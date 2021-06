Jurečka (KDU-ČSL): Příroda tu pozitivní změnu a ten posun kupředu potřebuje

reklama

Děkuji. Mrzí mě, že se tady sněmovna tak rázným způsobem vyprázdnila. (Před koncem vystoupení pana ministra mnoho poslanců opustilo sál a hluk utichl.) Především poslankyně a poslanci, kteří ještě před dvaceti minutami hlasovali pro návrh vrátit tento tisk do druhého čtení. Protože pokud by tady byli a poslouchali by teď to, co řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, tak bylo jasné z toho výčtu, byť to bylo řekněme zestručněné, kam ta novela cílí, o má přinést a proč je pro vlastníky lesů, uživatele včetně zemědělců velmi důležitá.

Byl bych rád, aby se tady opravdu to hlasování a vrácení do druhého čtení nerealizovalo. Pokud je potřeba, dá se ten bod přerušit, svolat představitele jednotlivých poslaneckých klubů, jak to děláme v některých jiných případech, a hledat ten konsenzus a ten kompromis tak, abychom tu novelu dokončili ve třetím čtení. Za to já bych se osobně velmi přimlouval. Možná už to mohlo být uděláno předtím, než se ten bod dostal přímo na projednání ve třetím čtení.

A jenom zase pro někoho, kdo nás sleduje a není úplně zasvěcen, tak si jenom řekněme, k tomuto návrhu, k tomuto sněmovnímu tisku podali pozměňovací návrhy, podali dvacet pozměňovacích návrhů a bylo to pět poslanců. Jsou tady tisky, kde třeba těch poslanců je dvacet, pětadvacet a pozměňovacích návrhů jsou třeba desítky, někdy i stovky. Takže pět poslanců podalo dvacet pozměňovacích návrhů. A to byl argument, že je tady velký počet pozměňovacích návrhů a že to je nějakým způsobem nejasné. Já chápu, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi diskutabilní, že tím žije i myslivecká veřejnost. Tomu rozumím. Ale opravdu si nemyslím, že je to důvod pro to, aby se opakovalo druhé čtení, protože si nemyslím, že by ti poslanci ty pozměňovací návrhy chtěli podat jinak. Na to tady byl docela dlouhý čas.

Takže prosím pěkně, dokončeme tu debatu, dokončeme to jednání, protože opravdu ani ne tolik my jako poslanci nebo lidé, ale především ta příroda tu pozitivní změnu a ten posun kupředu potřebuje. Děkuju.

