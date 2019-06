Kalousek (TOP 09): Co navrhujete, není nic jiného než svěření miliard úzké skupině bafuňářů

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dovolte jen, abych doplnil svého ctěného předřečníka pana poslance Juránka, který tady vystupoval ve prospěch tohoto návrhu, že pravděpodobně zapomněl upozornit na svůj konflikt zájmů, protože je předsedou tělovýchovné organizace Orel a jako takový (Ozývají se protestní hlasy z levé strany sálu.) má na ní zcela eminentní subjektivní zájem. Já myslím, že by to mělo zaznít. Totiž on řekl, když hovořil o společnosti Sazka, že stát tady dal jakýsi výjimečný dar sportovcům, když umožnil, aby používali výnosy ze společnosti Sazka. Já bych si dovolil říci, že to není pravda. Stát žádný dar v tomto případě sportovcům nedával, protože společnost Sazka patřila již v předlistopadové době sportovním svazům a předlistopadová (?) doba to tak převzala, a společnost Sazka nikdy nebyla státní od listopadu 1989. Společnost Sazka patřila sportovním svazům, mimo jiné i tělovýchovné organizaci Orel, pokud si dobře vzpomínám, předchůdce ve funkci předsedy Orla pana předsedy Juránka byl místopředsedou Dozorčí rady Sazka, pak tam různé tělovýchovné svazy měly své různé podíly. Nebyla to nikdy státní společnost. Vždycky to patřilo jenom sportovcům.

A sportovci skutečně využívali výnosy. Logicky, každý vlastník využívá výnosů ze své společnosti. A sportovci využívali výnosy ze své vlastní společnosti, což určitě nejde označit za dar státu. Státu do toho vůbec nic nebylo. Sportovci měli Sazku, byla jejich a brali si z ní peníze. Sportovci dokázali něco, co by si zasloužilo zápis do Guinesovy knihy rekordů, sportovci si tu Sazku sami nechali rozkrást. Kdykoliv se je stát pokoušel varovat, stavěli se na zadní a říkali "státe, nemluv nám do toho, to je naše společnost a co ty nám budeš mluvit do toho, jak naše společnost má hospodařit", a ten stát vždycky uznal, že je tedy právní stát, že jim do toho nemá co mluvit, že je to jejich. Tak tam hospodařili tak úspěšně, až si to nechali rozkrást.

Sazka přišla zu grunt a v rámci exekuce si ji pak někdo koupil, dneska je to privátní subjekt někoho jiného než sportovců. Ale historicky byla sportovců a sportovci si ji výjimečně špatným a řekl bych často korupčním hospodařením prostě nechali docela obyčejně ukrást. Stát byl přitom bezmocný, protože on tam nikdy žádný vlastnický podíl neměl.

Takže jestli někdo nese odpovědnost, tak prostě tělovýchovná jednota, Sokol, Orel, Asociace sportovních svazů, všichni akcionáři Sazky, ale rozhodně ne stát. Nebyl to žádný dar od státu.

A v okamžiku, kdy si to nechali ti sportovci ukrást pod rukama - zdůrazňuji svými vlastními lidmi a jejich vlastní lidé v orgánu té společnosti tomu významně napomáhali - tak najednou začali křičet "státe, podporuj sport", což samozřejmě je legitimní výzva, protože stát musí podporovat sport. Hledali jsme různé formy toho nejtransparentnějšího způsobu jak opravdu podporovat sport, aby to byla podpora sportu a tělovýchovy, týkající se několika výhod, nikoliv těch výhod těch šéfů těch svazů, jako je třeba pan poslanec Juránek, který je předsedou Orla, teď se ho nechci dotknout, ale on je jedním z těch, kterých se to dotýká, protože on si chce sáhnout na ten příslušný objem peněz a pak svým vlastním Orlům říkat "podívejte se, jaký já jsem frajer, já jsem se s tím Hniličkou a s tím Babišem dohodl a protože jsem se s nimi dohodl a podpořil jsem jim ten zákon, tak já teď dostanu takovýhle balík peněz a teď já jsem ten šéf, milí Orlové, já rozhodnu o tom, která Orlovna bude podpořena a která ne".

No, a takhle se dohodli s Babišem a s Hniličkou všichni bafuňáři v těch sportovních svazech. Proto to také podporují. (Stoupá hluk v levé části sálu.) Proto to není systém na podporu sportu, ale je to systém na vznik sportovní agentury a vzájemnou podporu sportovních bafuňářů. Takhle to prostě je. Promiňte, že vám to říká člověk, který prostě 25 let pracuje ve veřejných rozpočtech a který - přiznávám - nikdy nenašel ten správný a transparentní způsob. Nikdy ho neprosadil, byť se o něj snažil.

A já dobře vím, že tohle, co navrhujete teď, není nic jiného než svěření 6 miliard z peněz daňových poplatníků úzké skupině bafuňářů, která si stanoví svá vlastní pravidla, takže už nebude ohrožena trestními oznámeními a vyšetřováními, protože to půjde přesně podle jejich pravidel. Najděte v tom návrhu zákona nějaká pravidla. Tam najdete, že to bude dělat ta agentura a že to bude dělat dobře. A vy jim na to chcete dát těch 6 miliard? Prosím vás, nedělejte to. Když vás o to bude prosit bývalý excelentní hokejista, který hrál v NHL a reprezentoval Českou republiku, když vás o to bude prosit šéf jedné z tělovýchovných organizací hnutí Orla, já si vám dovoluji říci, že to, co teď chcete schválit, je prostě obyčejná krádež 6 miliard ve prospěch - (Poslanci hlasitě protestují a buší do lavic.) To, co se teď chystáte schválit, je obyčejná krádež 6 miliard ve prospěch - (Poslanci znovu hlasitě protestují a buší do lavic.) Tak ještě jednou - (Poslanci opět hlasitě protestují a buší do lavic.) To, co se teď, milí kolegové, kolegyně, to, co se teď, milé kolegyně a kolegové, chystáte schválit, je obyčejná krádež 6 miliard z veřejných rozpočtů ve prospěch velmi úzké skupiny bafuňářů, kteří si z tělovýchovy udělali živnost, ale rozhodně ne poslání.

Děkuji.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bláha (ANO): V roli užitečných idiotů jsme úplně všichni Kalousek (TOP 09): Peníze by měly jít malým klukům v trenýrkách, a ne těm velkým s velkými břichy Senátor Štohl: Z návrhu zákona jsem se nedozvěděl, jaká bude organizační struktura Hnilička (ANO): Celá hlavní sportovní infrastruktura je doslova kritická

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV