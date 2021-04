Kaprál (Trikolóra): Kauza Vrbětice má několik různých rovin

reklama

První. Je možné, že firma Imex Group byla připravena prodat zbraně a munici cestou firmy EMKO Bulharského obchodníka Emiljana Gebreva někam na Ukrajinu potažmo do Sýrie. V tom případě se nedá vyloučit zásah dvou agentů GRU proti tomuto objektu (skladu) ve Vrběticích. Sám obchodník ale tuto informaci popřel a zdůraznil, že v roce 2014 žádný obchod ve Vrběticích nepřipravoval.

Anketa Pokud by se potvrdilo, že sklad ve Vrběticích vyhodili do vzduchu Rusové, byl by to pro vás akt státního terorismu? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9517 lidí Na základě těchto informací si musíme položit otázku, s kým měla firma Imex Group obchod uskutečnit. Víme, že zájmem Ruska bylo zabránit vyzbrojování Ukrajiny, případně ISIS. Otázkou zůstává o jaké zbraně nebo munici se vlastně jednalo. Na záběrech z místa výbuchu se jeví, že se jednalo i o velkorážovou munici, pravděpodobně dělostřeleckou. Některé zdroje uvádějí i miny. Pokud to byly ruční palné zbraně (jako je Sa-58 naše obdoba AK47) a munice do těchto zbraní, tak ten útok moc smysl nedává. Zbraní tohoto typu je na světě obrovské množství, tak proč nakupovat touto cestou nepřímo přes prostředníka od ČR? Střelivo do těchto zbraní se vyrábí po celém světě a navíc toto střelivo do ručních palných zbraní bylo nosným střelivem států bývalé Varšavské smlouvy.

V jakém objemu, se toto střelivo ve skladu nacházelo? Nemyslím si, že to byly strategické objemy, které při jejich zničení rozhodnou občanskou válku na Ukrajině nebo by zásadně ovlivnily průběh bojů s ISIS v Sýrii. Mimo jiné, pokud by se jednalo o vývoz zbraní do Sýrie pro ISIS, tak by se nepochybně jednalo o podporu terorismu. Což by ČR na mezinárodním kreditu nepřidalo.

Anketa Rusko vyhostilo 20 lidí z naší ambasády v Moskvě. Má ČR vyhostit další ruské diplomaty? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 14165 lidí V souvislosti s tímto vývozem by mě zajímalo, jak na tom byla firma Imex Group s vývozní licencí, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V archivech by se dalo dohledat, co vlastně firma hodlala Bulharskému podnikateli prodat. Z těchto seznamů by se také dalo vyčíst, jak moc strategický materiál se měl do těchto míst vyvézt. Nepředpokládám, že se jednalo o sofistikované zbraně a munici. Tato firma obchodovala s přebytečným anebo vyřazeným materiálem AČR.

Proč BIS ukázala na Ruské rozvědčíky až po sedmi letech? Zkusme se zamyslet. Po výbuchu Policie ČR zahájí vyšetřování. Prvním co začne policie zkoumat, jsou dokumenty, ve kterých jsou vedeny osoby vstupující do areálu a kamerové záznamy k identifikaci osob, které tento objekt v posledních čtrnácti dnech nebo měsíci navštívily. Předpokládám, že policie začne s jejich identifikací a výslechy. Pokud policie identifikuje dvě osoby, které se kolem objektů ať už legálně či nelegálně pohybovaly, měla by zjistit jejich totožnost. V případě, že se to policii nepodaří, měla by požádat tajné služby, potažmo veřejnost k jejich identifikaci. A když se ani toto nepodaří, má policie jejich fotografie či kamerový záznam. V roce 2018 se objeví stejné dvě osoby v Anglii, kde provedou útok na Skripala a jeho dceru. V tom momentě má policie vyhráno, zná totožnost dvou agentů GRU. Líbí se mi text ze sobotních Lidovek: „Objevil se záběr z kamer a někdo šikovný si loni řekl, že už dvojici někde viděl,“ popsal pro Lidovky.cz důstojník s bohatou zkušeností z české bezpečnostní komunity. Tomuto sdělení lze jen těžko uvěřit. Fotky těchto agentů nám předhazovala média ve svém zpravodajství tak často a dlouho, že by nebylo možné si jejich obličeje nezapamatovat. V tom případě si musíme položit otázku, proč naše BIS v čele s plukovníkem Koudelkou, celou kauzu předložila vládě až po dlouhých sedmi letech. Bylo to proto, že až do pátku BIS nevěděla, o koho se jedná anebo čekala, až bude „příhodnější politická situace“?

Druhá také možná. Je možné, že firma Imex Group prodala zbraně a munici do již zmíněných destinací bez vývozní licence. Exploze skladu by se jevila jako možný způsob jak tento chybějící materiál vymazat z evidence. Při explozi skladu už nikdo nezjistí kolik a jaký druh zbraní a munice v něm byly uskladněny. Otázkou je, proč u tohoto výbuchu zahynuli dva zaměstnanci firmy. Můžeme se domnívat, že šlo o nešťastnou náhodu při přípravě na odpálení skladu. Jednou z variant může být i neodborná manipulace nebo delaborace munice. Nelze vyloučit ani konkurenční boj mezi firmami obchodujícími s tímto druhem materiálu.

V zásadě nemohu vyloučit ani hru našich tajných služeb. Škoda jen, že naši zpravodajci zvolili již známé agenty GRU Alexandra Miškina a Anatolije Čepiga. Důvodem může být několikrát omílaná dostavba JE Dukovany a tím vyřazení ROSATOMu z tendru na její dostavbu anebo podpora veřejného mínění směrem ke stále se hrotícímu konfliktu na Ukrajině. K tomu tato skoro zapomenutá kauza mohla posloužit.

Závěrem. S napětím očekávám, s jakými důkazy přijde BIS. Pokud neodtajní a nezveřejní nezpochybnitelné důkazy, na základě kterých premiér ČR obvinil RF, tak výše popsané „konspirační“ teorie zůstávají otevřené.

PS: Vyčkal bych ještě, s jakým prohlášením vystoupí prezident Miloš Zeman. Nedivil bych se, kdyby zadal prověření celé kauzy Vojenskému zpravodajství.

