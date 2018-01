Jakob (TOP 09): Odmítám Babišův podvod zamést pod koberec

"Pan ředitel Úřadu Regionální rady je evidentně pod obrovským tlakem. Před dvěma dny mi v emailu napsal cituji: "Zpráva OLAF bude součástí podkladů pro toto zasedání." Na dnešní tiskové konferenci již velmi nervozně prohlásil, že zprávu jako členové Výboru nedostaneme," konstatuje Jan Jakob.

Jakob začal o mimořádnou schůzi usilovat poté, co mu byla potvrzena domněnka, že právě tento Výbor může Čapí hnízdo z evropského financování vyjmout, přičemž jeho zasedání bylo plánováno až po jednání krajského zastupitelstva: "V pondělí 29.1. je plánováno krajské zastupitelstvo a to volí a odvolává členy Výboru. Doufám, že se mýlím, ale mám podezření, že ANO udělá všechno pro to, aby složení Výboru převolilo. Současné složení patnáctičlenného Výboru je totiž takovéto: ANO 4, STAN 5, ODS 3, TOP 09 1, ČSSD 1, KSČM 1." Po Jakobově iniciativě hejtmanka svolala zasedání Výboru na 16. ledna.

Pokud by byl projekt vyjmut, dopadla by finanční zátěž na české daňové poplatníky. "Pokud bychom tak učinili, nejednalo by se už o evropskou dotaci, alo o dotaci národní. Jinými slovy, na Babišovu luxusní daču bychom se složili my všichni. Zároveň by nebyl Babis postižitelný evropskými orgány. Vrácení dotace má jít na vrub tomu, kdo o ni požádal a kdo ji podvodně získal. Nehodlám tento podvod zamést pod koberec a budu hlasovat proti vyjmutí Čapího hnízda z evropského financování," objasňuje důsledky Jakob.

autor: PV