17.08.2025 12:06

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k duelu Jana Jakoba (TOP 09) a Jindřicha Rajchla na CNN Prima NEWS

Kaprálová (PRO): Šáša a král
Foto: PRO
Popisek: Eva Kaprálová

Přátelé, ráda bych se vrátila k duelu mezi Janem Jakobem a JUDr. Jindřichem Rajchlem na CNN Prima NEWS v pořadu 360° (11. 8.), který moderoval Michal Půr. Zhlédla jsem ho teprve před chvílí ze záznamu a jsem plna dojmů, o které se s vámi potřebuji podělit.

Myslím, že pan Jakob nezklamal a diváky dokázal skvěle pobavit. Škoda, že jeho bavičský potenciál ještě neobjevila komerční média, byl by zábavnou a jistě diváky vyhledávanou vložkou silvestrovských večerů. Samozřejmě, že na našeho pana předsedu argumentačně nestačil… vlastně on ani argumenty nepoužíval.

Připomeňme si slovní zásobu, kterou pan Jakob v duelu disponoval: „naprosto neuvěřitelné“, „nestoudné“, „nehorázné“, „psychopati podobní vám“, „není hodné“, „lidsky odporné“, „šílené“, „nehrajte si na chytráka“, „mrazí mě z vašeho představení“, „jste lidsky odporná osoba“, „já nemám slov“ (na to mu JR odpověděl: „To věřím…“)… a tyto obraty opakoval v různé intenzitě.

Mgr. Eva Kaprálová, MBA

  PRO
  krajská zastupitelka
Nesmírně vtipná byla ovšem situace, kdy pan Jakob prohlásil: „Naše vláda to nelehké období zvládla výborně…“ Na to mu JR ukázal graf, který to „výborně“ zobrazoval jako „nejhorší v Evropě“. Reakce pana Jakoba neměla chybu: „Kde jste si vycucal ta čísla?“ Na to mu JR odvětil: „Eurostat“.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3056 lidí

Ovšem vrcholným číslem pana Jakoba byla helma pro naše vojáky. JR upozornil na předraženou zakázku a pan Jakob pohoršeně reagoval: „Helma pro naše vojáky, propána, jestli stojí 100 000 nebo 200 000, dyť tomu vojákovi může zachránit život, to je to nejdůležitější…!“ A v tuto chvíli jsem pochopila… nikoli, žádné varietní vystoupení, toto je… inkluze.

A nyní vážně. Po tomto vtipném duelu jsem ocenila Michala Půra, že vedl debatu korektně. Až do chvíle, kdy nechal vystoupit Jakuba Horáka (vedl kampaň, mimochodem velice úspěšně, České pirátské strany v roce 2017). Nyní se tváří jako liberální progresivista. Velice úspěšné vystoupení Jindřicha Rajchla, které mohlo oslovit občany mimo naši „bublinu“, bylo okamžitě zneváženo a zdehonestováno.

Jakub Horák konstatoval, že šance současné vládní koalice v těchto volbách jsou téměř nulové. Dále se vyjádřil, že nejlepší by byla varianta spojení ANO s nějakou stranou ze současné vládní koalice, a nyní cituji: „…než tam mít někoho ze Stačilo! či pana Rajchla, který tady chodí s obrázky černochů a ukazuje je…“ Dokonce Stačilo! a SPD označil za „tynhlenty týpky“…

Samozřejmě mu Michal Půr nikterak neodporoval. Ptám se, jakou cenu má tedy takové vystoupení v mainstreamových médiích, byť velice úspěšné, když je záhy takto neprofesionálně zneváženo…?

Volby se blíží. Přijďte rozhodnout, jestli tahle země zůstane v rukou těch, kteří urážejí místo argumentů, nebo lidí, kteří mají odvahu mluvit na rovinu.

Psali jsme:

Kaprálová (PRO): Řemeslo v ohrožení
Kaprálová (PRO): Spojení dvou škol je výplod blázna
Kaprálová (PRO): Ve jménu čehokoli…
Kaprálová (PRO): „Nabouchané“ třídy plné inkludovaných žáků a Ukrajinců

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou šance současné vládní koalice ve volbách téměř nulové?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

