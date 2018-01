KDU-ČSL: Premiér by neměl svými rozhodnutími znejisťovat občany země

KDU-ČSL jednoznačně podporuje nařízení minulé vlády, kterým se zvedla minimální mzda řidičů linkových autobusů. Uvědomujeme si nenahraditelnost této profesní skupiny pro každodenní život s důrazem na regiony.

Premiér by měl být primárně tím, kdo hájí zájmy všech profesí a zaměstnanců; všech, kdo zajištují chod státu a plynulý život v této zemi. To, že ať už vinou nekompentence své či svého okolí, nebo z populismu, v jednu chvíli uvrhne tisíce lidí do nejistoty, aby za pár hodin vše odvolal, považuje KDU-ČSL za politováníhodné.

autor: PV