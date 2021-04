Juříček (ANO): Stát postavil nepřekonatelné překážky

reklama

Ano, dobrý den, dámy a pánové. Jak jsem byl tady osočen, že jsem novodobý otrokář, tak já jsem se snažil založit dětskou skupinu - děkuji panu Čižinskému prostřednictvím předsedajícího. Ano, já si myslím, že tam bychom se měli zaměřit. Zaměřit se na to, jak rozvolnit ty podmínky pro to, aby dětské skupiny, ať už se budou jmenovat jakkoliv, mohly vznikat a zaměřit se na to, jak mohou vznikat soukromé mateřské školky, což vzájemně spolu souvisí. A musím říct, že já jsem si dokonce udělal kompletně projekt, měl jsem to celé kompletně promyšlené, ale vlastně na základě toho, co jsme zjistili z hlediska těch hygienických podmínek a stravování těch dětí, tak to bylo tak nepřekonatelné, že jsem musel od toho projektu ustoupit, přestože jsme měli vyhodnocené nutriční hodnoty pro děti a podobně, ale to jsou prostě velmi obtížně překonatelné překážky, které ten stát postavil těm - ať už je to, v uvozovkách, soukromá školka nebo ať už je to, v uvozovkách, jak tady někdo říkal, byznys, což si myslím, že tedy vůbec žádný byznys není, a vzhledem k tomu, kolik tam musí být i pečovatelek, kolik musí být všech podmínek, to jsou opravdu velmi těžko překonatelné podmínky. A tam bych opravdu doporučoval, aby tam jste se na to zaměřili a rozvolnili ty možnost tak, aby nakonec ani - stát nakonec ušetří, protože když jsou tyto dětské skupiny nebo mateřské školky v rukou, v uvozovkách, soukromníků nebo nějakého sdružení, tak vesměs je to vždycky ekonomicky mnohem výhodnější pro stát, než když to organizuje stát. Děkuji.

