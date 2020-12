Kaňkovský (KDU-ČSL): Péče o potřebné není oblastí, kde bychom měli šetřit

reklama

Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo. Vážené paní ministryně, pane ministře, milé kolegyně, kolegové.

Dovolte mi, abych vás seznámil se třemi pozměňovacími návrhy, které jsme za poslanecký klub KDU-ČSL připravili pro druhé čtení Návrhu státního rozpočtu na rok 2021 společně s kolegyní Pavlou Golasowskou. Všechny tyto tři pozměňovací návrhy se týkají oblasti financování sociálních služeb. Já jsem tady už v prvním čtení vedl určitou polemiku, v dobrém doufám, s paní ministryní Schillerovou i s paní ministryní Maláčovou a teď se k tomu vrátím znovu a již konkrétně se změnami, které v této oblasti navrhujeme.

V prvním čtení tady opakovaně padlo z úst obou paní ministryní, že financování sociálních služeb je navrženo ze strany státního rozpočtu na rok 2021 v rekordní výši více, než 20 miliard korun. Zvlášť ze strany paní ministryně Maláčové to bylo velmi, velmi, zdůrazňováno. A já to nechci věcně rozporovat, protože to věcně je pravda. Ale navázal bych na kolegyni Hanu Aulickou Jírovcovou, která tady zdůvodňovala, proč je tato rekordní částka na financování sociálních služeb nedostatečná. Ona tady říkala zkušenosti z krajů a skutečně tak, jak mohu komunikovat se zástupci krajů napříč Českou republikou, tak oni vidí tu potřebnou alokaci někde mezi pěti až šesti miliardami vyšší.

Ambice KDU-ČSL nejsou tak vysoké, protože víme, že skutečně v této době a v této velmi složité době je potřeba šetřit. Jsem ale hluboce přesvědčený o tom, že péči o potřebné, tedy o lidi seniorního věku a o lidi se zdravotním hendikepem není tou oblastí, kde bychom šetřit měli, že bychom měli hledat ty úspory někde trošičku jinde.

Také víme, že nároky na pracovníky v sociálních službách jsou stále a stále vyšší, jednak, co se týče objemu péče, jednak z hlediska dlouhodobého personálního nedostatku v sociálních službách, a také situace pandemie koronaviru jasně ukázala, že je to segment, který je z hlediska platu dlouhodobě podfinancován. Už to tady v tomto odpoledni také zaznělo.

Víme, že sice v posledních letech se zvýšily platy do sociálních služeb, ale také víme, na jaké základně se v uplynulých letech začínalo. Proto za KDU-ČSL navrhujeme tři pozměňovací návrhy, kdy chceme celkově zvýšit peníze na dotace v sociálních službách za státní rozpočet o dvě miliardy korun. Je to formou tří pozměňovacích návrhů, které jsem načetl do systému pod čísly sněmovních dokumentů 6998, 6999 a potom ten třetí pod číslem rovných 7000 a formálně se k nim v tuto chvíli přihlašuji.

První pozměňovací návrh navyšuje dotaci na sociální služby o 500 milionů korun a směřuje na vykrytí výpadků individuálních projektů z evropských fondů do preventivních sociálních projektů, jako jsou azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, a tak dále. Podpora těchto individuálních projektů z evropských strukturálních fondů vesměs skončila už v roce 2019. Nicméně ani v rozpočtu na rok 2020, ani v rozpočtu na rok 2021 nejsou plně tyto výpady vykryty. Přitom se jedná o velmi potřebné preventivní sociální služby, kdy si nemůžeme dovolit jejich výpadek.

Druhý pozměňovací návrh zvyšuje alokace na sociální služby o 600 milionů korun. Tato částka má pokrýt zvýšené náklady v souvislosti s transformací psychiatrické péče. Také už o tom tady mluvila kolegyně Aulická Jírovcová. Všichni víme, že reforma psychiatrické péče je v běhu, že je to velmi potřebná činnost, nebo velmi potřebný proces. A v rámci té komplexní péče o psychiatricky nemocné v tom komunitním modelu péče je samozřejmě velmi důležitá i péče sociálních služeb. A tady také končí pilotní financování z evropských strukturálních fondů a je potřeba to dokrýt z národních zdrojů.

Třetí pozměňovací návrh zvyšuje alokaci na sociální služby o 900 milionů koruna ten má alespoň zčásti pokrýt navýšení platů v sociálních službách, s čímž také původní alokace nepočítá. Ale také má alespoň částečně pomoci ve výpadku kofinancování sociálních služeb ze strany krajů, obcí a měst. O tom tady možná tolik hovořeno nebylo, ale není to jenom v důsledku některých rozpočtových úprav, které ještě některé jsou v tuto chvíli v běhu.

Ale jsou to také ekonomické dopady Covidu a už v tuto chvíli mohu říci zkušenost, jak z mého mateřského města, tak z mého mateřského kraje - vidím tady sedět mého váženého kolegu Jiřího Běhounka - kdy v tuto chvíli začínáme se schvalováním rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 a také to není vůbec jednoduchá situace. A to říkám s plným vědomím toho, že nám bývalá krajská vláda v čele s bývalým hejtmanem Běhounkem předala kraj ve velmi dobré finanční kondici. Takže na rok 2021 to ještě nějakým způsobem půjde. Ale otázka je, jak to bude v dalších letech.

Kolegyně, kolegové, jsem přesvědčen, že sociální služby jsou tak významným atributem moderní společnosti, že je potřeba jim pomoci alespoň v té částce dvou miliard korun - přál bych si, aby to navýšení bylo ještě vyšší - protože péče o zdravotně hendikepované a o seniory jsou vizitkou vyspělé společnosti. Proto velmi věřím v to, že podpoříte ve třetím čtení námi přednesené pozměňovací návrhy, případně některé další, které tady již zazněly, nebo zazní a že dokážeme veřejnosti, že se dokážeme o potřebné kvalitně postarat.

Děkuji vám za pozornost.

