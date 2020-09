Jurečka (KDU-ČSL): Některé kraje už dneska nemají finanční prostředky

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně /jediná členka vlády, která dnes přišla, děkuji za to/, milé kolegyně, kolegové,

já bych chtěl tady na úvod říci, že samozřejmě v těchto dnech je velmi intenzivní debata nad otázkou opětovného rozšiřování covidu v naší populaci, je debata o tom, jaká opatření jsou přijímána, jaký mají smysl, jak jsou efektivní. Já to tady nechci rozebírat a zneužívat toho, že mám teď v této schůzi přednostní právo. Já se budu ve svém příspěvku věnovat především tomu, proč jsme tuto schůzi svolávali.

Ale chci tady říci v úvodu, že za KDU-ČSL budeme v úterý navrhovat zařadit jako první bod té řádné schůze informaci vlády o opatřeních v rámci covidu v České republice, aby tady byly představeny další kroky, co můžeme očekávat, abychom věděli, kdo vlastně dnes řídí tu situaci, kdo je za to zodpovědný, jací odborníci dnes jsou v nejužším týmu, proč není svolán krizový štáb, jaká opatření se mohou očekávat pro skupiny lidí, kteří mají nejen nad 60 let, ale jsou to třeba chroničtí pacienti nebo jsou to také ohrožené skupiny, jako prodavači, prodavačky a podobně. Když jsem četl včerejší vyjádření o rozhodnutí vlády, že se budou distribuovat roušky a respirátory lidem nad 60 let, určitě je to jeden z kroků, který lze kvitovat, ale musíme se ptát, co ty ostatní ohrožené skupiny, jak ony budou podpořeny a chráněny.

Avizuji tady s dostatečným předstihem, že budeme žádat o zařazení tohoto bodu. Myslím si, že to bude příští týden naprosto namístě a byl bych velmi rád, aby ten bod byl zařazen, aby byl řádně projednán i s účastí kompetentních ministrů včetně pana premiéra. Pokud by to bylo smeteno ze stolu, pak budu iniciovat za opozici a budu žádat ostatní opoziční partnery o svolání mimořádné schůze k tomuto tématu. To tady chci předeslat.

Teď k této schůzi, která byla iniciována. My jsme za KDU-ČSL tady navrhli dva body, o kterých si myslíme, že jsou velmi důležité pro občany této země. Ten jeden bod je dokonce vládní návrh zákona. Je to vládní návrh zákona, který se týká paušální daně. Je to tisk 922, takže to není, že bychom tady na tuto schůzi chtěli tlačit nějaký bod, který je čistě jenom opoziční, ale myslím si, že tento bod si zasluhuje, aby byl projednán, a my za KDU-ČSL k němu přidáváme pro nás velmi důležité téma, o kterém - jak jsem si všiml - začali mluvit i někteří členové vlády včetně paní ministryně Maláčové, a sice dlouhodobý systematický příspěvek zvýšení důchodů maminkám o 500 Kč za každé vychované dítě. My jsme to už v Poslanecké sněmovně navrhovali opakovaně ve vícero materiálech za poslední dva roky. V loňském roce, když jsme předkládali malou důchodovou reformu, tak jsme tento bod také zmiňovali ve více než deseti bodech, které jsme tehdy předložili. Považujeme za důležité, aby se systematicky řešila oblast důchodů. To se bohužel neděje a je evidentní, že se to ani do konce volebního období nestihne, byť tady byla svolána široká spolupráce expertů i politiků napříč politickým spektrem do komise pro spravedlivé důchody. Já oceňuji, že ta komise vznikla a fungovala. Odpracovala velký kuse práce, ale mrzí mě a štve, že víceméně za poslední rok, když už hlavní závěry byly publikovány, se nepodařilo ani o píď posunout to, aby tady byl nějaký systematický návrh změn legislativy a parametrů v rámci důchodového systému.

Proč my navrhujeme těch 500 Kč maminkám, zvýšení důchodů měsíčně? Protože když se podíváme na systém výpočtu našich důchodů, tak jediná zásluhovost, která je tam oceněna, je zásluhovost ve finanční rovině, jaké měli lidé výdělky v průběhu svého života. A tady je potřeba se před těmi maminkami sklonit a uznat, že tyto ženy, které vychovávaly děti, obětovaly část své kariéry, svého života, pro to, aby tady byla dnes generace, která důchodový systém živí a táhne, ale ony jsou za to fakticky potrestány. Měly nižší výdělky, nemohly tak rozvíjet svoji kariéru a dnes - statisticky je to evidentní - jsou tyto skupiny žen, které mají jedno, dvě a více dětí a podotýkám, odpracovaly 35 let, velmi znevýhodněny a jejich důchod je nižší v průměru o více než dva tisíce korun oproti důchodu průměrnému. Je to jedna z nejvíce postižených skupin, na kterou i teď právě dopadá velmi silně dopad extrémně narůstající inflace.

Já vidím, že jsou tady snahy vlády plošně pomoci všem důchodcům, ale byl bych velmi rád, abychom v době, kdy si na to půjčujeme a budou to platit ony děti a vnoučata těch, o kterých se dnes bavíme, kteří pobírají starobní penzi, tak abychom především pomáhali těm, co to opravdu nejvíce potřebují, těm, co bojují o to, aby zaplatili náklady na bydlení, na potraviny, na ošacení, na léky, na zdravotní péči. A to mně v těch opatřeních vlády velmi chybí. Proto s tím jako KDU-ČSL přicházíme.

