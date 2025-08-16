Kaprálová (PRO): Šáša a král

Přátelé, ráda bych se vrátila k duelu mezi Janem Jakobem a JUDr. Jindřichem Rajchlem na CNN Prima NEWS v pořadu 360° (11. 8.), který moderoval Michal Půr. Zhlédla jsem ho teprve před chvílí ze záznamu a jsem plna dojmů, o které se s vámi potřebuji podělit.
Myslím, že pan Jakob nezklamal a diváky dokázal skvěle pobavit. Škoda, že jeho bavičský potenciál ještě neobjevila komerční média, byl by zábavnou a jistě diváky vyhledávanou vložkou silvestrovských večerů. Samozřejmě, že na našeho pana předsedu argumentačně nestačil… vlastně on ani argumenty nepoužíval.
Připomeňme si slovní zásobu, kterou pan Jakob v duelu disponoval: „naprosto neuvěřitelné“, „nestoudné“, „nehorázné“, „psychopati podobní vám“, „není hodné“, „lidsky odporné“, „šílené“, „nehrajte si na chytráka“, „mrazí mě z vašeho představení“, „jste lidsky odporná osoba“, „já nemám slov“ (na to mu JR odpověděl: „To věřím…“)… a tyto obraty opakoval v různé intenzitě.
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
Nesmírně vtipná byla ovšem situace, kdy pan Jakob prohlásil: „Naše vláda to nelehké období zvládla výborně…“ Na to mu JR ukázal graf, který to „výborně“ zobrazoval jako „nejhorší v Evropě“. Reakce pana Jakoba neměla chybu: „Kde jste si vycucal ta čísla?“ Na to mu JR odvětil: „Eurostat“.
Ovšem vrcholným číslem pana Jakoba byla helma pro naše vojáky. JR upozornil na předraženou zakázku a pan Jakob pohoršeně reagoval: „Helma pro naše vojáky, propána, jestli stojí 100 000 nebo 200 000, dyť tomu vojákovi může zachránit život, to je to nejdůležitější…!“ A v tuto chvíli jsem pochopila… nikoli, žádné varietní vystoupení, toto je… inkluze.
A nyní vážně. Po tomto vtipném duelu jsem ocenila Michala Půra, že vedl debatu korektně. Až do chvíle, kdy nechal vystoupit Jakuba Horáka (vedl kampaň, mimochodem velice úspěšně, České pirátské strany v roce 2017). Nyní se tváří jako liberální progresivista. Velice úspěšné vystoupení Jindřicha Rajchla, které mohlo oslovit občany mimo naši „bublinu“, bylo okamžitě zneváženo a zdehonestováno.
Jakub Horák konstatoval, že šance současné vládní koalice v těchto volbách jsou téměř nulové. Dále se vyjádřil, že nejlepší by byla varianta spojení ANO s nějakou stranou ze současné vládní koalice, a nyní cituji: „…než tam mít někoho ze Stačilo! či pana Rajchla, který tady chodí s obrázky černochů a ukazuje je…“ Dokonce Stačilo! a SPD označil za „tynhlenty týpky“…
Samozřejmě mu Michal Půr nikterak neodporoval. Ptám se, jakou cenu má tedy takové vystoupení v mainstreamových médiích, byť velice úspěšné, když je záhy takto neprofesionálně zneváženo…?
Volby se blíží. Přijďte rozhodnout, jestli tahle země zůstane v rukou těch, kteří urážejí místo argumentů, nebo lidí, kteří mají odvahu mluvit na rovinu.
