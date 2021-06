Holomčík (Piráti): Na všech těch lžích a výpadech vnímám jednu pozitivní věc, a to je strach

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

když jsem se hlásil před těmi mnoha hodinami do rozpravy, tak jsem chtěl hovořit o národním plánu obnovy. Je to 180 miliard, které mohou pomoct České republice v následujících letech vzpamatovat se po covidu, a je to mimo jiné i krásná ukázka toho, že tato vláda této zemi nenabízí žádnou budoucnost, protože nemůže. Není, tady vlastně nejsou schopni ani dodržet zadání z hlediska participace i z hlediska klimatických cílů, ale hlavně je to jedna velká prázdnota. Je to vymetání šuplíků a je to lepení děr, kterých nám jistě po této vládě zbyde mnoho, ale není za tím žádná myšlenka, žádná vize, žádný cíl. A o tomto jsem chtěl hovořit. Chtěl jsem se i zeptat nebo doptat pana premiéra na nějaké věci kolem národního plánu obnovy, ale pak jsem si přečetl jeho některá vyjádření ať už zde ze Sněmovny, tak ze sociálních sítí. A naznal jsem, že pokoušet se o věcnou debatu s panem premiérem je úplně zbytečné. Musím říct, že to je docela síla.

Piráti a uprchlíci. Tak připomeňme si, že pan premiér Babiš ještě v roce 2015, když byl ministr financí, tak v Lucembursku vykládal, jak klidně zvládneme přijmout 18 tisíc uprchlíků. V tom samém roce hlasoval s vládou, že přijmou 1 500 uprchlíků mezi lety 2015 a 2017. A já rozhodně tady nechci otevírat to protiimigrační téma, tady ty nálady, ale prostě platí, když nemáte argumenty, tak tam dejte uprchlíky. A ještě tomu nasadí korunu: Piráti vám nastěhují imigranty domů! To si fakt myslíte, že jsou občané téhle země úplní hlupáci? To fakt vám přijde normální takhle pohrdat vlastními voliči, když předseda vašeho hnutí přijde sem k tomuhle pultíku a bez jakéhokoliv náznaku ostychu prostě lže těm lidem skrze televizní kamery do očí. Vždyť to je humus! To je úplně něco neskutečně odporného!

A já jsem optimista. Snažím se na všem hledat něco pozitivního. A já vlastně na všech těchto jeho lžích a výpadech vnímám jednu pozitivní věc, a to je strach. Jestli to tak půjde dál, tak vydáme pokračování nebo bude vydáno pokračování úspěšné sci-fi komedie O čem sním, když náhodou spím, tentokrát to bude psychologický thriller s názvem Koho se bojím, když jsem vzhůru. A bude to celé o nás.

Já bych chtěl jenom připomenout, že žijeme v době nebo v současnosti, kdy podle aktuálních dat tři čtvrtiny tohoto národa nedůvěřují této vládě. A co nám tady s tímhle pan premiér říká? S každým jedním takovýmhle výrokem, co říká veřejnosti? Říká: čau lidi, už vás štvu? Už mě nechcete? Už chcete, abych šel pryč? Tak volte Piráty a starosty, protože se jich bojím. A neuvěřitelná podpora v kampani. Za 200 milionů bychom to nekoupili.

Díky za to!

Mgr. Radek Holomčík Piráti