Pak je tady druhý bod, který navrhuje skupina poslanců v čele s Vítkem Kaňkovským, a je to sněmovní tisk 896, novela zákona č. 329 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. My jsme za KDU-ČSL zhruba před rokem tady iniciovali a společně i s ostatními z vás odpracovali, aby se některé věci v oblasti pomůcek, jako je třeba příspěvek na nákup automobilu a podobně, aby se tyto věci zvýšily. To se podařilo a díky za to.

Podařilo se také zvýšení příspěvku na péči pro osoby, které jsou ve třetí a čtvrté skupině. Ale vnímáme také od lidí z praxe velký problém a tento návrh byl zpracován s panem Krásou a Radou pro skupiny lidí s určitým hendikepem a tento návrh se týká toho, abychom zefektivnili a zjednodušili výdej průkazů ZTP a ZTPP apod.

Jde o to, že je evidentní, že tady máme nemalé skupiny osob, jejichž zdravotní handicap je trvalý. Jsou to lidé, kteří nemají části končetin, prstů, jsou to lidé po mozkových mrtvicích, kdy je evidentní, že ten stav se dlouhodobě nezlepší, lidé s výrazným zrakovým a sluchovým postižením. A nám jde tímto návrhem, jednoduchou poslaneckou novelou o to, aby ten výčet, který je v tom návrhu obsažen, aby tento výčet lidí, kteří mají takovýto zdravotní handicap - abychom tyto lidi v okamžiku, kdy potřebují obnovit platnost toho svého zdravotního průkazu, nehonili v tom kolečku posudkových lékařů. Všichni tady víte, že posudkoví lékaři jsou velmi přetíženi, nestíhají, úřady práce tyto průkazky dneska vyřizují běžně v tří až čtyřměsíčních lhůtách. Těm lidem ten průkaz propadne a oni nějaký čas jsou bez toho průkazu. My navrhujeme naprosto logicky, ať u těchto specifických typů handicapů řekneme, že nemusí absolvovat ti lidé to kolečko po posudkových lékařích. Když je obnova toho průkazu nutná, což víme, že ten průkaz fyzicky zestárne, tak ať prostě je to jednoduchý administrativní úkon a ten člověk má potom automaticky nový průkaz, který bude prodloužen, ale nemusí absolvovat ty návštěvy u posudkových lékařů, které prostě nedávají logiku.

Ten návrh je nejenom ku pomoci těmto skupinám našich obyvatel, ale ten návrh je i ku pomoci šetření nákladů státního rozpočtu. Takže, prosím pěkně, kdybyste se opravdu podívali optikou toho, že tyto dva sněmovní tisky, které jsem teď představil, opravdu mají smysl. Jeden je vládní materiál, druhý je materiál skupiny poslanců, ale opřen o Radu pro zdravotně postižené České republiky, s jejich podporou to jde.

A samozřejmě my za KDU-ČSL podporujeme i ty ostatní návrhy, které jsou v programu uvedeny. Myslím si, že živnostníci, malé a střední firmy si určitě zaslouží ještě podporu ve formě odpuštění odvodů na sociální a zdravotní ještě do konce roku. Tady se projednávají jiné návrhy, které budou snižovat například spotřební daň na pohonné hmoty, řeší se jiné formy podpor a myslím, že tato podpora je jedna z naprosto nejjednodušších, administrativně velmi nenáročných.

Je tady také navržen návrh, který se týká financování krajů, a tady bych chtěl významně připomenout, nejenom obce a města ztratily velkou část svých příjmů. Tam jsme jim určitou část dokázali vrátit po té debatě víc než dvouměsíční, ale jsou to i kraje. Mnoho krajů v České republice včetně i toho, ze kterého já jsem, se potýká s tím, že už dneska nemají finanční prostředky. Vedení Olomouckého kraje připravuje materiál na zastupitelstvo, které bude zhruba za týden a půl, s návrhem půjčky jednu miliardu Kč. Stát si vždycky je schopen půjčit lépe než ten kraj. Pojďme těm krajům pomoci dofinancovat by obrovské ztráty, které kraje mají v letošním roce z výpadku daňových příjmů, ale budou je mít i v příštím roce. Protože investice krajů do cest, do obnovy krajského majetku, jako jsou školy, zdravotní zařízení, sociální zařízení, to jsou dost často ty zakázky, které především dělají malé lokální a střední firmy z těch regionů. A viděli jsme tento týden, když byla zveřejněna data za vývoj ve stavebnictví, že právě se ukazuje, že v letošním roce je největší propad stavebních zakázek u těchto malých a středních investic. Silnice, dálnice, železnice, tam ty zakázky víceméně jedou, ale ty malé firmy, ty jsou konfrontovány - myslím, že ta situace je pro ně těžká, obce, města a kraje výrazně škrtají a odstupují od plánovaných investic. Takže, prosím pěkně, pojďme třeba i takovéto návrhy včetně těch, které tady jsou z hlediska podpory kultuře a podobně, podpořit.

Děkuji za to.

