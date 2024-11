Jakob (TOP 09): Důchodová reforma musí dávat ekonomicky smysl

Vážené dámy, vážení pánové,

mně je tady nasazováno, že jsem nějaký asociální ďábel, ale opak je pravdou. Mým zájmem - a mělo by to být zájmem nás všech - je to, aby tady byly důstojné důchody nejenom příští rok, nejenom za 10 let, ale i za 20, 30 let, a to dlouhodobě.

Právě proto jsme se v rámci koalice dohodli na úpravě některých parametrů této důchodové reformy a i ten můj pozměňovací návrh je to součástí. Protože ta důchodová reforma musí dávat ekonomicky smysl tak, abychom opravdu to saldo důchodového účtu, které nám narůstá a v roce 2050 přesáhne 400 miliard korun, tak je potřeba to saldo snižovat, aby důchodový systém byl trvale udržitelný.

A k tomu přispívá i ten pozměňovací návrh. Samozřejmě že oproti současnému stavu, i když bude přijat, tak ten okruh lidí, kteří budou mít nárok na plně hrazený předčasný důchod, bude širší než v současnosti, kdy se to týká výhradně tří vyjmenovaných profesí.

Já jsem přesvědčen, že je výrazně lepší to neřešit průběžném systému, ale v rámci třetího pilíře tak, aby zaměstnavatelé přispívali konkrétním zaměstnancům, kteří tu práci (Předsedající: Čas, pane poslanče.) vykonávají.

Děkuju.

Jan Jakob TOP 09



