Hyťhová (Trikolóra): Ti lidé nechtějí pracovat. Ne, že nemůžou

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na pana poslance z Pirátů Navrkala. Asi někam odešel, nevím, asi si šel zjišťovat, jak to skutečně je. Já bych chtěla na něj reagovat, protože on říkal, že tady šíříme nějaké nesmysly, že v Děčíně sedí lidé na lavičkách, v restauracích a že se tam nic takového neděje. Tak to není jenom v Děčíně za prvé. Je to v Ústí nad Labem, je to v Teplicích, v Krupce a dalších městech. Mluvím o těch, které jsou mi nejblíž.

Ale, vážený pane poslanče Piráte. Vy opravdu žijete v nějakém jiném světě, ale rozhodně ne v tom reálném. Přestaňte nám tady říkat takovéhle nesmysly. Byl jste vůbec někdy se tam podívat? Nemyslím jenom někde na kafe. Byl jste tam, žil jste tam, žili jste tam? Mluvím k Pirátům. Jestli tohleto vy nevidíte, tak já vás upozorňuji, že to občané vidí. A nemyslím jenom tady kolegy poslance, kteří mají stejný názor jako já.

Viděli jste to, co se tam děje, jak zasahuje policie, ten nepořádek, zničené domy? Viděli jste tu kriminalitu tam? Ti lidé nečekají na to, až jim nabídnete práci, ti lidé nechtějí pracovat. Ne, že nemůžou. Vy to pořád nedokážete pochopit. Podívejte se na to očima reálného člověka a občana, který na tyto lidi vydělává svými daněmi. Vy pořád žijete v nějakém svém světě. Ale váš svět není reálný. Tohle je reálný svět. Děkuji.

