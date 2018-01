Kalousek (TOP 09): Chtěl bych vám poděkovat, pane premiére. Otevřenost nade vše

Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

vaše rozhodnutí, že bod nebude přerušen a že budeme nejprve rozhodovat o vydání pánů poslanců Faltýnka a Babiše, je nutné respektovat. A tak mi, prosím, odpusťte, že vás tři, maximálně čtyři minuty zdržím, abych neprodleně reagoval na veřejnou informaci, která dnes zazněla na tiskové konferenci předsedy vlády, a myslím si, že je nezbytné, abyste věděli i okamžitou bezprostřední reakci.

Ráno před osmou hodinou pan předseda vlády, když vysvětloval svoji pozici, osočoval všechny a všechno ze spiknutí a účelových lží a komplotu proti němu, aby byl znevěrohodněn jako předseda vlády a předseda hnutí ANO. Samozřejmě jsem byl tradičně mezi osočovanými, na to si nestěžuji.

Chtěl bych jenom zdůraznit onu větu, kterou pan předseda na zvukový záznam řekl. V roce 2012 po mém nástupu do politiky zadal ministr financí Kalousek speciální audit s cílem: Najděte něco na Babiše, za každou cenu najděte něco na farmě. Je to na zvukovém záznamu, je možné to ověřit.

Dámy a pánové, rok 2012 je rozhodné období, kdy Andrej Babiš farmu vlastnit nesměl, protože jinak by neměl nárok na dotaci a dopustil by se daňového podvodu. Také nám poměrně dlouhou dobu tvrdil, že vůbec netuší, komu farma v roce 2012 patřila. Až potom při mimořádné schůzi přiznal, že v rozhodném období ty anonymní akcie vlastnily v té době, tedy i v roce 2012, jeho dvě děti a partnerka.

Dnes ráno však přiznal, že v roce 2012 mu ta farma patřila. Protože jak jinak by mohl Miroslav Kalousek dle jeho vlastních slov poslat ten audit na Babiše na farmu. Pan předseda vlády se pravděpodobně domnívá nebo domníval, že já jsem se nějakým způsobem dozvěděl tu informaci, kterou měl jenom on a jeho nejbližší spolupracovníci, a v roce 2012 jsem poslal ten audit na Babiše, kterému v roce 2012 podle jeho vlastních slov ta farma patřila.

Já to opravdu nevěděl. On však zcela jistě ano, a touto větou se sám před veřejností usvědčil. Chtěl bych vám za to poděkovat, pane premiére. Otevřenost nade vše.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec

autor: PV