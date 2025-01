Klán (KSČM): Mrtví nevadí?

Ano, přátelé, je třeba si připomenout onu nezapomenutelnou kapitolu moderní české politiky, kdy se hnutí STAN ocitlo uprostřed skandálu, který by snad jinou stranu poslal na politický hřbitov. Kauza Dozimetr, zahrnující podezření z korupce, manipulace ve veřejných zakázkách a propojení na kontroverzní podnikatele, sice poněkud pošramotila pověst hnutí, ale Vít Rakušan zůstal, jako by se vlastně nic nestalo. Podle svých slov o ničem nevěděl – a kdo jsme my, abychom mu nevěřili? Vždyť říkal, že dělá maximum pro transparentnost, takže je to nejspíš pravda, i když to pravda není. Protože kdo by asi tak mohl věřit něco člověku, který má co do činění s Dozimetrem. Minimálně šifrovaný telefon, který prý měl na hraní dětem.

O to zajímavější to právě byla informace, že Rakušan vlastnil šifrovaný telefon od strýčka Petra Redla, nebo snad Standy Polčáka? No jistě, vždyť každý moderní politik dnes potřebuje trochu toho soukromí. Možná by někoho napadlo, že právě takové zařízení je ideální k tomu, aby se o určitých věcech nedozvěděly ty nesprávné osoby. Ale to je jen konspirace, že ano? Vít Rakušan přece všechny ujistil, že je jeho telefon naprosto v pořádku a žádné podezření není na místě. Věřme mu – jako věříme celému hnutí STAN.

S takovými kvalifikacemi je tedy logické, že Rakušan cítí povinnost postavit se do čela vlády. Vždyť kdo jiný by mohl lépe reprezentovat zemi, která tolik usiluje o důvěryhodnost a boj proti korupci? S trochou ironie lze dodat, že jeho cesta za premiérským křeslem je přímo ukázkovým příkladem politické vytrvalosti. Spíš drzosti. To mrtví v kauze Dozimetr nikomu ve STAN nebo Petru Fialovi nijak nevadí?

Jestli se Vít Rakušan opravdu stane premiérem, můžeme se těšit na novou éru. Možná to bude éra ještě sofistikovanějších šifrovaných telefonů, důmyslnějších vysvětlení a třeba i nějakého toho dalšího skandálu, který nás bude bavit, bohužel, celé měsíce. Ale koneckonců, v České politice nás už přece nic nemůže překvapit. Nebo snad ano? Nedopusťme nástup S(A)TAN(A)! Člověka, který nechal vypnout nepohodlné weby v rámci boje s dezinformacemi a pomohl prosadit přílepek k zákonu Lex Ukrajina neoprávněná činnost pro cizí mocnost.

Mgr. Jan Klán KSČM



