Kalousek (TOP 09): Při přesvědčování o rozpočtu má premiér dva měsíce zpoždění

Dámy a pánové, poslanecký klub TOP 09 nemůže podpořit vládní návrh státního rozpočtu ve třetím čtení, a to bez ohledu na to, jak se hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Řadu z nich jsme podporovali, řadu z nich ne, ale to zásadní stanovisko naše znělo od samého začátku, že v těch základních ukazatelích, které Sněmovna - zákon o státním rozpočtu - schválila v prvním čtení, tedy příjmy, výdaje a saldo, které pak už nelze v dalším projednávání měnit, tak v těchto základních ukazatelích to bylo neopravitelné jakýmikoliv pozměňovacími návrhy.

Včera a předevčírem, když nás pan premiér přesvědčoval, že bychom měli jakýmkoliv způsobem - rukama či nohama - umožnit schválení tohoto rozpočtu, tak jsem si mu dovolil připomenout, že má dva měsíce zpoždění. O tom rozpočtu se totiž nerozhoduje teď, o tom se zásadním způsobem rozhoduje v prvním čtení, když se schvalují ony příjmy a výdaje. Je to, jako když pečete dort. Upečete korpus a teď na ten korpus můžete nějaké ozdoby přidat, nebo nějaké odebrat, ale když zkazíte ten korpus, když se vám nepovede, tak jakékoliv zdobení nemůže z toho udělat dobrý dort. Chcete-li dobrý dort, musíte upéct nový korpus. My jsme při tom prvním čtení navrhovali přepracování těch základních ukazatelů. Říkali jsme i jak a byli jsme ochotni o nich diskutovat. Zrovna tak i v tomto případě jsme byli ochotni diskutovat a snažit se dohodnout o ukazatelích nového rozpočtu, kdyby tento rozpočet schválen nebyl, protože se s ním nic jiného dělat nedá. To je mrtvý materiál a už dávno měl být v odpadkovém koši a už dávno jsme měli společně pracovat na novém rozpočtu. Jeho příjmy jsou zcela mimo ekonomickou realitu. Opravdu mimo ekonomickou realitu, a to nemluvím ani o pravděpodobném záseku, který se Sněmovna chystá udělat v úterý z daňového balíčku, ale i kdybych bral stávající legislativu, tak ty příjmy, které vycházejí ze zářijové prognózy, naprosto neodpovídají tomu, co nás čeká v příštím roce, a všichni to víme. Jenom když porovnáme listopadovou prognózu České národní banky s tou zářijovou prognózou, na které je postaven rozpočet, tak víme, že ty příjmy jsou v propadu minimálně o 40 miliard, spíše se domnívám, že o padesát.

Na výdajové straně se rozpočet vůbec nechová, jako by celá země nemusela šetřit na věcech zbytných. Dobře víte, že jsme podporovali vládu v řadě programů, které podporují podnikatele, kteří jsou restriktivním způsobem zasaženi protiepidemickými opatřeními, ale to není ten hlavní problém státního rozpočtu. Hlavní problém státního rozpočtu jsou mandatorní a kvazimandatorní výdaje, které rostou neuvěřitelným tempem a budou v tomhle rozpočtu přesahovat 80 příjmů. To je neudržitelná rozpočtová politika, kterou tahle vláda bohužel dělá už řadu let. A k tomu občas pronese, že snižuje dluh. K tomu já nikdy nezapomenu říct, že vláda ANO a ČSSD za všechna léta svého vládnutí sama svým aktivním působením nesnížila dluh ani o korunu. Ano, dluh se snižoval poměrně vůči HDP díky dobrému hospodářskému růstu, ale aktivní kroky vlády ke snížení strukturálního deficitu nebo snížení dluhu nebyly žádné. Buď bylo to fiskální úsilí neutrální, nebo bylo negativní. To znamená, vláda ještě v letech 2018 a 2019 úmyslně zhoršovala tu situaci, vědomě. To je to negativní fiskální úsilí. V letech 2015, 2016, 2017 bylo to úsilí neutrální, to znamená, nepomohlo a neublížilo. Ale ani v jednom roce nesnížila dluh. A kdykoliv to kdokoliv, jakýkoliv člen říká, snižovali jsme dluh, tak prostě nemluví pravdu a já odkazuji na materiály Ministerstva financí, kde se to v každém roce můžeme dočíst, co pro to udělali. Nic, anebo to zhoršili.

To je rozpočtová politika, která vede naši zemi, a dostaneme se k tomu v následujícím materiálu ve střednědobém výhledu, do téměř bezvýchodné situace před demografickou krizí, před kterou už stojíme. Není možné něco takového podpořit a vzít za to zodpovědnost. Děkuji za pozornost.

