, protože tady tu praxi považujeme za hloupou, nešťastnou, špatně udělanou. Biopaliva bezpochyby mají velký potenciál být do budoucnosti důležitou součástí toho řekněme energetického mixu v dopravě, ale musí se to udělat naprosto jinak, tak, aby biopaliva měla přínosy ekonomické, ale i ekologické, tak musíme opustit ten plošný model. Tam to musí být založené na co největším zkrácení toho produkčně spotřebitelského řetězce.

Měli bychom se zaměřit na zpracovávání buď odpadových surovin, nebo nějaké zbytkové zemědělské produkce. Ne model, že po celé republice něco pěstujeme, pak se to někam sveze, pak se to někde centrálně zpracuje a pak se to zase distribuuje po celé republice. To je postavené na hlavu, jde to proti smyslu toho, co to má dělat, to znamená snižovat emise z životního cyklu paliv a zvyšovat využívání ekologicky šetrných paliv. Je to proti smyslu toho, proč to bylo navrženo. Já si myslím, že čím dříve se tohoto paskvilu zbavíme, tím lépe.

Proto prosím, pokud naprosto nelogicky dostane tato Sněmovna potřebu při projednávání zákona o nouzových zásobách ropy sahat do zákona o ochraně ovzduší a hýbat s nastavením systému povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, prosím, podpořte můj návrh a opakuji, zbavme se tohoto paskvilu jednou provždy.

Děkuji vám za pozornost.

