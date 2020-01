Hrnčíř (SPD): Američané nám hrozí odvetnými cly

Vážené kolegyně a kolegové,

já bych chtěl jenom krátce zareagovat na to, co tady zaznělo k tzv. digitální dani. V podstatě tuto digitální daň podporujeme, protože se ukázalo, že neexistují standardní efektivní nástroje, kdy by se dala skutečně efektivně vybrat daň v tom digitálním prostředí.

Je nemravné, že tady prostě nadnárodní korporace realizují miliardové zisky, které platí naše firmy, náš spotřebitel, a de facto daně neplatí téměř žádné. To je samozřejmě v pořádku. Problém je v tom, že navrhovaná sedmiprocentní daň by v tuto chvíli patřila k nejvyšším v Evropě, na což samozřejmě reagoval už i Donald Trump. Američané nám hrozí odvetnými cly apod. Samozřejmě jsme suverénním státem, to znamená, máme legitimní právo daň zavést, nicméně když většina států tuto daň má tři procenta, sousední Rakousko pět procent, tak nevidím v tuto chvíli prostor, abychom tu daň dávali takto vysoko a měli ji největší ze všech evropských států, protože v konečném důsledku samozřejmě to dopadne na zadavatele reklamy, na naše firmy a samozřejmě tuzemského spotřebitele, který to ve finále zaplatí.

Proto na to reagujeme i pozměňovacím návrhem, kdy navrhujeme daň pětiprocentní tak, jako je v sousedním Rakousku.

Děkuji.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

